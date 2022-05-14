شوف أقوى عروض وتخفيضات بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات ومفاجات حصريه على جميع المنتجات

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أقوى عروض وتخفيضات بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات ومفاجآت حصريه موضوعنا اليوم يناقش أبرز عروض وتخفيضات بنده الأسبوعية الخاصة بهذا الأسبوع، حيث أن سوبر ماركت بنده هو أكبر المحال التجارية والتي لها فروع في الكثير من المناطق في دولتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، وتعمل على توفير كل المنتجات التي يحتاج إليها المواطنين من منتجات غذائية ومنظفات ومناديل ومعلبات وغيرها بأسعار وبتخفيضات عالية وسنقدم لكم أبرز هذه العروض ويمكنكم الذهاب حتى تحصلوا على التخفيض قبل أن تنتهي المدة. أقوى عروض وتخفيضات بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات ومفاجآت حصرية طحين فاخر الأولى سعره أصبح 10 جنيه مصري بعد أن كان قبل الخصم 15.80 جنيه مصري.

بطاطس لامب وستون للقلي سعرها كان قبل الخصم 26 جنيه مصري ووصل بعد الخصم إلى 15 جنيه مصري.

جبنة المراعي كريمة قابلة للدهن سعرها وصل من 37.95 جنيه مصري إلى 20 جنيه مصري.

تونة بزيت دوار الشمس سعرها كان 32.50 جنيه مصري قبل الخصم ووصل إلى 20 جنيه بعد الخصم.

وصل سعر أرز الياسمين من 29.95 جنيه مصري إلى 20 جنيه مصري بعد الخصم.

كريمة مراعي للطبخ سعرها وصل من 33 جنيه مصري حتى 20 جنيه مصري.

صدور الدجاج سعرها كان 31.30 جنيه مصري حتى وصل بعد الخصم إلى 25 جنيه مصري.

كيس مكرونة إيطاليانو سعرها أصبح 10 جنيه مصري بعد أن كان 14.85 جنيه مصري قبل خصم بنده. تخفيضات بنده على المجمدات فول مدمس سادة حدائق كاليفورنيا سعره 10 جنيه مصري وكان قبل الخصم 13.50 جنيه مصري.

شرائح الفطر سعرها كان 17.50 جنيه مصري ووصل إلى 10 جنيه مصري.

زبدة كيري جولد ير مالحة سعرها أصبح 10 جنيه مصري بعد أن كان 20.85 جنيه مصري.

أيس كريم كواليتي كان سعره 26.95 جنيه مصري أصبح 10 جنيه مصري.

جبن موتزاريلا مبشورة سعرها قبل الخصم كان 39.95 جنيه مصري وأصبح 29.95 جنيه مصري بعد الخصم. عروض بنده على الشيكولاتة والعسل أيس كريم بجميع أنواع الشيكولاتات سعره 10 جنيه مصري بعد سعر 18 جنيه مصري قبل الخصم.

نوتيلا كريمي بالبندق والكاكاو سعرها وصل من 39.95 جنيه مصري حتى أصبح 30.95 جنيه مصري.

حليب مكثف محلى سعره أصبح 144.05 جنيه مصري بعد أن كان 19 جنيه مصري. عمر شويل - جدة أقوى عروض وتخفيضات بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات ومفاجات حصريه على جميع المنتجات - ثقفني

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