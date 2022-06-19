نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لحرارة الصيف.. امتلك بنفسك تكييف صحراوي بموتور ومروحة بمكونات بسيطة جدا وبدون تكاليف في المقال التالي
مع ارتفاع درجة حرارة الجو وحلول فصل الصيف تكون المبردات والتكيفات والمبردات من الأمور المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها حيث تقوم تلك المبردات والتكيفيات بتحويل الهواء من ساخن إلى بارد وذلك لعدم الاحساس بالحر والتخلص من السخونة ونظرا لغلاء أسعار التكيفات والمبردات كثيرا فهناك طريقة جديدة يمكن العمل من خلالها أفضل التكيفيات الصحراوية ونحتاج إلى أدوات بسيطة لا تكلفنا أي أدوات غالية وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل المبرد من خلال هذا المقال.
طريقة عمل التكييف الصحرواي
نجد أن هذا التكييف يتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل فهذه الأدوات لا يمكن شرائها من الخارج وسوف نوضح الأدوات اللازمة لعمل التكييف الصحراوي من خلال النقاط التالية..
- جردل.
- مروحة.
- ٢ حديدة لتثبيت الموتور
- ٢ خشب.
- مسامير تثبيت.
- مشترك للتشغيل.
- موتور.
- جردل به ماء.
- قطعة موزع هواء.
خطوات تجهيز التكييف الصحراوي
لتحضير الموتور الصحراوي نحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح هذه الخطوات من خلال النقاط التالية..
- نحضر جردل ونقوم بقطع الجزء السفلي الخاص به.
- ثم نقوم بتثبيت الحديد في موتور المروحة.
- نحضر قطعتين خشب ونقوم بتثبيتهم في قطعتين الحديد من خلال المسامير.
- نقطع بعض القطع من الجردل ونثبت زاويا الخشب وسوف نلاحظ أنه تم تثبيتها بنجاح.
- ثم نقوم بقطع قطعة تشبه موزع الهواء ونضعها داخل الجردل.
- نقوم بعد ذلك بإحضار موتور تشغيل المياه ووضعه في الجردل ووضع الخرطوم في فتحة في الجردل توصلنا بموزع الهواء.
- نقوم بتوصيل سلك الموتور بسلك المروحة ولفهم بالاصق الاسود.
- نقوم بوضع الفيشة لتشغيل المبرد وسوف نلاحظ أنه يتم تشغيله بنجاح دون أي تعب أو جهد وبأدوات سهلة وموجودة في كل منزل.
- يمكن عمل المبرد بإدوات قديمة موجودة في المنزل ولا نقوم بشراء أدوات خارجية.
- هذا المبرد يستطيع أن يمدنا بهواء بارد ويمكن وضع قطع من الثلج في المبرد ونقوم بتشغيلها.
نلاحظ أن هذه الطريقة سوف توفر لنا الكثير من الأموال بدلا من شراء مكيفات ومبردات وفي تفس الوقت تخلصنا من الحر والسخونة.
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