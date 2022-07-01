شوف خصومات مكتبة جرير على هواتف أقل من 1000 ريال سعودي.. فرصة قوية

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تقدم مكتبة جرير خصومات جبارة وخرافية على الهواتف أقل من 1000 ريال سعودي، وتضم هذه الفئة في الهواتف الكثير من الأنواع، وتعد هذه الفئة السعرية من الفئات صاحبة الشعبية الكبيرة وتقدم الشركات في الفئة أقل من 1000 ريال سعودي إمكانيات جيدة قياسا على السعر وتضم هذه الإمكانيات كاميرا بجودة معقولة بالإضافة إلى سرعة متوسطة في أثناء استخدام الهاتف ومساحة تخزين داخلية صغيرة. مكتبة جرير تطلق خصومات خرافية على هواتف أقل من 1000 ريال سعودي سوف يتم ترتيب الهواتف طبقا للأكبر في نسبة الخصم ثم تنازليًا.

هناك هاتف هواوي نوفا 8 أي بنسبة خصم 32%.

الهاتف بعد الخصم بسعر 939 ريال سعودي وهو هاتف بإمكانيات قوية.

كذلك هناك هاتف هواوي y9a بنسبة خصم 22% وسعره أصبح بعد الخصم 849 ريال سعودي. هاتف بسعر أقل من 1000 بخصومات قوية 100% من جرير هناك هاتف شاومي ريدمي نوت 10 إس بنسبة خصم 21% وأصبح سعره هو 749 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هاتف موتورولا موتو جي 51 بنسبة خصم 17% بسعر 699 ريال سعودي.

كذلك هناك هاتف فيفو y33s بنسبة خصم 10 % ليصبح السعر 899 ريال سعودي. خصومات على هواتف oppo أقل من 1000 ريال سعودي من مكتبة جرير هاتف أوبو a55 بنسبة خصم 11% ليصبح سعره بعد الخصم هو 749 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك هاتف أوبو a76 بنسبة خصم 10% ليصبح سعره هو 849 ريال.

كذلك هناك هواتف شاومي، وحصل هاتف شاومي ريدمي 9c على نسبة خصم 15% ليصبح سعره 439 ريال سعودي.

وأيضا هاتف سامسونج جالكسي ايه 22 بنسبة خصم 9% ليصبح السعر 699 ريال سعودي.

هاتف فيفو y21 يحصل على خصم 10% ليصبح سعره 629 ريال. خصومات إضافية على الهواتف الذكية الجبارة أقل من 1000 ريال أوبو a16k بنسبة خصم 7% ليصبح سعره 599 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك سامسونج جالكسي ايه 23 بنسبة خصم 5% ليصبح السعر هو 825 ريال سعودي.

كذلك هناك هاتف فيفو y21t بخصم 2% ليصبح السعر 779 ريال سعودي.

أيضا لينوفو k14 بسعر 389 ريال بعد خصم 2%.

أوبو رينو 5z بخصم 40% ليصبح سعره 899 ريال سعودي.

وأيضا لينوفو k15 بلاس بسعر 599 ريال سعودي بنسبة خصم 20%.

وفي الوقت نفسه الهاتف الينوفو k15 بسعة 128 جيجا و4 جيجا رامات. عمر شويل - جدة خصومات مكتبة جرير على هواتف أقل من 1000 ريال سعودي.. فرصة قوية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات مكتبة جرير على هواتف أقل من 1000 ريال سعودي.. فرصة قوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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