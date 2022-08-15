نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى الخصومات على أسعار الجوال والأجهزة الكهربائية عروض مذهلة هايبر بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى الخصومات على أسعار الجوال والأجهزة الكهربائية عروض مذهلة هايبر بنده Panda، تراجعت في الأونة الأخيرة من شهر أغسطس أسعار عدة سلع يقدمها هايبر بنده السعودية ومنها : قلعة نطاط الأطفال بست واي كبيرة الحجم بسعر 249 ريال بدلا من 369 ريال خصم 33%، حوض سباحة للأطفال مع رسومات بست واي 274 في 66 سم بسعر 429 ريال بدلا من 639 ريال خصم 33% ضمن أحدث خصومات هايبر بنده لهذا الاسبوع.

أقوى خصومات الجوال والأجهزة هايبر بنده

تضمنت عروض هايبر بنده خلال شهر أغسطس في الأونة الأخيرة عروض على إكسسوارات الهواتف ومنها : تابلت للأطفال تكني ميني الكاتيل بسعر 339 ريال بدلا من 399 ريال خصم 15%، شاحن متنقل قو وي 10 الاف ملي امبير بسعر 49 ريال بدلا من 169 ريال خصم 71%، سماعة مفردة لاسلكية نوكيا بسعر 59 ريال بدلا من 79 ريال خصم 25%، يتوفر شاحن لاسلكي أو كي 10 واط بسعر 69 ريال بدلا من 109 ريال خصم 37%.

عروض الجوال هايبر بنده

كما توفرت عروض رائعة على الهواتف الذكية ضمن خصومات هايبر بنده ومنها : هاتف فيفو واي 15 اس سعة 32 جيجابايت بسعر 519 ريال بدلا من 579 ريال خصم 10%، هاتف فيفو واي 21 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رلم بسعر خاص 669 ريال فقط، هاتف سامسونج اي 22 سعة 128 جيجابايت بسعر 809 ريال بدلا من 899 ريال خصم 10%، كما يتوفر سعة 64 جيجا بايت بسعر 669 ريال بدلا من 775 ريال خصم 14% مع العلم أن السعة 4 جيجا رام و شبكة 5 جي.

واستمراراً للتخفيضات المتوفرة على السلع خلال شهر أغسطس تتضمن عروض على الجوالات ومنها : هاتف سامسونج اي 13 سعة 4 جيجا رام و 64 جيجابايت بسعر 609 ريال بدلا من 699 ريال خصم 13%، هاتف سامسونج اي 23 شبكة 5 جي سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 769 ريال بدلا من 819 ريال خصم 7%، هاتف امسونج اي 52 اس شبكة 5 جي سعة 8 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 1299 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 22% ضمن عروض هايبر بنده.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

كما توفرت عروض رائعة على الأجهزة المنزلية خاصة أجهزة المكواة الكهربائية ضمن خصومات هايبر بنده من شركات كي أون، تيفال و جيباس حيث تتوفر : مكواة بخار كي اون 1800 واط بسعر 125 ريال بدلا من 179 ريال خصم 30%، مكواة تيفال بسعر 79 ريال بدلا من 99 ريال خصم 20%، بالاضافة إلى عرض على مكواة جيباس بسعر 59 ريال بدلا من 85 ريال بقيمة توفير تصل إلى 31%.

أحدث عروض بنده الاسبوعية

تتضمن عروض هايبر بنده خلال شهر أغسطس عروض مذهلة على أدوات البحر ومنها :حوض سباحة للأطفال باللون الازرق فوق 3 سنوات بسعر 99 ريال بدلا من 130 ريال خصم 24%، حوض سباحة للأطفال مربع ازرق العمر فوق سنتين بسعر 159 ريال بدلا من 219 ريال خصم 27%، كما تتضمن عروض على أجهزة العناية بالشعر ومنها : مصفف الشعر جيباس 8 في 1 بسعر 79 ريال بدلا من 119 ريال خصم 34%، ماكينة حلاقة الشعر كي اون 1500 واط بسعر 35 ريال بدلا من 59 ريال خصم 41%.