أجمل رسائل SMS تهنئة عيد الأضحى المبارك وأفضل العبارات للأصدقاء والأحباب happy messages

ساعات قليلة ويبدأ أول يوم في عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443/2022 وفيه يقوم الجميه بتهنئة الأصدقاء والأقارب والأحباب بتلك المناسبة السعيدة على جميع المسلمين حول العالم، ولذلك نعرض لكم أفضل الرسائل والعبارات التي يمكنكم أن تتداولوها مع أصدقائكم وجميع معارفكم سواء من خلال رسائل الهاتف القصيرة SMS أو من خلال مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة والتي جعلت الجميع يتشاركون ويتواصلون بشكل أسرع من الماضي، ولذلك أصبح الكثيرين يعتمدون على التواصل الاجتماعي في المعايدة وإرسال الرسائل.

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك

ودائما ما تحتوي تلك الأيام على البهجة بين الجميع، حيث يبدأ اليوم بأداء صلاة العيد والتي يتجمع فيها المسلمون سواء في الخلاء أو المساجد المختلفة، وبعد ذلك النحر وتوزيع الأضاحي على الفقراء والأهل والأصدقاء، كما يشهد العيد أيضا الكثير من التجمعات بين العائلة والأصدقاء والأقارب، كما يقوموا بالتواصل مع بعضهم سواء من خلال الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال أفضل الرسائل والصور لتهنئة بعضهم، ونعرض لكم خلال المقال أحدث الرسائل التي يمكن تداولها والمعايدة على الجميع في تلك المناسبة المباركة.

رسائل رسمية لتهنئة الأهل والأصدقاء بعيد الأضحى

ونعرض لكم الآن بعض الرسائل التي يمكنكم استخدامها في تهنئة الأقارب والأصدقاء في العمل والجيران وجميع معارفكم، وذلك من خلال الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتلك الرسائل كالآتي:

حبيت أهنئ وأبارك لكل الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة حلول العيد المبارك أعاده الله علينا وعليكم، وتحية لكم.

بمناسبة العيد المبارك على الأمة الإسلامية ومع إحرام المحرمين وتلبية الملبين ودعوات من هم بعرفة واقفين وهدي المضحين ومغفرة رب رحيم أهنئك بعيد الحج العظيم.

أهنئ جميع الأحباب والأصدقاء بمناسبة العيد المبارك أعادة الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات يا رب.

أهنئك بمناسبة حلول العيد المبارك أعاده الله عليك بالخير واليمن والبركات متمنيا لك السعادة والتوفيق في حياتك، والله ولي التوفيق.

بمناسبة قدوم عيد المبارك احب أن أهنئك وأقول لك كل عام و انتي بألف خير أن شاء الله.

يسرني ويسعدني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة العيد المبارك، سائلا المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم كلها أفراح وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم في أحسن حال​.