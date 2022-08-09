نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بخصم حتى 85% مع تخفيضات أكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات وكل مستلزماتها متاحة لكم على موقع اكسترا اون لاين extra بخصم يزيد عن 85% مع أقوى تخفيضات أكسترا السعودية الحصرية، والتي تضم كل مستلزمات المنزل من أجهزة وأدوات، مع أحدث الأجهزة الإلكترونية التي تناسب كل المستخدمين على المستوى الشخصي أو العملي.

أيضًا يتيح لكم موقع اكسترا الالكتروني مختلف أنواع الجوالات الذكية التي يكثر طلبها في كل متاجر المملكة العربية السعودية، كما يعرض لكم تليفزيونات ذكية بشاشات تقدم لكم أعلى جودة وإمكانيات مميزة، أيضًا يعرض مختلف أكسسوارات الجوالات والأجهزة الإلكترونية والتي تحافظ على الجهاز من التلف لأطول فترة ممكنة.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بخصم حتى 85% مع تخفيضات أكسترا السعودية

تخفيضات اكسترا تتيح لكم أفضل أنواع الجوالات التي تتسم بمواصفاتها التقنية العالية، بالإضافة إلى كل مستلزمات الجوال وأكسسواراته، كما تتيح لكم مختلف أنواع الشاشات الذكية، حيث تجدون الأسعار بخصم وصل إلى 86% على بعض المعروضات التي نرجو أن تنال إعجابكم.

حيث تحرص متاجر اكسترا السعودية على تقديم كل ما تحتاجون إليه في المنزل أو مجال الأعمال داخل المملكة العربية السعودية، سواء الأجهزة التي ترغبون بها من الإلكترونيات الكهربائية، أو الأجهزة الذكية من الجوالات بكل أنواعها والشاشات الحديثة وشاشات الألعاب، مما يسهل عملية التسوق على كل العملاء من الفرع الأقرب لكم أو الموقع الإلكتروني.

عروض اكسترا السعودية للالكترونيات

تخفيض ممتاز من اكسترا السعودية للإلكترونيات على سعر جهاز اكس بوكس سلسلة إكس، والذي يأتي بسعة 1 تيرا بايت، وهو متاح منه الآن اللون الأسود، والجهاز تجدوه الآن على الموقع الرسمي بسعر مدهش لمدة محددة بمبلغ 2299 ريال سعودي فقط، والسعر هذا يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عرض مغري جدًا على سعر جهاز اكس بوكس الشهير من سلسلة إكس، والذي يضم به سعة 512 جيجا بايت، كما أن الجهاز يأتي لكم بدون قرص مدمج، الجهاز تجدوه داخل المملكة العربية السعودية بكل فروع اكسترا بسعر مخفض لمدة محدودة قدره 1349 ريال سعودي فقط، والسعر هذا يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات مفاجأة متاحة في اكسترا

تخفيض مميز متاح بالفروع فقط لفترة محدودة على سعر شاشة تليفزيون سامسونج samsung بمقاس 75 بوصة، والذي يعرض لكم الصورة بجودة عالية فائقة الوضوح، والشاشة متاحة بخصم عالي بسعر 19999 ريال سعودي فقط، بدلًا من مبلغ 27999 ريال سعودي، والسعر هذا يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خصم قدره 28.57%.

عرض لا يمكن مقاومته على سعر شاشة تليفزيون سامسونج samsung بمقاس 55 بوصة، والذي يعرض لكم الصورة بجودة عالية فائقة الوضوح، والشاشة متاحة بخصم عالي حصريًا لدى فروع اكسترا في داخل السعودية بسعر 5699 ريال سعودي فقط، بدلًا من مبلغ 9999 ريال سعودي، والسعر هذا يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خصم قدره 43%.

تنزيلات الجوالات من اكسترا

جوال هواوي نوفا 9 اس اي huawei nova 9 se 4g، والمتاح به ذاكرة داخلية للتخزين مساحتها 128 جيجا بايت، والجوال متاح بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من مبلغ 1199 ريال سعودي، والسعر هذا يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خصم 20.85%، وتحصلون مع الجهاز عند الإستلام على هدايا مجانية بقيمة 59 ريال سعودي.

خصم على جوال سامسونج جالاكسي ايه 52 اس samsung galaxy a52s 5g، والمتاح به ذاكرة داخلية للتخزين مساحتها 128 جيجا بايت، والجوال متاح بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من مبلغ 1649 ريال سعودي، والسعر هذا يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع خصم 21.22%، وتحصلون مع الجهاز عند الإستلام على هدايا مجانية بقيمة 59 ريال سعودي.

عروض الإلكترونيات لدى اكسترا

جوال هونر 50 honor 50 5g الداعم لتشغسل كل الشبكات الخاصة بالجيل الخامس، والمتاح به سعة ذاكرة داخلية للتخزين مساحتها 128 جيجا بايت، والجوال متاح منه اللون الأسود بسعر 2199 ريال سعودي، والسعر هذا يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وتحصلون مع الجهاز عند الإستلام على هدايا مجانية بقيمة 59 ريال سعودي.

اسعار اكسترا المخفضة

خصم خاص لمدة محددة على سعر جهاز مكنسة كهربائية لاسلكية عمودية من إنتاج شركة دايسون، تأتي لكم بسعة 0.77 لتر، والمكنسة مصنوعة من معدن النيكل، متاح منها حاليًا على الموقع الرسمي اللون الأصفر، وتجدوها في المتجر حتى نفاذ الكمية بسعر مخفض 3099 ريال سعودي فقط، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيض كبير متاح فقط لمدة محددة على سعر جهاز بلاي ستيشن 5 ديجيتال playstation 5، والجهاز متاح الآن على موقع اكسترا الرسمي ضمن عروض الباقات، وتجدوه كذلك في كل الفروع داخل المملكة العربية السعودية حتى نفاذ الكمية بسعر مميز لا يقاوم 2929 ريال سعودي فقط، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عروض الشاشات والمكيفات في اكسترا

شاشة تليفزيون سامسونج samsung بمقاس 65 بوصة، تعرض الصورة بجودة فائقة الوضوح الترا اتش دي، وهي تعمل بنظام ذكي متطور، والشاشة تجدوها متاحة في كافة الفروع بالمملكة العربية السعودية بسعر 3299 ريال سعودي فقط بدل من 4799 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، حيث تحصلون عليها بخصم قدره 31.25%.

جهاز مكيف جداري من كلاس برو، يشمل عدد 17800 وحدة، روتاري، يعمل بنظام البارد فقط، تجدوه متاحة في كافة الفروع بالمملكة العربية السعودية بسعر 2099 ريال سعودي فقط بدل من 3099 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، حيث تحصلون عليها بخصم قدره 32.26%، مع عدد 2 هدية مجانية قيمة مجانية بقيمة مبلغ 429 ريال سعودي.

اسعار الإلكترونيات الذكية في اكسترا

عرض لفترة محدودة على سعر جهاز السماعة الذكية ابل ايربودز برو ميج سيف، والتي تجدوها متوفرة باللون الأبيض، والسماعة تجدوها اليوم بسعر خاص بمبلغ 799 ريال سعودي فقط بدلًا من 999 ريال سعودي، والسعر هذا شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، فهي مقدمة بخصم قدره 20.02% من السعر الأساسي.

جوال سامسونج جالاكسي اس 21 اف اي samsung galaxy s21 fe 5g الذي يدعم كافة شبكات إتصال الجيل الخامس، بسعة ذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجابايت، تجدوه باللون الرمادي بسعر مخفض بمبلغ 1999 ريال سعودي فقط بدلًا من 2499 ريال سعودي، والسعر هذا شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، فهي مقدمة بخصم قدره 28.58% من السعر الأساسي.

أجهزة اكسترا الإلكترونية

لاب توب لينوفو ليجن 7 lenovo كمبيوتر محمول للألعاب بشاشة مقاس 16 بوصة، يأتي مع قرص صلب بمساحة 1 تيرابايت، يعمل الجهاز بمعالج ايه ام دي رايزن 7، تجدوه باللون الرمادي بسعر خاص بمبلغ 7999 ريال سعودي فقط بدلًا من 9199 ريال سعودي، والسعر هذا شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، والجهاز مقدم بخصم 13.04%.

جوال ابل ايفون 13 برو iphone 13 pro 5g الذي يدعم كافة شبكات إتصال الجيل الخامس، بسعة ذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجابايت، تجدوه باللون الأزرق سيرا، وهو متاح الآن بسعر مخفض بمبلغ 1999 ريال سعودي فقط بدلًا من 2499 ريال سعودي، والسعر هذا شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، فهي مقدمة بخصم قدره 28.58% من السعر الأساسي.

وبهذا نجد أن موقع اكسترا ضم مختلف الأجهزة على صفحته الرئيسية ضمت كل الماركات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، والتي منها جوالات ايفون وسامسونج، أو مكيفات جدارية، أو لاب توب، أو شاشات ذكية، أو أجهزة بلاي ستيشن حديثة، أو سماعات اير بودز، هذا بجانب الأجهزة المنزلية من الساسات والمكانس الكهربائية.

تخفيضات اكسترا الجبارة

يقدم لكم موقع اكسترا الإلكتروني أقوى أسعار الجوالات في المملكة العربية السعودية، والتي شملت جوال ايفون 13 بألوان متنوعة وإصدارات مختلفة، فيوجد منه اللون الأزرق، والأسود، والوردي، أيضًا يطرح لكم الموقع أقوى أجهزة مكيفات الهواء الاسبلت ووحدات التبريد التي تناسب كل المساحات، كما يوجد عدد من أجهزة المنزل الخاصة بالتنظيف، ومبردات الماء.

عرض جبار على سعر جهاز مكنسة هوفر hoover المخصصة لغسيل السجاد، والتي تعمل بقوة 1200 واط، كما تضم المكنسة تقنية سبين سكراب الخاصة بالتنظيف العميق، وهي متاحة على موقع اكسترا السعودية بسعر خاص لفترة محدودة بمبلغ 1299 ريال سعودي بدل من 1699 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، حيث تحصلون عليها بخصم قدره 23.54%.

خصم خاص لفترة محدودة على الجهاز الأكثر مبيعًا على الموقع في المملكة العربية السعودية، جهاز براد ماء حار وبارد من كلاس برو، والذي يعمل بقوة 520 واط، متوفر في المتجر وفي كل الفروع كذلك بسعر 649 ريال سعودي بدل من 769 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، حيث تحصلون عليها بخصم قدره 15.6%.

تخفيض كبير من اكسترا على الأجهزة

شاشة تليفزيون بمقاس 50 بوصة فائقة الوضوح، تعمل بنظام ذكي، تأتي مع عدد 3 مداخل اتش دي ام اي، هذا بالإضافة إلى عدد 2 مدخل يو اس بي، الشاشة تجدوها متوفرة في كل الفروع بسعر خاص 1299 ريال سعودي فقط بدل من 2199 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، حيث تحصلون عليها بخصم قدره 40.96%.

تخفيض رائع على سعر جهاز مكيف جداري من شركة كلاس برو، مكيف للهواء روتاري يضم 21000 وحدة، وهو يعمل بنظام البارد فقط، تجدوه متاح بسعر مميز 2599 ريال سعودي فقط بدل من 3599 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، حيث تحصلون عليها بخصم قدره 27.78%، مع 2 هدية مجانية بقيمة مبلغ 429 ريال سعودي.

خصم حصري من اكسترا

تخفيض كبير على سعر جهاز جوال ابل ايفون 13 iphone 13 5g الذي يدعم تشغيل كل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الخامس، يأتي بسعة 512 جيجا بايت خاصة بالذاكرة الداخلية للتخزين، تجدوه متاح باللون الأسود بسعر خاص 4999 ريال سعودي فقط بدل من 5299 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، حيث تحصلون عليها بخصم قدره 5.66%، مع هدايا مجانية بقيمة مبلغ 808 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 13 iphone 13 5g الذي يدعم تشغيل كل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الخامس، يأتي بسعة 256 جيجا بايت خاصة بالذاكرة الداخلية للتخزين، تجدوه متاح بلون سماء الليل بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 4299 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، حيث تحصلون عليها بخصم قدره 9.62%، مع عدد 2 هدية مجانية بقيمة مبلغ 808 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الكبرى

متاح لكم اليوم أجدد أنواع الجوالات على موقع أكسترا السعودية المقدمة مع خدمة الحجز المسبق للجوال قبل إصداره لكل عملاء المملكة العربية السعودية، أيضًا تجدون أفضل أنواع أجهزة اللابتوب بإصدارات حديثة، ولا يمكن أن ننسى ذكر التخفيضات المقدمة على أسعار أجهزة الكمبيوتر اللوحي بمقاساته المختلفة.

حيث يتيح لكم موقع اكسترا خدمة التسوق من خلاله بخطوات من ابسط ما تكون، فقط قم بالضغط على ايقونة تسوق الآن وبعدها يمكنك اختيار الجهاز الذي ترغب في شرائه، ومن ثم يتم إتمام عملية التسوق واستلام المنتج من الفرع الأقرب لك، أو من خلال خاصية التوصيل السريع حتى باب المنزل.

تخفيضات كبرى من اكسترا

تم طرح عروض جديدة من اكسترا تحت شعار “لعيونكم قربناها”، وهي تخفيضات كبرى من اكسترا قد بدأت بالفعل من يوم 26 مايو 2022، لتستمر معكم حتى يوم 4 يونيو 2022 ، وقد ضم الكتالوج الجديد خصومات مانوعة شملك أجهزة الجوال، والتلفاز، والكمبيوتر، والعديد من أجهزة المنزل والمطبخ.

كما تتيح متاجر اكسترا خدمة تقسيط مشترياتك مع تسهيل للتمويل، والاي تتيح لكم إمكانية الشراء والإستلام الفوري مع إتاحة الدفع بعد مدة شهرين من تاريخ الشراء، وبهذا أصبح من المتاح شراء كل ما ترغبون به من أجهزة بغض النظر عن سعرها، وهذا متاح لكل عملاء إكستر المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية.

وعرض التقسيط متاح لكل العملاء دون تمييز إذا ما توافرت بهم الشروط والأحكام المنصوص عليها وفقًا لمتجر إكسترا السعودية، وهذا هو بالأمر الأساسي للإستفادة من ميزة التقسيط بالتعاون مع تسهيل للتمويل بكل فروع اكسترا في المملكة العربية السعودية، كما أنه من الممكن الإستفادة به من خلال التسوق من على الموقع الإلكتروني.

كما تقدم لكم متاجر اكسترا مع تخفيضاتها الكبرى خدمات إضافية مختلفة يمكن لكل العملاء الموجودين داخل المملكة العربية السعودية الإستفادة منها مع خدمة ما بعد البيع، فبجانب خدمة التقسيط المميزة، متاح كذلك خدمة عملاء من خلال فريق مدرب على أعلى مستوى جاهزين لإستقبال إستفساراتكم والإجابة عليها في وقت قياسي، تلبيًة لطلب العملاء.

مد مدة العرض من اكسترا

تقدم لنا اكسترا كل يوم مفاجآت جديدة مدهشة، فنظرًا لإقبال العملاء في المملكة العربية السعودية على العروض التي كانت متاحة حتى يوم 4 يونيو 2022 فقط، قرر متجر اكسترا مد فترة العرض ليستمر معكم مدة إضافية على المدة المعلن عنها، لينتهي بذالك في يوم 11 من شهر يونيو 2022، وبهذا أصبح أمامكم فرصة أخرى للإستفادة بالعروض.

بالطبع يمكن الإستفادة من فترة مد الكتالوج الجديد من متجر اكسترا بالتزامن مع ما يقدمه الموفع الريمي من عروض إضافية لم يتم ذكرها داخل الكتالوج، مثل خصومات أجهزة العرض الحديثة، وأجهزة المنزل، وعدد من قصطع الأثاث المودرن، بجانب تخفيضات أخرى على الأجهزة الرياضية وتدليك الجسم، مع أكسسوارات المنزل والأجهزة الإلكترونية.

عرض اكسترا هونر

مع متجر اكسترا متاح خصم على سعر جوال هونر اكس 9 المقرر طرحه في القريب العاجل بداخل متاجر المملكة العربية السعودية، ونظرًا لكونه لم يصدر فعليًا بعد، نجد الجوال متاح الآن للحجز المسبق من خلال الموقع الرسمي الخاص بمتجر اكسترا في داخل السعودية، وعند الطلب سيتم إستلام الجوال فور إتاحته مع هدايا قيمة مجانية.

وهذا الجوال هو يعد من أحد جوالات شركة شاومي المميزين، فهو يضم في تركيبه الداخلي شريحة خاصة بذاكرة الرام المؤقتة من النوع ram turbo، ويضم كذلك شاشة عرض كاملة بألوان حقيقيه ديناميكية، من أهم مميزات الجوال كذلك أنه مفعل به خاصية الشحن السريع لبطارية الهاتف من honor بقوة 66 واط، وهي إمكانية عالية جدًا إذا ما قورنت بباقي الجوالات التي تم إصدارها من نفس الفئة.

خصم على سعر جوال هونر اكس 9 5 جي honor x9 5g الذي يدعم تشغيل كل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الخامس، يضم الجوال مساحة للذاكرة الداخلية خاصة للتخزين بسعة 256 جيجا بايت، هذا بجانب ذاكرة مؤقتة خاصة بالرام بسعة 8 جيجا بايت، والجوال متاح على موقع اكسترا للطلب المسبق بسعر حصري لفترة محدودة 1299 ريال سعودي.

عرض موفر على سعر جوال هونر اكس 9 5 جي honor x9 5g الذي يدعم تشغيل كل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الخامس، يضم الجوال مساحة للذاكرة الداخلية خاصة للتخزين بسعة 128 جيجا بايت، هذا بجانب ذاكرة مؤقتة خاصة بالرام بسعة 8 جيجا بايت، والجوال متاح على موقع اكسترا للطلب المسبق بسعر حصري لفترة محدودة 1199 ريال سعودي.

ويأتي لكم مع الجوال عند الشراء بخاصية الطلب المسبق هدايا متنوعة سوف تنال إعجابكم، حيث أنهم أكثر من هدية مجانية، فعند شراء الجوال يتم معه إستلام هدايا هونر تشويس ايربودز اكس، مع ساعة هونر باند 6 الذكية، هذا بالإضافة إلى ضمان حماية للشاشة يستمر لمدة 6 أشهر، مع ضمان حي سي سي.

وبهذا يتضح لنا أن جهاز الجوال هونر اكس 9 5 جي honor x9 5g يعد أحد أحدث أجهزة الجوال التي تم طرحها في المملكة العربية السعودية من خلال خدمة الكلب المسبق للمعروضات التي يوفرها الموقع لكل الأفراد الموجودين داخل السعودية، فسارعوا بالطلب المسبق للجوال قبل إنتعاد مدة العرض المتاحة عليه حاليًا.

تخفيض اكسترا الجديد

يقدم موقع اكسترا خصم جديد لفترة محدودة، ألا وهو عرض الإشتراك في باقة أنغامي بلس مجانًا تمامًا، وهذا عند شراء أي تليفزيون ذكي من إصدارات شركة ال جي التكنولوجية، وهو عرض حصري تتيحه اكسترا فقط للمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهذا ضمن ما تقدمه من هدايا مجانية بصفة مستمرة ومتجددة.

يقدم لكم هذا العرض إشتراك مجاني في باقات أنغامي بلس لمدة 3 أشهر، وهذا على كل الشاشات المطروحة بتقنية smart من شركة ال جي، على أن تطبق الشروط والأحكام، وهذا العرض متاح من يوم 1 من شهر مايو الجاري 2022 الموافق يوم 30 من شهر رمضان 1443، حتى يوم 15 من شهر يونيو 2022 الموافق يوم 16 من شهر ذي القعدة 1443.

تقسيط اكسترا

مع خدمة تقسيط اكسترا يمكن للعملاء الجدد والقدامى شراء أجود أنواع الأجهزة بخدمة دفع مبلغ السعر على دفعات تسدد كل شهر على التوالي، ويتم تحديد مبلغ القسط وعدد الأشهر بالإتفاق ما بين إدراة الموقع أو الفرع والعميل، وبهذا أصبحت متعة التسوق لايمكن وصفها من خلال موقع اكسترا الالكتروني.

تخفيضات كتالوج اكسترا الجديدة

ومتاح في اكسترا حاليًا فرصة لا تعوض لتوفير الكثير عند التسوق من أي فرع من فروع اكسترا داخل المملكة العربية السعودية، وتقدم تلك الفرصة عرض مغري جدًا للعملاء على بعض المعروضات التي تدخل ضمن عروض آخر القطع المتاحة حتى نفاذ الكمية، والتي ننصحكم في الإسراع في شرائها حيث أن الكمية محدودة جدًا.

جوالات اكسترا

تجدون في التالي كافة الجوالات الحديثة الإصدار، والتي تم إطلاقها مؤخرًا في كل متاجر المملكة العربية السعودية، حيث تضم أجدد جوالات فيفو vivo المتاحة للتسوق والشراء في كل الفروع أو على الموقع الرسمي، وهذا ضمن المعروضات المتنوعة التي يحرص متجر اكسترا على توفيرها لكل العملاء الراغبون في شراء جوالات فيفو.

فمتاح حاليًا شراء جوالات فيفو في 23 اي، وفيفو في 23، وفيفو اكس 70، وفيفو واي 55، وفيفو واي 76، وبهذا يتيح لكم موقع إكسترا شراء كافة السلاسل المطروحة من شركة فيفو، من السلسلة v و x و y بكل إصداراتهم، وهذا ضمن فعاليات اسبوع فيفو المنطلقة من اكسترا في السعودية.

اكسترا هواوي

في التالي نسرد لكم كامل التفاصيل المتاحة على موقع اكسترا الرسمي عن الجوالات الأحدث التي يضمها الموقع ضمن معروضاته، مع تفاصيل أجهزة اللاب توب بإصدارات ذات تقنية عالية، وهذا يشمل إصدارات بمعالج قوي وشاشات كبيرة الحجم، من مختلف شركات التكنولوجيا مثل هواوي huawei وسامسونج وأجهزتهم المتاحة داخل المملكة العربية السعودية.

جهاز تابلت هواوي ميت باد تي 10 huawei matepad t10 ، جهاز كمبيوتر لوحي بشاشة مقاسها كبير 9.7 بوصة، يأتي بسعة 32 جيجا بايت لذاكرة التخزين الداخلية، يدعم تقنية الواي فاي اللاسلكية، متاح في الفروع باللون الأزرق بسعر حصري مخفض 699 ريال سعودي فقط، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عرض خاص على سعر جهاز تابلت هواوي ميت باد huawei matepad ، جهاز كمبيوتر لوحي مع شاشة مقاسها 10.4 بوصة، كما يأتي بسعة 64 جيجا بايت لذاكرة التخزين الداخلية، يدعم تقنية الواي فاي اللاسلكية، متاح في الفروع باللون الرمادي بسعر حصري لفترة محدودة 1099 ريال سعودي فقط، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عروض عيد الفطر في اكسترا

جهاز تابلت هواوي ميت باد تي 10 اس huawei matepad t10s ، جهاز كمبيوتر لوحي بشاشة مقاسها كبير 10.1 بوصة، يأتي بسعة 64 جيجا بايت لذاكرة التخزين الداخلية، يدعم تقنية الواي فاي اللاسلكية، متاح حاليًا باللون الأزرق بسعر حصري 899 ريال سعودي فقط، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تابلت هواوي ميت باد huawei matepad كمبيوتر لوحي مع شاشة مقاسها 10.4 بوصة، وهو يأتي بسعة 128 جيجا بايت خاصة لذاكرة التخزين الداخلية، والجهاز يدعم تقنية الواي فاي اللاسلكية، تجدوه متاح في الفروع باللون الرمادي بسعر مخفض 999 ريال سعودي فقط، وهذا بدل من 1349 ريال سعودي، بخصم قدره 25.94 والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

اسعار أجهزة هواوي في اكسترا

تحتوي الفروع الخاصة بمتجر اكسترا على العديد من أجهزة هواوي المطروحة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن شركة هواوي لازالت تطرح أجود إصداراتها من الجوالات في كل الفروع، تمهيدًا لما تعزم على طرحة من خصومات أكبر بعد إنتهاء فترة الإجازة الخاصة بإحتفالات عيد الفطر، والبتالي سوف تجذب لها المزبد من العملاء.

تخفيض مميز على سعر جهاز جوال هواوي واي 5 بي huawei y5p الذي يأتي بسعة 32 جيجا بايت خاصة لذاكرة التخزين الداخلية، تجدوه متاح باللون الأزرق بسعر 369 ريال سعودي فقط، وهذا بدل من مبلغ 999 ريال سعودي، بخصم فوري عند الشراء قدره 7.51% والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جوال هواوي واي 9 اي huawei y9i الذي يأتي مساحة 128 جيجا بايت خاصة بسعة ذاكرة التخزين الداخلية، والجوال تجدوه متاح غي كل الفروع باللون الفضي بسعر مخفض حتى نفاذ الكمية 999 ريال سعودي فقط، وهذا بدل من مبلغ 1099 ريال سعودي، مع خصم فوري عند الشراء قدره 9.09% والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات موقع اكسترا الالكتروني

جددت شركة اكسترا كل الخصومات التي قدمتها لعملائها في السابق بمناسبة شهر رمضان المبارك 2022، حيث طرحت تخفيضات جديدة على الشاشات الذكية، والجوالات، وكافة الأجهزة التقنية من الكمبيوتر المحمول واللوحي، كما قدمت من خلال كتالوجها الجديد إمتيازات إضافية لكل العملاء، هذا بالإضافة إلى أسعار ملحقات الجوالات والتابلت التي أضافتها بسعر مميز داخل التخفيضات.

عروض اكسترا extra

مع الأشهر الحرم رجب وشعبان يزداد إقبال الناس على تخزين إحتياجاتهم إستعدادًا لإستقبال شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، كما يهتم الكثير منا بإنهاء عمليات التجديد في منازلهم بشرائهم كل ما ينقصهم من أجهزة ومفروشات تناسب إستخداماتهم ، وبالتالي يتجهون إلى التسوق قبل دخول الشهر الفضيل.

وقد طرحت اكسترا في هذا الموسم أقوى الخصومات المتجددة على كافة أنواع الإلكترونيات وملحقاتها وأكسسواراتها، والتي تمتد حتى فترة محدودة جدًا، وشمل الكتالوج الجديد من اكسترا في السعودية أسعار مخفضة على كل الجوالات، وأجهزة اللاب توب، والشاشات، بجانب كل الأجهزة المنزلية من الغسالات، والبوتاجازات، والثلاجات، لتجدون له كل ما ترغبون به من الأجهزة.

عروض اكسترا عيد الام

ينتظر الناس كل عام يوم عيد الام بكل لهفة وشوق، فهو من المناسبات الهامة لكل أسرة، حيث تستغله أفراد الأسرة في التعبير عن مدى حبهم وتقديرهم للأم وربة المنزل، ونظرًا لإقبال العديد من العملاء على شراء هدايا لعيد الأم يقدم لكم متجر أكسترا تخفيضات رائعة على كل مستلزمات السيدات.

وهكذا يتضح لكم مدى إهتمام متجر اكسترا بكل المناسبات التي تهم المرأة، والرجل، والطفل، سواء المناسبات القومية أو الدينية، أو الترفيهية، حيث تعد فرصة يجدها اكسترا لطرح كل جديد لديه وجذب عدد أكبر من العملاء في المملكة العربية السعودية، معما أختلفت أهتمامهم أو إحتياجاتهم، وهذا أيضًا يشمل العملاء المهتمون بالشراء بالتقسيط.

وتقدم اكسترا في المملكة العربية السعودية خصم إضافي لكل حاملي بطاقات بنك البلاد، حيث وصل الخصم عند الدفع له حتى نسبة 20% بحد أقصى 300 ريال سعودي، حيث يسري هذا الخصم في أي فرع أو عبر الموقع الرسمي لمتجر اكسترا الخاص بمعروضات السعودية، فإن هذا العرض يستمر حتى عيد الام في يوم 21 مارس 2022.

خدمات اكسترا

يسعى المستخدمين للجوالات داخل المملكة العربية السعودية عند شراء جهاز جوال جديد إلى التركيز على أكبر عدد من المزايا التي تتوفر في الجوال، لضمان الأستفادة منه أطول فترة ممكنة، ولذا يعد الضمان ضد الالكسر أكثر المزايا أهمية لدى العملاء، والتي بدورها تعمل على تطمئنة العميل من ناحية أمكانية إستعمال الجوال لفترة طويلة.

تتيح اكسترا خدمة الضمان ضد الكسر مجانًا لمدة 6 أشهر عند شراء أي من أجهزة جوالات اكسترا ايفون 13 برو ماكس أو أي من إصدارات سلسلة الأيفون بشكل عام، حيث تتيح خدمة الضمان على كل المشتريات حتى يوم 5 مارس 2022، على أن يتم تطبيق كل الشروط والأحكام المعلنة على موقع اكسترا السعودية.

وبهذا يقدم موقع اكسترا وكل فروعه في المملكة خدمة مميزة للعملاء لديه لا يضاهيها خدمات المتاجر الأخرى، حيث تمكنك خدمة الضمان تلك من عدم القلق من كسر الجوال نتيجة الوقوع أو الإصطدام المعرضين لهما الجوال يوميًا لأي سبب، ففي حالة حدوث كسر يمكنكم إستبدال الجوال أو إصلاحه دون تحمل أي تكاليف مادية إضافية.

خدمات عروض اكسترا المميزة

لم تصبح التخفيضات والعروض فقط هي المميزات التي تجذب العملاء إلى الشراء والتسوق من متجر بعينه، بل أنه بجانب تلك الخصومات يجب توافر أقل سعر وأعلى جودة، بل ويجب أيضًا توفير تسهيلات وخدمات إضافة للعملاء، مثل خدمات صيانة ما بعد البيع أو الضمان، أو التوصيل، أو التقسيط، وهذا ما اهتمت متاجر اكسترا بتوفيره في السعودية.

ويتيح لكم اكسترا خدمة التوصيل المجاني لكل ما يشمله الموقع من منتجات، على أن يتخطى سعر مبلغ 99 ريال سعودي، كما أن تلك الخدمة تشمل المعروضات الموجوده لدى موقع اكسترا الإلكتروني، وكذلك أنه متاح إمكانية إستلام المنتجات من المتجر بعد شرائها، وبهذا توفر على العميل جهد وعناء كبير.

هذا مع سياسة تطبيق أقل سعر الذي يتبعها متجر اكسترا منذ فترة بكل متاجره الذي قام بإنشائها في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، والتي تنص على ضمان وضع السعر الأقل في المملكة لكل المنتجات لديها، فلن تجد سعر أقل من المطروح لديها في أيٍ من المتاجر الموجودة داخل المملكة.

أيضًا يمد متجر إكسترا عملائه بالعديد من خدمات ما بعد البيع، والتي تضم خدمات الصيانة بجانب خدمة التركيب على يد مهندسون وفنيون محترفون، ناهيك عن ما يقدمه من خدمة التوصيل بمعدات ووسائل نقل حديثة تضمن لكم سلامة المنتج أثناء عملية التوصيل، كل هذا يقدمه لكم مع خدمة التقسيط على أشهر متتالية وفقًا للشروط والأحكام.

مكتبة جرير

يقدم موقع اكسترا عرض مذهل على ساعات شاومي ريدمي، والتي تساعد على الحفاظ على اللياقة البدنية للجسم، والتي يمكن توصيلها بالجوالات الذكية، كما أنها تتسم بتصميم رائع وجذاب يعطي إحساس عالي بالأناقة والذوق الرفيع، كما أن موقع جرير توفر ساعات شاومي بتصميم مريح وفخم يناسب كل الأعمار والأزواق.

عروض اكسترا السعودية

وتتيح متاجر اكسترا كل أنواع الأجهزة بخصومات تصل إلى 50% و 60%، والتي تضم اسعار لا يضاهيها أي من أسعار المعارض الخاصة بالمنافسين، والتي يتم طرحها من منطلق جذب المزيد من العملاء في وقت قليل وبأقل وقت ممكن، وبالتالي استجاب عدد كبير من عملاء السعودية إلى التسوق من الفرع الأقرب لهم، أو عبر خدمة الشراء أون لاين المتاحة خلال موقع اكسترا الالكتروني.

اسعار اكسترا

تقدم اكسترا اسعار مدهشة على الساعات الذكية جميعها بكل أنواعها وأشكالها، والتي تم طرحها مؤخرًا في كل فروعها داخل مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، كما تقدم بين الحين والآخر خصومات مخصصة لموقعها الإلكتروني بأسعار تنافس كبرى متاجر السعودية الشهيرة بخصومات الإلكترونيات، وقد تميزت اكسترا بعروضها على ساعات ابل الذكية التي تطرحها بخصم حتى 1400 ريال سعودي.

عروض شتاء اكسترا

ومن الجدير بالذكر أنه متاح داخل المملكة العربية السعودية العديد من الفروع لمتجر اكسترا يبلغ عددها 47 معرض، مما يسهل عملية التسوق لسهولة إيجاد فرع قريب من المكان الذي تسكن فيه أو من محل العمل، هذا مع توافر موقع اكسترا الالكتروني الرسمي الذي يعرض كافة التخفيضات الشتوية ويمكنكم من التسوق وأنتم في مكانكم.

اسعار اكسترا السعودية

تقدم لكم متاجر اكسترا السعودية اسعار خاصة جدًا بمناسبة بداية موسم العودة إلى الدراسة، والتي طرحت بها تخفيضات كبيرة متاحة في كل الفروع وعلى الموقع الرسمي حتى يوم 22 يناير 2022، هذا يشمل كل المعروضات الخاصة بالدراسة من الأدوات المكتبية ومستلزمات الدراسة، مع كافة الإلكترونيات الذكية.

وقد زاد الإقبال على الأجهزة الذكية الإلكترونية من قِبل عدد كبير من الطلبة والطالبات، حيث أنه قد تم إعتماد نظام التعليم عن بعد العام الماضي في عدد كبير من المدارس في المملكة العربية السعودية، فمع تطور العملية التعليمية أصبح من اللازم توافر جهاز تابلت أو لاب توب مع الطلاب المقيمين في المملكة.

أيضًا قد زاد الإقبال على شراء الجوالات الحديثة ذات الكاميرات عالية الجودة والصوت النقي، وهذا لكثرة محبي التصوير اللذين يرغبون في تسجيل اللحظات الهامة في حياتهم، كما أنه يوجد العديد من المهام الحياتية التي يلزم إنجازها التسجيلات الصوتية، وهذا كله يتم تنفيزه من خلال جهاز الجوال، ومن هنا زادت أهمية إمتلاك جوال حديث بأجدد التقنيات.

تقسيط اكسترا

مع خدمة تقسيط اكسترا يمكنكم أن تتمعوا برفاهية الشراء لأي منتج تريدونه لديهم، ثم تقومون بدفع السعر للمنتج على فترة سداد طويله، وتعد تلك الخدمة من أكثر خدمات اكسترا التي يلجأ إلى الإستفادة منها فئة كبيرة من العملاء داخل المملكة العربية السعودية، هذا مع خدمة التوصيل والتركيب الحصرية لعملاء المملكة.

وتقدم اكسترا خدمة التقسيط لكافة العملاء الذين يقيمون في داخل كل مدن المملكة العربية السعودية، حيث تساعد تلك الخدمة على شراء أحد المنتجات المعروضة في الفروع أو على الموقع الرسمي الخاص بالسعودية، مع تقسيط المبلغ المستحق على دفعات متتالية كل شهر، وبهذا يتم دفع سعر السلعة على دفعات محددة وفقًا للشروط والأحكام.

ذلك وقد قامت متاجر اكسترا بالتعاون مع العديد من البنوك الموجودة في داخل المملكة العربية السعودية، والتي من خلالها يتم التقسيط لكل المشتريات بقيمة للفائدة 0%، هذا بمعنى أنه أصبح من الممكن شراء المعروضات ذات السعر الكبير، دون أي زياد زيادة على السعر الأصلى للسلعة، سواء كانت من الأجهزة، أو الإلكترونيات، فكلها يمكن شرائها بالتقسيط.

وللإستفادة من خدمة التقسيط تلك بدون فائدة يتم التواصل مع اكسترا في المملكة العربية السعودية لتنفيذ الإجراءت والإنتهاء منها، كما يرجى إستيفاء الشروط كلها والأحكام الموجوده على الموقع الرسمي، حيث أنه بالأمر اللزم للشراء بخدمة التقسيط، وللمزيد من التفاصيل يتم مراجعة الإدارة، كما يتم أيضًا مراجعتها للإطلاع على البنوك المشاركة في الخدمة.

عروض اكسترا

نعرض لكم فيما يلي أحدث أسعار اكسترا جوالات التي نعرضها لكم بخصومات حتى 36%، حيث تجدون بينها جوالات اكسترا ايفون iphone ، وسامسونج، و هواوي huawei ، والتي تم تصميمها بأعلى المواصفات التي تضم أجدد التقنيات التي توصلت لها كبرى الشركات العالمية في متاجر السعودية الشهيرة.

فهناك عدة معايير يتم من خلالها تحديد مدى كفائة الجوال، وتتفاوت تلك المعايير من جوال للآخر، وتعد مساحة الرام هي من أهم المعايير التي تتحكم في كفائة وأداء الجوال، ولذا نجد جوالات تصل مساحة الرام فيها إلى 16 جيجابايت، والتي تضمن لك أداء لا يقارن عند إستخدام الجوال لفترات طويلة مهما تعددت التطبيقات والألعاب والملفات.

كما أن الكثير من محبي التقاط الصور ومقاطع الفيديو يجدون في كاميرا الهاتف ما يغنيهم عن شراء الكاميرا الرقمية، وهذا لما طرأ على كاميرات الجوالات من تغيير للأفضل، حيث يتم ضمها بالجوال بجودة عالية يتم من خلالها التحكم في جودة الصورة وإلتقاطها بأفضل زاوية مناسبة مع العديد من التحسينات التي يمكن إجرائها بكل سهولة من خلال إعدادات كاميرا الجوال.

وكما تعودنا من موقع اكسترا اون لاين تسوق فهو يمدكم دايمًا بأحدث صيحات الموضة الجديدة في الجوالات، والتي تترأسها دومًا شركة ابل بأحدث ما تطرحه من أجهزة تواكب ألوان العصر الحالي، والذي تقدم لكم منها هذا الموسم جوال ابل ايفون 13 برو iphone 13 pro بلونه الأخضر الصنوبري الجذاب والأنيق.

كما تقدم لكم شركة اكسترا سعر مخفض جدًا على الجوال الذي صدر حديثًا من ابل، وهو جهاز ايفون 13 برو ماكس وإصداره الجديد من اللون الأخضر الصنوبري، فالجوال متاح حاليًا للطلب المباشر من على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمتاحر اكسترا في المملكة العربية السعودية، كما أنه متوفر أيضًا في كل الفروع.

تتيح شركة اكسترا جهاز جوال ايفون 13برو ماكس 4 جي iphone 13 pro max 5g الداعم لشبكات الجيل الخامس للإتصال، بسعة 256 جيجا بايت لمساحة التخزين الخاصة بالذاكرة الداخلية، بجانب مساحة كبيرة لذاكرة ال ام المؤقتة، والجوال متاح في كل الفروع بسعر 5399 ريال سعودي بدل من 5699 ريال سعودي، بخصم فوري 5.26%، مع هدية بقيمة 490 ريال سعودي.

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تضم متاجر اكسترا داخل المملكة العربية السعودية أحدث الجوالات المطروحة من شركة هواوي الصينية المنشأ، والتي بالرغم من حداثتها إلا أنها أستطاعت أن تثبت تمكنها في مجال صناعة الجوالات الذكية، فالشركة في خلال أعوام قليلة جذبت عدد كبير من العملاء لشراء إصداراتها ليس فقط من الجوالات، بل ومن الشاشات، والتابلت، واللاب توب أيضًا، ونترككم مع الأسعار.

جوالات هواوي نوفا 9 huawei nova9 الجيل الرابع 4 جي، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت متاح من الجوال اللونين الأزرق والفضي، بسعر مميز من موقع اكسترا 1099 ريال سعودي.

جوالات هواوي نوفا 8 أي huawei nova 8i الجيل الرابع 4 جي، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، متاح من الجوال اللون الفضي، بسعر خاص جدًا 1399 ريال سعودي.

اكسترا جوالات

عرض على جوالات هواوي واي 9 أي huawei y9i ، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، متاح من الجوال اللون الفضي، بسعر مميز جدًا 1099 ريال سعودي.

خصم على جوالات هواوي نوفا 8 huawei nova 8 الجيل الرابع 4 جي، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، متاح من الجوال اللون الذهبي، بسعر خاص 1899 ريال سعودي.

جوالات اكسترا

يضم الموقع الرسمي الخاص بمتاجر اكسترا السعودية أجهزة جوالات حديثة بإصدارات جديدة نالت رضا كل العملاء والمستخدمين القدامى والج، حيث تتسم شركة فيفو بأسعار جوالاتها المناسبة جدًا، والتي تتيح للعميل الحصول على جوال عملي ومثالي للإستخدام اليومي، فتطرح الشركة جوالاتها بمواصفات عملية جدًا مع سعر مناسب ينافس كل الشركات الأخرى.

جوالات فيفو واي 20 2021 vivo y20 ، بذاكرة داخلية سعتها 64 جيجا بايت، الجيل الرابع 4 جي، متاح من الجوال اللون الأزرق، بسعر 589 ريا سعودي بدل من 669 ريال سعودي، بخصم قدره 11.95%.

جوالات فيفو واي 53 اس vivo y53s ، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، الجيل الرابع 4 جي، بسعر 929 ريا سعودي بدل من 1149 ريال سعودي، بخصم قدره 19.14%.

عروض اكسترا للجوالات

جوالات فيفو اكس 60 برو vivo x60 pro ، بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجا بايت، الجيل الخامس 5 جي، متاح منه اللون الأسود، بسعر 2699 ريا سعودي بدل من 2999 ريال سعودي، بخصم قدره 10%.

جوالات سامسونج جالاكسي ايه 72 samsung galaxy a72 ، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، الجيل الرابع 4 جي، متاح منه اللون الأزرق، بسعر 1599 ريا سعودي بدل من 1699 ريال سعودي، بخصم قدره 5.88%.

تخفيضات اكسترا للجوالات

جوالات سامسونج جالاكسي اس 20 اف اي samsung galaxy s20 fe، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، الجيل الخامس 5 جي، متاح منه اللون الأخضر، بسعر 1899 ريا سعودي بدل من 2999 ريال سعودي، بخصم قدره 36.67%.

جوالات سامسونج جالاكسي اس 21 الترا samsung galaxy s21 ultra، بذاكرة داخلية سعتها 512 جيجا بايت، الجيل الخامس 5 جي، متاح منه اللون الفضي، بسعر 4499 ريا سعودي بدل من 5899 ريال سعودي، بخصم قدره 23.73%.

أفضل عروض اكسترا

جوالات سامسونج جالاكسي نوت 20 samsung galaxy note 20 ، بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجا بايت، الجيل الرابع 4 جي، متاح منه اللون البرونزي، بسعر 2399 ريا سعودي بدل من 3699 ريال سعودي، بخصم قدره 35.14%.

جوالات ابل ايفون 12 iphone 12 ، بذاكرة داخلية سعتها 64 جيجا بايت، الجيل الخامس 5 جي، متاح منه اللون الأبيض، بسعر 2899 ريا سعودي بدل من 3799 ريال سعودي، بخصم قدره 23.69%.

اسعار جوالات اكسترا

جوالات ابل ايفون 12 iphone 12 ، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، الجيل الخامس 5 جي، متاح منه اللون الأسود، بسعر 3299 ريا سعودي بدل من 4049 ريال سعودي، بخصم قدره 15.52%.

جوالات ابل ايفون 13 iphone 13 ، بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجا بايت، الجيل الخامس 5 جي، متاح منه اللون الوردي، بسعر 4199 ريا سعودي بدل من 4399 ريال سعودي، بخصم قدره 2.32%.

جوالات الفئة المتوسطة في اكسترا

تضم القائمة التالية أسعار الجوالات لدى اكسترا من الفئة المتوسطة في الفئة السعرية التي لا تتجاوز حد الـ 1000 ريال سعودي، من شركات معروفة في مجال الفئة المتوسطة من الجوالات، مثل هونر، ولافا، وموتورولا، وتكنو، حيث تبدأ أسعار الجوالات التالية من 219 ريال سعودي فقط، ولا تتجاوز 999 ريال سعودي.

كما أن تلك الجوالات تضم تقنيات لا تقل تطورًا عن جوالات الفئات العالية، حيث أن سعرها المخفض لا يعني أنها تحتوي على تقنيات أقل تطورًا، بل نجد فيها أنواع ممتازة من الكاميرات بجودة عالية جدًا تقدم لكم أفضل اللقطات، هذا مع مساحة الرامات وذاكرة التخزين الإضافية التي من خلالها يتم مشاركة ومشاهدة مقاطع الفيديو والصور والملفات.

وتضم القائمة في التالي الجوالات الذكية الأحدث والأكثر مبيعًا في داخل المملكة العربية السعودية بكل فروع متجر اكسترا أو على موقعها الإلكتروني الرسمي، كما أن الموقع يتيح خاصية المقارنة بين مختلف المنتجات من الجوالات وغيرها، حييث يعرض الموقع المواصفات بكل التفاصيل، كذلك يعرض لكم مدة الضمان المتاح للجوال من المصنع.

اكسترا عروض الجوالات

جوال تكنو نوفا 2 الجيل الرابع 4 جي، بسعة ذاكرة داخلية بمساحة 128 جيجا بايت، متاح منه اللون الأسود، بسعر 699 ريال سعودي، بدل من 829 ريال سعودي بخصم نسبته 15.68%.

جوال سامسونج جالاكسي ايه 22 samsung galaxy a22 الجيل الرابع 4 جي، بسعة ذاكرة داخلية بمساحة 64 جيجا بايت، متاح منه اللون الأبيض، بسعر 715 ريال سعودي.

اكسترا تخفيضات السعودية

جوال هونر 50 لايت honer 50 lite الجيل الرابع 4 جي، بسعة ذاكرة داخلية بمساحة 128 جيجا بايت، متاح منه اللون الفضي ، بسعر 999 ريال سعودي.

جوال لافا في بلس 6 الجيل الرابع 4 جي، بسعة ذاكرة داخلية بمساحة 32 جيجا بايت، متاح منه اللون الأزرق، بسعر 219 ريال سعودي بدل من 299 ريال سعودي، مع خصم بقيمة 26.75%.

تخفيضات اكسترا للجوالات

خصم على جوال موتورولا 20 motorola 20 4g الجيل الرابع 4 جي، بسعة ذاكرة داخلية للتخزين بمساحة 32 جيجا بايت، صمم الجوال بشاشة مقاس 6.5 بوصة، كما يأتي مع معالج بسرعة 1.6 جيجا هيرتز، الجوال صناعة صينية، متاح منه اللون الرمادي، بسعر 339 ريال سعودي بدل من 499 ريال سعودي، مع خصم كبير وحصري بقيمة 32.06%.

عرض على جوال لافا في بلس 6 الجيل الرابع 4 جي، بسعة ذاكرة داخلية للتخزين بمساحة 32 جيجا بايت، صمم الجوال بشاشة مقاس 5.5 بوصة، وهو بطول 0.9 سم، كما يأتي مع معالج قوي رباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هيرتز، الجوال صناعة صينية، متاح منه اللون الأزرق، بسعر 219 ريال سعودي، ويأتي مع ضمان من المصنع لمدة 2 سنة.

اكسترا

الشاشات لدى إكستر ا تتميز بجودتها التي لا تقارن مع الشاشات الأخرى، حيث أن بها شاشات عملاقة ذات مقاسات كبيرة تتيح لكل أفراد الأسرة أفضل مشاهدة على الإطلاق، ناهيك عما تضمه من تقنية البلوتوث والواي فاي التي تعزز من مزايا الشاشة، ومن بين كل الأنواع المتاحة نقدم لكم أسعار ومواصفات شاشات اكسترا سامسونج samsung ، و سوني sony ، وكلاس برو، وال جي.

كذلك متاح لدى فروع متاجر اكسترا السعودية شاشات ذكية تتسم بمواصفاتها التقنية العالية، والتي تسمح لمالكها بالدخول على الإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو على موقع اليوتيوب، حيث تعزز مزايا الشاشات الذكية بضمها إمكانية الاستفادة من خدمات جوجل المميزة، أيضًا هناك بعض الشاشات تضم أجهزة تحكم عن بعد ذكية بخصائص متطورة جدًا.

وتضم الشاشات جميعها مداخل يو اس بي و اتش دي اي ام hdim تسمح لكم بتوصيل كافة أنواع الأجهزة الذكية عليها، كما أنه يوجد أيضًا بعض الشاشات مصممة بمداخل توصمتعددة تتيح لكم توصيلها مع أكثر من جهاز مختلف في وقت واحد، وبهذا يمكنكم مشاهدة كافة الملفات والمقاطع الصوتية والفيديوهات والتنقل بين كل الأجهزة المتصلة دون التبديل بينهم.

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موقع اكسترا

خصم على شاشة تليفزيون سوني مقاس 85 بوصة، تعمل بنظام اندرويد الذكي، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح، بسعر 8499 ريال سعودي بدل من 17999 ريال سعودي بخصم قدره 52.78%.

عرض على شاشة تليفزيون ال جي مقاس 77 بوصة، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح ذكية، بسعر 17499 ريال سعودي بدل من 34999 ريال سعودي بخصم قدره 50%.

اكسترا اون لاين

شاشة تليفزيون سامسونج مقاس 85 بوصة، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح ذكية، بسعر خاص جدًا 9199 ريال سعودي بدل من 17999 ريال سعودي بخصم قدره 48.89%.

عرض على شاشة تليفزيون ال جي مقاس 83 بوصة، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح ذكية، بسعر مميز بتخفيض كبير 29999 ريال سعودي بدل من 39999 ريال سعودي بخصم قدره 57.14%.

اكسترا شاشات

شاشة تليفزيون كلاس برو مقاس 86 بوصة، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح ذكية، بسعر مخفض من اكسترا 4999 ريال سعودي بدل من 10999 ريال سعودي بخصم قدره 54.55%.

شاشة تليفزيون ال جي مقاس 88 بوصة، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح ذكية، بسعر خاص ومميز جدًا 10999 ريال سعودي بدل من 23999 ريال سعودي بخصم قدره 54.16%.

شاشات اكسترا

شاشة تليفزيون ال جي مقاس 83 بوصة، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح ذكية، بسعر مميز بتخفيض حصري 19999 ريال سعودي بدل من 27599 ريال سعودي بخصم قدره 62.32%.

شاشة تليفزيون سوني مقاس 77 بوصة، تعمل بنظام اندرويد الذكي، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح، بسعر مميز 11999 ريال سعودي بدل من 29999 ريال سعودي بخصم قدره 60%.

تخفيضات اكسترا على الشاشات

شاشة تليفزيون سوني مقاس 85 بوصة، تعمل بنظام اندرويد الذكي، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح، بها 4 مداخل اتش دي اي ام، بسعر مميز 10999 ريال سعودي بدل من 27999 ريال سعودي بخصم قدره 60.71%.

شاشة تليفزيون ال جي مقاس 86 بوصة، تعمل بنظام اندرويد الذكي، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح، بسعر مميز 10399 ريال سعودي بدل من 27599 ريال سعودي بخصم قدره 62.32%.

اسعار الشاشات في اكسترا

شاشة تليفزيون ال جي مقاس 86 بوصة، تعمل بنظام اندرويد الذكي، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح، بسعر مميز 8299 ريال سعودي بدل من 22999 ريال سعودي بخصم قدره 63.91%، مع هدية مجانية قيمة بقيمة 349 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون ال جي مقاس 86 بوصة، تعمل بنظام اندرويد الذكي، الشاشة ذات جودة فائقة الوضوح، بسعر مميز 10999 ريال سعودي بدل من 30999 ريال سعودي بخصم قدره 64.51%، مع هدية مجانية قيمة بقيمة 349 ريال سعودي.

عروض اكسترا على الشاشات

لم تكتفي اكسترا بعرض الشاشات الذكية فقط، بل تجدون لديها أيضًا أفضل شاشات الألعاب وشاشات الكومبيوتر بأرخص سعر ممكن داخل فروعها بالمملكة العربية السعودية، كما تجدون خصومات قوية جدًا خاصة بالموقع الرسمي لها في المملكة، حيث يتضمن كل المعلومات عن الشاشات من السعر والمواصفات والماركة.

حيث يوجد إقبال كبير حاليًا على شراء شاشات الألعاب من قِبل نسبة كبيرة من العملاء، حيث إتجه ميل الشباب إلى الألعاب بشكل كبير أكثر من زي قبل، وهذا بعد إصدار العديد من الألعاب الجديدة الشيقة التي لم تكن معهودة من قبل، ولذا إتجهت شركات التكنولوجيا إلى إصدار شاشات خاصة بالألعاب بمواصفات تميزها عن الشاشات الأخرى، مما يقدم للاعب تجربة آداء مميزة.

كما تقدم لكم متاجر اكسترا في المملكة شاشات الألعاب بمقاسات مختلفة تناسب كل الإستخدامات الخاصة بالألعاب المختلفة، فتجدون منها شاشات مقاسات متوسطة بمقاس 27 و 28 بوصة، وكذلك يوجد هناك مقاسات صغيرة بمقاس 24 بوصة، بالإضافة إلى المقاسات الكبيرة التي تصل إلى 34 بوصة، وبهذا تجدون كل المقاسات من شاشات الألعاب في مكان واحد.

تخفيضات اكسترا على الشاشات

شاشة اتش بي شاشة ألعاب مقاس 27 بوصة، ذات جودة فائقة الوضوح، متاحة باللون الأسود، بسعر خاص 1399 ريال سعودي بدل من 1499 ريال سعودي بخصم قدره 6.67%.

شاشة اتش بي شاشة ألعاب مقاس 24.5 بوصة، ذات جودة 1080×1920، متاحة باللون الأسود، بسعر 1049 ريال سعودي بدل من 1119 ريال سعودي بخصم قدره 6.25%.

عروض اكسترا للشاشات

شاشة لينوفو جي 37 شاشة ألعاب مقاس 37 بوصة، ذات جودة فائقة الوضوح، بسعر خاص من اكسترا 1699 ريال سعودي بدل من 2079 ريال سعودي بخصم قدره 18.27%.

شاشة لينوفو ال 27-28 شاشة ألعاب مقاس 27 بوصة، ذات جودة فائقة الوضوح، متاحة باللون الأسود، بسعر مخفض 899 ريال سعودي بدل من 1149 ريال سعودي بخصم قدره 21.75%.

عروض شاشات اكسترا الذكية

شاشة سامسونج samsung شاشة منحنية مقاس 27 بوصة، ال اي دي، بسعر 1599 ريال سعودي بدل من 1859 ريال سعودي بخصم قدره 13.98%.

شاشة اتش بي hp شاشة كومبيوتر مقاس 28 بوصة، تعرض الصورة بجودة فائقة الوضوح، متاحة باللون الأسود مع الفضي، بسعر 1899 ريال سعودي بدل من 2099 ريال سعودي بخصم قدره 9.52%.

عروض اكسترا المميزة

شاشة سامسونج samsung شاشة العاب منحنية مقاس 27 بوصة، ال اي دي، متاحة بالمتجر باللون الرمادي، بسعر 1299 ريال سعودي بدل من 1499 ريال سعودي بخصم قدره 13.34%.

شاشة آيسر نيترو في جي 272 اس شاشة العاب مقاس 27 بوصة، متاحة بالمتجر باللون الأسود، بسعر 999 ريال سعودي بدل من 1299 ريال سعودي بخصم قدره 23.09%.

شاشات اكسترا الحديثة

شاشة ال جي شاشة كمبيوتر مقاس 24 بوصة، ال اي دي، متاحة في المتجر باللون الاسود، بسعر 699 ريال سعودي بدل من 799 ريال سعودي بخصم قدره 12.51%.

شاشة ال جي 27 جي ال 650 اف شاشة العاب مقاس 27 بوصة، متاحة في المتجر باللون الاسود، بسعر1199 ريال سعودي بدل من 1369 ريال سعودي بخصم قدره 12.41%.

اسعار اشاشات في اكسترا

شاشة سامسونج samsung شاشة العاب مقاس 24 بوصة، ال اي دي، متاحة بالمتجر باللون الاسود، بسعر مخفض 799 ريال سعودي بدل من 1049 ريال سعودي بخصم قدره 23.83%.

شاشة ال جي lg شاشة كمبيوتر مقاس 27 بوصة، متاحة في المتجر باللون الاسود، بسعر 799 ريال سعودي بدل من 879 ريال سعودي بخصم قدره 9.1%.

أكسترا

تقدم لكم اكسترا السعودية أجود أنواع ملحقات الجوالات والأكسسوار بخصم يزيد عن 86%، حيث أن أغطية الجوالات والحافظات الخاصة بها تعد من الأساسيات لكل فرد منا، كما يوجد كذلك ملحقات وأكسسوارات الساعات الذكية بمختلف ألوانها.

حيث يوجد في متجر اكسترا مختلف الحافظات التي تصلح لجوالات الأيفون بألوان وتصميمات عديدة تتناسب مع كل إصدارات جوال الأيفون من جوالات ايفون 12 برو، وايفون اكس، وايفون 12 ميني وايفون 12 برو ماكس، هذا مع حافظات أجهزة الأيباد من إصدارات ايباد برو، والتي تقدمها لكم اكسترا بخصم قدره 83%، والأسعار تجدوها على النحو التالي.

كما أنه يوجد أكسسوارات خاصة بإصدارات ساعات ابل الذكية الرياضية، والتي تعطي للساعة مظهرًا أكثر أناقة، وأيضًا متاح منها ألوان متعددة في متجر اكسترا السعودية، فنجد من اللون الأحمر الشبابي المبهج واللون الأسود الكلاسيكي الذي يعطي شعور بالفخامة لمرتدي الساعة، كما أنها متاحة بمقاسات مختلفة تناسب مختلف أنواع الساعات الذكية.

تخفيضات اكسترا

عرض خاص على ابل سوار ساعة رياضي 40 مم، متاح منها اللون الأسود، بسعر مخفض جدًا 50 ريال سعودي بدل من 230 ريال سعودي، بخصم كبير 78.26%.

محفظة جلد خاصة بجوال ابل ايفون 12 iphone 12 ، المحفظة متاح منها اللون الأحمر، والبني، والوردي، والأزرق، بسعر 99 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي، بخصم كبير 83.47%.

اكسترا السعودية

حافظة ايباد، متاح منها اللون الأحمر، بسعر 20 ريال سعودي بدل من 116 ريال سعودي، بخصم كبير 82.75%.

ابل غطاء ايباد برو بشاشة مقاس 10.5 بوصة، اير 3 الجيل السابع، متاح منه اللون الرمادي، بسعر 50 ريال سعودي بدل من 230 ريال سعودي، بخصم كبير 78.26%.

غطاء من الجلد لجوال ابل ايفون اكس اس، متاح منه اللون البني، بسعر 30 ريال سعودي بدل من 218 ريال سعودي، بخصم كبير 86.32%.

وتوفر متاجر اكسترا السعودية العديد من الألوان من الحافظات لكل أنواع الجوالات، كما أنها تكون مصنوعة من أجود الخامات التي تجعلها تحافظ على الجوال لفترة طويلة، مما يقيه من الصدمات الغير متوقعة، حيث أن الأجهزة الحديثة من الجوالات تعد أجهزة حساسة يجب المحافظة عليها، كما أن الحافظة تقيه من الغبار ورذاذ الماء.

كما توفر لكم أحدث أجهزة الجوالات التي تساعدكم على الأستمتاع بأحلى اللقطات من خلال الكاميرات المتطورة ذات الجودة العالية، ويوجد كذلك لدى موقع اكسترا احلة وأجود أنواع الزجاج الحافظ للأجهزة الإلكترونية بكل أنواعها من جوالات، أو ساعات ذكية، أو أجهزة ايباد، حيث توفر لكم كل المقاسات وبأفضل جودة ممكنة مقابل سعر زهيد.

اكسترا extra

تقدم لكم متاجر اكسترا extra أفضل أنواع الياعات الذكية التي تم إصدارها مؤخرًا بأرخص سعر ممكن داهل كل نتاجر المملكة العربية السعودية، حيث تجدون معها ساعات أبل ووتش الذكية بتقنياتها الغنية عن التعريف بسعر مفاجأة، والذي يقابله مواصفات تقنية مدهشة، كما أنهيوفر لكم منها كل الألوان العصرية.

وبهذا نكون قدمنا لكم أجدد الأسعار المعلن عنها في موقع اكسترا الالكتروني الخاصة بالجوالات والشاشات وملحقات الجوال، وهذا ضم مختلف الأنواع والماركات الأشهر داخل المملكة العربية السعودية، وتابعونا لتقديم كل التفاصيل التي تريدون معرفتها عن خدمة تقسيط اكسترا المميزة، بالإضافة إلى مختلف التخفيضات التي يتم الإعلان عنها يوميًا في المملكة.

كما نعرض لكم كذلك يوميًا على موقعنا الرسمي كل التخفيضات التي تقدمها كافة متاجر السعودية في كل الفروع، والتي تتيح لكم كل ما يمكن أن تحتاجوه من الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، ومستلزمات المنزل، مع كل المنتجات الغذائية والسلع التموينية، كل هذا نقدمه لكم يوميًا بجديد الأسعار المخفضة التي تشمل كل المعروضات.

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