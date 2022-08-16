نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 اكسب 150 ألف دولار وغير حياتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، لأنها تعتبر من أفضل المسابقات في العالم، يتم تقديمها عن طريق قنوات MBC السعودية، والذي يقوم بتقديمها الإعلامي الكبير بمصطفى الأغا، وبمجرد اشتراكك في هذه المسابقة يتم تأهيلك للفوز بآلاف الدولارات، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لك مباشرةً كافة الضوابط اللازمة للاشتراك في مسابقة الحلم خلال السطور القادمة بأسلوب سهل وبسيط يسهل عليك اتباعه.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الاشتراك في المسابقة والدخول في السحب على الجوائز التي تم الإعلان عنها بكل سهولة ، لكن ينبغي عليك اتباع كافة التعليمات التالية:

للاشتراك في مسابقة الحلم من مصر يجب الاتصال على هذا الرقم وهو ٩٥٤٥٨، أو ٩٥٤٥٠.

بكل سهولة يمكنك الاشتراك في هذه مسابقة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الرقم٦٠٧٠.

يتم الاشتراك في تلك المسابقة من سوريا على هذا الرقم١٥٥٥.

أما للاشتراك في مسابقة الحلم من داخل المملكة العربية السعودية اتصل على هذا الرقم٦٥٠٤٤٤.

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل الكويت من خلال هذا الرقم٤١٤١.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

أعلم أنك ترغب في معرفة جميع خطوات الاشتراك، لذلك سوف يتم إيضاحها لك مباشرةً فيما يلي :