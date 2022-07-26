شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية على الخضروات الطازجة تصل إلى 80% في جميع الفروع

عروض بنده السعودية

يتواجد المقر الرسمي الذي يخص شركة بنده في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تعد من إحدى السلاسل المتخصصة في متاجر البيع من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط، وكذلك تكون من ضمن السلاسل المتخصصة في المتاجر الكبيرة الخاصة بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وهذا يكون في عند تواجد العديد من المتاجر التي تم وصولها نحو مائتي في الكثير من المدن إلى أن تم وصول العدد الخاص بهم إلى أربعة وأربعون مدينة، وأيضًا تقوم الشركة بتشغيل حوالي فرعين يتم تخصصهم في المتاجر وهم السوبر ماركت والهايبر ماركت.

عروض بنده السعودية

يكون سوق بنده من ضمن الأسواق التي تقوم بتفعيل العديد من المراكز التي تختص بالتوزيعات الأساسية بالمملكة العربية السعودية، وهذا يكون في ظل توافر العديد من الشحنات التي وصل عددهم إلى حوالي ستمائة شاحنة، وذلك يكون من خلال توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية للمتاجر وهم سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي، حيث يقوم العديد من العملاء لزيارة الهايبر كل سنة والتي وصل عددهم إلى حوالي مائة وعشرون مليون عميل وأكثر من ذلك.

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