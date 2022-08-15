شوف عروض جرير للجوالات والشاشات في السعودية وأقوى عروض مكتبة جرير jarir

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عمر شويل - جدة تسوق الأن الشاشات الذكية والشاشات الاندرويد من مكتبة جرير السعودية، بالإضافة إلى عروض جرير للجوالات، وذلك من ضمن تخفيضات شهر أغسطس 2022 على الأجهزة الذكية بشكل عام، والتي جاءت شاملة لكافة الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية وكذلك أجهزة التلفزيون، مع خدمات إضافية تقدمها جرير من تقسيط لثمن المنتجات وحتى الضمان.

عروض جرير للجوالات والشاشات في السعودية

تضم عروض جرير لشهر أغسطس جوالات هواوي بأسعار رائعة مع ضمان لمدة عامين، كما توجد خصومات على الشاشات الذكية التي تصل إلى 39% من إجمالي سعر الشاشة، لتحصل على أفضل إمكانيات التلفزيون الذكي من ماركات عالية الجودة بالإضافة إلى أفضل سعر على الإطلاق، وبشكل خاص على الشاشات التي يبدأ حجمها من 50 بوصة وحتى 75 بوصة، ويمكنكم التمتع بهذا العرض من شاشات TCL حتى يوم 4 سبتمبر، وإليكم التفاصيل الخاصة بالجوالات والشاشات:

تلفزيون ذكي تي سي إل 50 بوصة، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

شاشة TCL حجم 55 بوصة، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 6399 ريال سعودي.

هواوي بي 50 برو، بسعر 4299 ريال سعودي.

جوالات جرير

سلسلة جوالات شاومي 12 متاحة الأن للشراء عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق زيارة الفرع الأقرب لك من جرير، وتأتي سلسلة الجوالات شاومي بمساحة تخزين 256 جيجابايت، وأيضًا 8 أو 12 جيجا رام، لتجعل الجوال يعمل بأقصى سرعة، مع بطارية 4500 مللي امبير في شاومي 12 وشاحن 67 واط يعمل بتقنية الشحن السريع، وبالنسبة إلى جوال شاومي 12 برو فإنه مزود ببطارية 4600 مللي امبير مع شاحن سريع 120 واط، لذا فالمميزات المتاحة في الجوال مع سعره المتوسط، وخاصةً مع خدمة تقسيط جرير التي توفر لك تجربة شراء سهلة وتقسيط المنتجات حتى 36 شهر، تكون عروض الجوالات في مكتبة جرير أكثر من رائعة.

شاومي 12 مع 8 جيجا رام، بسعر 3299 ريال سعودي، 12 جيجا رام بسعر 3599 ريال سعودي.

جوال شاومي 12 برو بسعر 4099 ريال سعودي.

عروض جرير شاشات

نعرض لكم الأن شاشات سكاي وورث التي يمكن الاستفادة من أسعارها الرائعة طوال فترة التخفيضات الحالية، لتتمتع بدقة عالية، مع إمكانية التوصيل بكل من بلوتوث، واي فاي، وهيا بنا نتعرف على الأسعار: