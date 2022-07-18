انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن توفير فرص عمل للمحاسبين بمرتبات مجزية : التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسب تكاليف (مقاولات)
اسم الشركة Confidential
مقر العمل الدقى – الجيزة
العمالة المطلوبة2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-7 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 27 – 33 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الوصف الوظيفي:
تجميع كافة بيانات التكاليف الخاصة بالمشروعات من كافة الاقسام المالية.
تبويب التكاليف وتقسيمها حسب طبيعتها وعلاقتها بالنشاط .
إتباع أنظمة التكاليف المناسبة للنشاط المشروع .
استخدام أنسب طرق التكاليف التى تؤدى لأدق إحتساب لتكلفة المشروع .
اتباع أفضل الأساليب لمراقبة التكاليف وكذلك العمل على اقتراحات تخفيض التكاليف .
تزويد الإدارة بتقارير عن كافة تكاليف النشاط ( المباشرة – الغير مباشرة – ادارية وعمومية ثابتة ومتغيرة ) لمساعدة الإدارة في إتخاذ ما يلزم بالنسبة للتكلفة لإستبعاد التكاليف الغير مرغوب فيها و تعزيز التكاليف اللازمة لإتمام النشاط .
تزويد الإدارة بشكل فورى بكافة الإنحرافات فى الموازنات التخطيطية بين التكاليف التقديرية والتكاليف الفعلية وتحليل أسباب الإنحرافات للوقوف على أسبابها ومن ثم معالجتها.
المتطلبات:
بكالريوس تجارة او ما يعادله
خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمحاسب تكاليف بشركات المقاولات
يفضل من سبق لهم العمل بالسعودية
يرجي ارفاق سيرة ذاتية محدثة
تبويب التكاليف وتقسيمها حسب طبيعتها وعلاقتها بالنشاط .
إتباع أنظمة التكاليف المناسبة للنشاط المشروع .
استخدام أنسب طرق التكاليف التى تؤدى لأدق إحتساب لتكلفة المشروع .
اتباع أفضل الأساليب لمراقبة التكاليف وكذلك العمل على اقتراحات تخفيض التكاليف .
تزويد الإدارة بتقارير عن كافة تكاليف النشاط ( المباشرة – الغير مباشرة – ادارية وعمومية ثابتة ومتغيرة ) لمساعدة الإدارة في إتخاذ ما يلزم بالنسبة للتكلفة لإستبعاد التكاليف الغير مرغوب فيها و تعزيز التكاليف اللازمة لإتمام النشاط .
تزويد الإدارة بشكل فورى بكافة الإنحرافات فى الموازنات التخطيطية بين التكاليف التقديرية والتكاليف الفعلية وتحليل أسباب الإنحرافات للوقوف على أسبابها ومن ثم معالجتها.
المتطلبات:
بكالريوس تجارة او ما يعادله
خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمحاسب تكاليف بشركات المقاولات
يفضل من سبق لهم العمل بالسعودية
يرجي ارفاق سيرة ذاتية محدثة