شوف ‎‎بـ56 ريال فقط.. احصل على ساعه سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي واتش 4 كلاسيك‎‎ من جرير على 36 شهر بالتقسيط

نقدم إليكم اليوم أبرز عروض التقسيط على ساعة ‎‎سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي واتش 4 كلاسيك‎‎ الجديدة من شركة “سامسونج” العالمية من مكتبة “جرير” الشهيرة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر مكتبة جرير من أشهر المكتبات الموجودة في السعودية والتي تساهم في عرض المنتجات بأسعار مناسبة وتخفيضات ممتازة كما تقدم عروض خاصة بتقسيط سعر المنتج لفترات تصل إلى ثلاث سنوات وفقًا لبعض المعايير والشروط التي حددتها المكتبة والتي يجب أن تتوافر في العميل.

تقسيط جرير على ‎‎سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي واتش 4 كلاسيك‎‎

سعر سامسونج جلاكسي ووتش 4 انخفض من 1.499 ريال سعودي ووصل إلى 1.199 ريال سعودي حيث يمكنك توفير حوالي 300 ريال سعودي والتقسيط على سعر الساعة ممتد إلى ثلاث سنوات (36 شهر) بقسط شهري يبدأ من 56 ريال سعودي، الساعة تحتوي على نظام GPS وهيكلها مصنوع من الستانلس وسوار الساعة لونه أبيض اللون رياضي الهيئة.

طريقة تشغيل ساعة سامسونج واتش 4 الكلاسيك

يمكنك تشغيل الساعة وتوصيلها بالهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد من خلال اتباع الخطوات التالية:-