نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف هيا نتواصل عروض الهواتف واللاب توب من لولو هايبر ماركت السعودية في المقال التالي

إلى كل محبي الشراء من متاجر لولو هايبر ماركت داخل المملكة العربية السعودية فرصة الشراء من المنتجات المتنوعة التي تقدمها وبالأخص الجوالات الذكية وملحقاتها وأجهزة اللاب توب ضمن باقة من العروض المميزة الصادرة في مجلة جديدة تحت عنوان هيا نتواصل Let’s connect وكما اعتدتم منا فسنوضح بعض من تلك المنتجات مع ذكر مواصفاتها وأسعارها لتكون بمثابة قائمة استرشادية لكم قبل التوجه للشراء. هيا نتواصل عروض لولو هايبر ماركت للجوالات تختلف أذواق الناس بشكل عام وفي مجال الجوالات والهواتف بشكل خاص.

وتوجد مجموعة من الناس تفضل شركات عن غيرها فمثلًا من لا يشتري سوى هواتف أبل وآخر يفضل سامسونج على الدوام وهكذا مع باقي الشركات والماركات.

وآخرين تهمهم المواصفات والإمكانات داخل الجهاز بغض النظر عن الشركة المصنعة له.

ولكل هؤلاء نعرض أمثلة للجوالات بشركاتها ومواصفاتها وأسعارها.

وإلي عشاق أبل إليكم:

I Phone 13 pro max 128 GB بسعر 4649 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال.

I Phone 13 pro 128 GB بسعر 4149 ريال بدلًا من 4699 ريال.

I Phone 13 pro 256 GB بسعر 4599 ريال بدلًا من 5199 ريال.

أما بالنسبة لهواتف سامسونج فتشكيلتها كبيرة جدًا ومتنوعة نذكر لكم منها على سبيل المثال.

Samsung Galaxy A73 128 GB بسعر 1799 ريال بدلًا من 1899 ريال.

وفي الفئات الأعلى يوجد هاتف سامسونج قابل للطي بتقنية الجيل الخامس و256 جيجا سعره 3099 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال.

وماركة موتورولا التي كانت معروفة قديمًا يبدو أنها عادت من جديد بهواتف جديدة مثل هاتف موتو جي 52 الجيل الرابع وسعة 128 جيجا فقط بسعر 749 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال. اللاب توب وعروض مميزة من أشهر ماركات اللاب توب أسير ولينوفو وإتش بي وهواوي وضمن عروض لولو هايبر ماركت السارية حتى الخامس من يوليو المقبل تتضمن موديلات لكل تلك الماركات.

وعلى سبيل المثال ايسر نوت بوك سيلرون بمساحة تخزين 128 جيجا وويندوز 11 بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال.

ومن إتش بي كور أي في مع ويندوز 11 و8GRAM بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال.

وإن كنت مازلت في حيرة هل تشتري لاب توب أم أيباد برو فنذكرك بمقال سابق نشرناه هنا في موقع ثقفني عقدنا من خلاله مقارنة بين الجهازين ستنفعك بإذن الله في اتخاذ القرار. عمر شويل - جدة هيا نتواصل عروض الهواتف واللاب توب من لولو هايبر ماركت السعودية - ثقفني

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