نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ماركت على الجوالات والشاشات وأجهزة المطبخ أفضل عروض الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ماركت على الجوالات والشاشات وأجهزة المطبخ أفضل عروض الصيف، يتوفر ترمس شاي موراتا سعة 1 لتر بسعر 35 ريال بدلا من 59 ريال خصم 41%، يتوفر ترمس هوم واي سعة 1 لتر بسعر 24 ريال بدلا من 34 ريال خصم 30%، تتوفر صانعة الطعام جيباس 4 في 1 بسعر 159 ريال بدلا من 199 ريال خصم 20%، تتوفر غلاية ماء اي تي سي سعة 1.8 لتر بسعر 79 ريال بدلا من 115 ريال خصم 31% ضمن عروض العثيم ماركت أقوى خصومات الصيف.

عروض العثيم ماركت على الجوالات والأجهزة

يتوفر خلاط كليك أون بسعر 119 ريال بدلا من 159 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية على أجهزة المطبخ قدر ضغط كهربائي سوبر بي سعة 6 لتر بسعر 179 ريال بدلا من 272 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن عروض الصيف قدر ضغط كيتسنجر سعة 7 لتر بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال خصم 28%، يتوفر سعة 9 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 122 ريال خصم 27%.

عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت

يتوفر براد ماء حار و بارد بسعر 339 ريال بدلا من 419 ريال خصم 19%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت الإسبوعية مكواة فيليبس جاف بسعر 69 ريال بدلا من 89 ريال خصم 23%، تتوفر ضمن عروض الصيف مكواة كليك أون بسعر 55 ريال بدلا من 79 ريال خصم 28%، تتوفر مروحة جي في سي برو بسعر 99 ريال بدلا من 129 ريال خصم 23%، يتوفر مكيف ارو صحراوي بسعر 319 ريال بدلا من 389 ريال خصم 18%.

عروض أدوات المطبخ العثيم ماركت

يتوفر طقم صواني فرن مستر كوك جرانيت بسعر 55 ريال بدلا من 75 ريال خصم 27%، يتوفر طقم قدور تيفال 5 قطع بسعر 175 ريال بدلا من 399 ريال خصم 68%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية طقم حافظة طعام سولتير ديتكس 3 قطع بسعر 45 ريال بدلا من 69 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن خصومات الصيف على أدوات المطبخ طقم حافظة طعام سوبر ماكس 3 قطع بسعر 40 ريال بدلا من 64 ريال خصم 38%.

عروض الصيف على الجوالات

يتوفر جوال هونر اكس 8 سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بطارية 4000 مللي أمبير بسعر خاص 879 ريال، يتوفر ضمن عروض الجوالات العثيم ماركت جوال اي تيل اي 661 سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بطارية 4000 مللي امبير بسعر خاص 355 ريال، يتوفر ضمن عروض الصيف تابلت برافا تي 8 سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بطارية 5100 مللي امبير بسعر خاص 425 ريال.

عروض الشاشات العثيم ماركت

يتوفر شاشة تلفزيون ارو إل إي دي سمارت تي في 65 بوصة الترا اتش دي يدعم تقنية 4K، ضمن عروض الشاشات العثيم ماركت بسعر 1779 ريال بدلا من 2099 ريال خصم 15%، تتوفر شاشة تلفزيون شارب 32 بوصة ال اي دي إتش دي ام اي بسعر 699 ريال بدلا من 849 ريال خصم 18%، يتوفر هواوي تابلت 8 سعة 32 جيجابايت و 3 جيجا رام بسعر 4000 مللي امبير بسعر خاص 389 ريال ضمن عروض العثيم ماركت خصومات الصيف.