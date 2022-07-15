شوف تنزيلات العثيم الشهرية خصم 40% غلي كل المنتجات اغتنم الفرصة وتسوق الآن

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تنزيلات العثيم الشهرية، العثيم السعودية يعتبر في القوت الحالي من ضمن الأسواق التجارية التي لديها دور كبير ومهم للغاية حيث قام بفتح العديد من مراكز البيع المختلفة في المملكة العربية السعودية وجميع الدول في الوطن العربي عن طريق التجزئة والجملة حيث يعتبر هذا السوق من ضمن الأسواق الرائدة في الوقت الحالي في هذا المجال، كما يجب الإشارة أن هذه الشركة تقدم العديد من الخصومات والتخفيضات على العديد من المنتجات المختلفة لجميع العملاء حيث ساهمت هذه الخصومات بالطبع في زيادة الحركة الخاصة بالبيع والشراء في السعودية.
عروض العثيم الأسبوعية 50% خصم حتى نهاية الاسبوع اغتنم الفرصة وتسوق الان
تنزيلات العثيم الشهرية
يجب أن نشير أن هايبر العثيم يعتبر في الوقت الحالي من ضمن الشركات المتميزة بالطبع التي يقوم بزيارته العديد من العملاء بشكل مستمر منذ عام ٢٠١٣، هذه الشركة تستقبل أكثر من أربعة مليون عميل كما وصل مقدار الخاص بالمبيعات الخاصة بهذه الشركة إلي خمسة مليارات كما يجب الإشارة أن الهدف الأساسي من هذه الشركة هي الاستفادة الكامل من نموذج المتاجر تابعوا معانا خلال السطور القادمة أقوي الخصومات والتخفيضات.
تخفيضات العثيم اليوم
يقدم العثيم اليوم أقوي التخفيضات والعروض المختلفة من بينها :
- الجبن الموزاريلا المبشور من النوع داري مقدار كيلو جرام تكون بسعر 27.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.
- زجاجة من زيت الزيتون نوعها كوبوليفا مقدار 500 جرام يكون سعرها 14.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- كما توجد عروض على 10 قطع من البرجر الجامبو البقر من النوع امريكانا يكون سعرها 21.95 بدلًا من 31.50 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم الأسبوعية
- حيث أنه توجد مجموعة من العروض والخصومات على البسلة الخضراء من النوع امريكانا مقدار 450 جرام تكون بسعر 6.25 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- كما أن العروض على الفراولة المجمدة من النوع السنبلة مقدار 800 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
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