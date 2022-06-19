وداعا لحرارة الصيف.. امتلك بنفسك تكييف صحراوي بموتور ومروحة بمكونات بسيطة جدا وبدون تكاليف

مع ارتفاع درجة حرارة الجو وحلول فصل الصيف تكون المبردات والتكيفات والمبردات من الأمور المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها حيث تقوم تلك المبردات والتكيفيات بتحويل الهواء من ساخن إلى بارد وذلك لعدم الاحساس بالحر والتخلص من السخونة ونظرا لغلاء أسعار التكيفات والمبردات كثيرا فهناك طريقة جديدة يمكن العمل من خلالها أفضل التكيفيات الصحراوية ونحتاج إلى أدوات بسيطة لا تكلفنا أي أدوات غالية وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل المبرد من خلال هذا المقال.

طريقة عمل التكييف الصحرواي

نجد أن هذا التكييف يتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل فهذه الأدوات لا يمكن شرائها من الخارج وسوف نوضح الأدوات اللازمة لعمل التكييف الصحراوي من خلال النقاط التالية..

جردل.

مروحة.

٢ حديدة لتثبيت الموتور

٢ خشب.

مسامير تثبيت.

مشترك للتشغيل.

موتور.

جردل به ماء.

قطعة موزع هواء.

خطوات تجهيز التكييف الصحراوي

لتحضير الموتور الصحراوي نحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح هذه الخطوات من خلال النقاط التالية..