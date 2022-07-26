نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى على المكيفات وأجهزة الفريزر و الشاشات أفضل عروض الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى على المكيفات وأجهزة الفريزر و الشاشات أفضل عروض الصيف، تتضمن عروض اليوم خصومات مذهلة على المكيفات، أجهزة الفريزر، المكنسة الكهربائية، محضرة الطعام و الشاشات يتوفر أدميرال فريزر أفقي سعة 300 لتر باللون الأبيض بسعر 1799 ريال بدلاً من 2899 ريال خصم 38%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 86 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً وعدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى.

عروض اكسترا على المكيفات والشاشات

يتوفر سامسونج مكيف جداري مع إمكانية تقنية الهواء الثابت حار وبارد 17500 وحدة بسعر 3899 ريال بدلاً من 5219 ريال خصم 25%، ضمن عروض المكيفات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 187 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً وعدد 4 هدايا بقيمة 727 ريال، يتوفر ضمن أفضل عروض الصيف جري مكيف جداري 18500 وحدة بواي فاي حار بارد بسعر 3099 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 23%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 149 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً وعدد 3 هدايا مجانية بقيمة 528 ريال.

أقوى عروض الصيف اكسترا الكبرى

يتوفر هايسنس فريزر عمودي باللون الفضي حجم 9 قدم بسعر 2549 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 23%، ضمن عروض اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 122 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً وعدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال، يتوفر ضمن خصومات الصيف على أجهزة الفريزر هاير فريزر أفقي 17.8 قدم انفيرتر باللون الأبيض بسعر 2599 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 30%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 125 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر كاندي مكنسة كهربائية لتنظيف السجاد بقوة 900 وات أزرق/أسود بسعر 599 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 25%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 29 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن أفضل عروض الصيف عرض خاص هوفر مكنسة كهربائية عمودية لاسلكية متعددة الاستعمالات بسعر 1749 ريال، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 84 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً.

عروض أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى

يتوفر مولينكس صانعة ساندويتشات بسعر 149 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 17%، ضمن عروض الصيف مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 8 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى كينوود محضر طعام بقوة 1000 وات باللون الأبيض بسعر 1424 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 5%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 69 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر كلاس برو تلفزيون 85 بوصة أندرويد 11 بدقة وضوح فائقة بسعر 6999 ريال بدلاً من 10999 ريال خصم 36%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 335 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 499 ريال، يتوفر ضمن عرض خاص هاير تلفزيون 55 بوصة أندرويد 11 بدقة وضوح فائقة بسعر 3799 ريال، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 182 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى.