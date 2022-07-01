نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الإسبوع الأول من يوليو خصومات مكتبة جرير على الجوالات و شاشات التلفزيون في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الإسبوع الأول من يوليو خصومات مكتبة جرير على الجوالات و شاشات التلفزيون، تقدم مكتبة جرير مجموعة من العروض على الجوالات، الأجهزة الإلكترونية و شاشات التلفزيون، يتوفر تي سي ال تلفزيون 75 بوصة بدقة 4K الترا إتش دي ال اي دي أندرويد باللون الأسود بسعر 3549 ريال بدلاً من 5099 ريال خصم 30%، بالإضافة إلى خصم 15% عند استخدام بطاقات ساب الإئتمانية مع هدايا مجانية بقيمة 699 ريال ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية لشهر يوليو.

عروض مكتبة جرير الإسبوعية لشهر يوليو

يتوفر لينوفو ايديا باد فليكس 5 لاب توب 2 في 1 حجم 14 بوصة، ضمن عروض الأجهزة الإلكترونية مكتبة جرير بسعر 1649 ريال بدلا من 1899 ريال توفير 13% خصم 250 ريال مع هدية مجانية 549 ريال، يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية لشهر يوليو اتش بي انفي لاب توب 14 بوصة الجيل الحادي عشر إنتل كور أي 5 بسعر 3999 ريال بدلا من 5299 ريال توفير 1300 ريال خصم 24%.

عروض أجهزة اللاب توب مكتبة جرير

يتوفر هواوي ميت بوك 13 اس حجم 13.4 بوصة إنتل كور أي 7 إنتل ايريكس اكس اي جرافيكس 512 جيجابايت، ضمن عروض الأجهزة الإلكترونية مكتبة جرير بسعر 4599 ريال بدلا من 5999 ريال توفير 1400 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية ال جي تلفزيون 50 بوصة بدقة 4K الترا إتش دي ال اي دي سمارت باللون الأسود بسعر 2499 ريال بدلاً من 4549 ريال خصم 45%، بالإضافة إلى خصم 15% عند استخدام بطاقات ساب الإئتمانية.

عروض الشاشات مكتبة جرير

يتوفر هاير تلفزيون 50 بوصة يدعم تقنية 4K الترا إتش دي دي LED أندرويد باللون الأسود، ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير بسعر 1349 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير لشهر يوليو هاير تلفزيون 65 بوصة بدقة 4K الترا إتش دي أو ال اي دي سمارت باللون الفضي بسعر 6199 ريال بدلاً من 12299 ريال خصم 49% بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 1397 ريال.

يتوفر سامسونج تلفزيون 65 بوصة يدعم تقنية 4K الترا إتش دي نيو كيو ال اي دي سمارت، ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية بسعر 7399 ريال بدلاً من 12999 ريال خصم 43%، يتوفر ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير هاير تلفزيون 55 بوصة بدقة 4K الترا إتش دي دي ال اي دي أندرويد باللون الأسود بسعر 1499 ريال بدلاً من 3049 ريال خصم 50%، بالإضافة إلى خصم 15% عند استخدام بطاقات ساب الائتمانية.

عروض الجوالات مكتبة جرير

يتوفر آبل أيفون 13 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت باللون الوردي بسعر 3999 ريال بدلاً من 4299 ريال خصم 6%، بالإضافة إلى خصم 15% عند استخدام بطاقات ساب الإئتمانية، يتوفر ضمن عروض الجوالات مكتبة جرير آبل أيفون 13 ميني تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت بلون سماء الليل بسعر 2999 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 9%، بالإضافة إلى خصم 15% عند استخدام بطاقات ساب الائتمانية ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية لشهر يوليو.