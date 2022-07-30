تبيض الأسنان بالبيكنج بودر خلال 3 دقائق وصفة سحرية منزلية صحية لجعل الأسنان اكثر بياضا

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تحقق أفضل نتائج من أجل تنظيف الاسنان وتبيضها بشكل رائع، ويعتبر هذا الموضوع من أكثر كندا يبحث عنه الكثير من الناس سواء اطفال رجال أو نساء فإن الاسنان هي أساس الابتسامة الجذابة وجمال الوجه بالكامل، والان جئنا لنعرض لكم وصفة البيكنج باودر الرائعة والتي تساعد في تبييض الأسنان بشكل سريع وبدون اي سلبيات، وتستخدم كبديل لمعجون الأسنان، تابعونا في هذا المقال للتعرف عليها بخطوات بسيطة.

البيكنج باودر لتنظيف وتبيض الأسنان

لم يتوقف دور البيكنج باودر في عمل الحلويات والمخبوزات فقط بل أصبح يستخدم في أعمال التنظيف وايضًا في الوصفات الجمالية المختلفة ومنها تبييض الأسنان فهو له تأثير قوي وفعال في إزالة الطبقة الصفراء من عليها، وطرق الاستخدام كالتالي:

يمكن استخدام البيكنج باودر بشكل مباشر وذلك من خلال غمس فرشاة الأسنان في كمية مناسبه منه والقيام بفرك الاسنان بها جيدًا، ثم يتم غسل الأسنان بالمياه، ويتم الاستخدام بشكل يومي لتحقيق النتيجة المطلوبة.

حيث أنه بكل سهولة يمكن خلط البيكنج باودر بالقليل من المياه لعمل خليط مناسب ويوضع على الفرشاة واستخدامه لغسل الأسنان مثل المعجون.

ايضًا يمكن عمل عجينة من البيكنج باودر والمياه ووضعها على الأماكن الصفراء بشكل واضح في الإيمان وتركها لمدة دقيقتين ثم غسل الأسنان جيدًا.

كما أنه فيما بعد يمكن اضافة البيكنج بودر على المعجون الذي يتم استخدامه كالمعتاد بشكل يومي، وغسل الأسنان بهذا الخليط جيدًا، ثم يتم غسل الأسنان بعد ذلك جيدًا.

كل هذه الطرق لابد من الاهتمام باستخدامها بشكل يومي مرة واحدة وذلك من اجل للحصول على النتيجة المطلوبة في أسرع وقت و التمتع بأسنان نظيفة وبيضاء، وابتسامة جذابة ومميزة.