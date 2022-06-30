انت الان تتابع خبر سلالات أغنام الجزائر..”أولاد جلال” الأكثر طلبًا مع قرب عيد الأضحى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعد الثروات في دولة الجزائر، من بينها الثروة الحيوانية آلتي تضم سلالات أغنام الجزائر الجيدة، إذ تحتل الجزائر المرتبة عربيًا بعد السودان، مما يساعدها في الاكتفاء الذاتي من مختلف اللحوم الحمراء والبيضاء.

سلالات أغنام الجزائر

ويزداد الإقبال على شراء سلالات أغنام الجزائر سلالات لأنها تتميز بكثرة اللحوم، مع قرب عيد الأضحى المبارك من أجل الضحية اللازمة للعيد.

ونستعرض خلال التقرير التالي، أشهر وأفضل سلالات أغنام في الجزائر.

سلالات أغنام “أولاد جلال”

أطلق عليها هذا الاسم، لأنها تتواجد في منطقة أولاد جلال التابعة لمحافظة بسكرة بجنوب شرق الجزائر

سلالة “أولاد جلال”، هي أفضل سلالات أغنام في الجزائر، وأكثرها طلبًا، وتتميز بلونها الأبيض وصوفها الكثيف، وقامتها المرتفعة، ولها القدرة على تحمل المشي لمسافات طويلة.

ويزداد الطلب على سلالات أغنام أولاد جلال خلال عيد الأضحى، لجودة لحومها، ومعدل نموها، حيث تنمو الخرفان بمعدل 200 جرام في اليوم، ويزن الخروف 40 كيلو جرام، في شهره الرابع.

سلالات أغنام “الدغمة”

وهي السلالة الاقتصادية في الجزائر، ويعتبرونها “صديقة الموٓال” في إشارة إلى مربي المواشي

الدغمة”، وتكتفي سلالة الدغمة بالمراعي فقط، عكس البعض الذي يتطلب كميات كبيرة من الأعلاف.

و”الدمغة” من سلالات أغنام “الولاّدة”، حيث تنجب ما بين خروفين إلى 4 خرفان كل 14 شهرًا.

سلالة “سيداون”

تنتشر في أقصى جنوب الجزائر، وتمتاز أنها لها القدرة على الرعي لمسافات طويلة وليس لها صوف، والذكور منها لها قرون كبيرة وملولبة، بينما لا توجد عن الإناث، ولها أذنين كبيرين، وذيل رفيع وطويل، وأنف مقوس أو مستقيم.

ووزن الذكور منها يصل بين 45 إلى 50 كيلوجراماً، بينما الإناث بين 35 إلى 40 كيلوجراماً.

سلالة “الدمان”

تنتشر بكثرة في غرب الجزائر، وتتميز بأنها ولودة، ولها قامة طويلة، ورأسها مدقق وضيق، ولونها بني أو أبيض أو أسود أو خليط من الألوان الثلاثة.

وتشتهر سلالة “الدمان” بأنها ولودة، وذلك بمعدل توأم ونسبة خصوبة عالية جدا، فيما تصل أوزان خرافها عند الولادة إلى نحو 3 كيلوجرامات.

سلالة “رامبي”

يطلق عليها السلالة الغريبة والعجيبة، وظهرت بمحافظة تيارات غرب الجزائر، وهي سلالة هجينة، تنتج عن اختلاط نعجة من تيارت بكبش، ولها قرون ضخمة ولون وجهها الأبيض، وصوفها البني، وتعرف أيضا بقدرتها على تحمل أقسى ظروف الطبيعة من البرد أو الحر.

سلالة “تعظميت”

“تعظيمت” هي واحدة من أجود أنواع سلالات الأغنام في الجزائر والعالم وتتواجد ببلدة “تعظيمت” الواقعة في محافظة الجلفة جنوبي الجزائر، ومنه جاءت تسمية هذه السلالة الفريدة من الأغنام الجزائرية.

وتمكنت سلالة “تعظيمت” من الجمع بين مميزات السلالات الأخري، من حيث صلابتها وجودة لحومها وصوفها.

ولهذه السلالة ميزات أخرى بينها جودة لحومها وسهولة عضمها، كما يحتوي لبنها على نسبة دهن 7 %، فيما يصل وزن صوفها إلى 5 كيلوجرامات عند النعاج، ونحو 15 كيلوجراما لدى الكباش.