نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لـ الاشتراك في مسابقة الحلم اليوم لربح 150000$ نقدًا وعدًا my dream في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، من أجل تسجيل الدخول في السحب الجديد المقبل على جائزة بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، سيتم السحب عليها خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أنه يوجد طريقة سريعة تساعد على الفور على تفعيل المشاركة، بشرط الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تصلك من المسابقة عبر رقم جوالك الذي قمت بالتسجيل من خلاله، وهو ما يساعدك على زيادة فرصك للفوز وتحقيق حلمك الذي طال انتظاره، نوضحها لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.

الاشتراك في مسابقة الحلم

في البداية نذكر بالطريقة الأساسية للاشتراك الشائعة، وهي من خلال إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو reve على الرقم المختصر الخاص بشركة المحمول التي تتبعها حسب دولتك، أو الرقم الدولي الموحد للتواصل من جميع الدول، وبمجرد إرسال الرسالة، ثم الاجابة على السؤال التالى بشكل صحيح، تُعتبر مُشاركا لتتأهل مباشرةً للسحب الجديد.

كما يُمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم أيضًا بشكل يومي متجدد من خلال إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة انضم أو Join على الرقم المختصر الخاص ببلدك، وبمجرد إرسال رسالة قصیرة الى الرقم ثم الإجابة على السؤال بشكل صحيح، تُعتبر مُشاركًا، لتتأهل أيضًا بشكل مباشر وسريع لكل سحوبات الحلم القادمة، لطالما اشتراكك اليومي يتجدد بنجاح.

أسرع طريقة للاشتراك في المسابقة

أما عن أسرع طريقة لـ الاشتراك في مسابقة الحلم اليوم، فتتثمل في الاشتراك عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية الذي يتم تحميله من خلال المنصات المختلفة، سواء للأندرويد عبر جوجل بلاي، أو للآيفون عبر آبل ستور، وتتمثل خطوات التسجيل فيما يلي:

تحميل التطبيق ثم تثبيته على جوالك. ادخال رقم هاتفك المتحرك. تأكيد بيانات بادخال رمز التأكيد الذي سيصل من خلال رسالة نصية الى رقم هاتفك. ثم اشتراك أو إرسال.

مع العلم أنه يُمكنك الحصول على عملات رقمية في التطبيق، تستطيع من خلالها المشاركة في المسابقة، شريطة الموافقة على استقبال تنبيهات من المنظم عبر التطبيق والرسائل القصيرة والعروض الإعلانية و أي حملات أخرى من المنظم على هاتفك المحمول.