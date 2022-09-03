نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إزالة البقع الصعبة من الملابس البيضاء والملونة هتقضي علي اصعب البقع الصفراء وهترجع كأنها لسة جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر ملابس أفراد الأسرة من أشهر العلامات على مدى نظافة ربة المنزل واهتمامها بشئون أسرتها، إلا أن نسبة كبيرة منهن يواجهن مشكلة كبيرة في تنظيف الملابس والتخلص من البقع الصعبة العالقة بها، حتى مع استخدام أفضل وأشهر مساحيق الغسيل، لذلك نوضح لك بعض الحيل السحرية التي ستعاونك على تنظيف الملابس وخاصةً البيضاء في لمح البصر، وبأقل التكاليف الممكنة:

طريقة إزالة البقع الصعبة من الملابس بالبيكنج صودا

تساهم البيكنج صودا بفعالية في التخلص من أصعب البقع إزالة، وذلك من خلال منع تسرب المواد المعدنية إلى أقمشة الملابس البيضاء وتخفيف عسرة الماء الشديدة، إلى جانب التخلص من أي روائح كريهة أو غير مستحبة.

المكونات

4 لترات من الماء الدافئ.

كوب من البيكنج صودا.

طريقة التنظيف

قومي بإذابة البيكنج صودا في مقدار الماء الدافئ.

قومي بنقع الملابس البيضاء المتسخة في خليط البيكنج صودا والماء في وعاء مناسب الحجم.

اتركي الملابس منقوعة في الخليط لمدة 8 ساعات متواصلة، مع الالتزام بتغطية الماء لقطع الملابس بشكل كامل.

وستلاحظين اختفاء أي بقع أو أوساخ من قطع الملابس، وإعادتها إلى لونها الناصع البياض.

نقع الملابس قبل غسيلها

تعد خطوة نقع الملابس في خليط من الماء والخل أو الماء وعصير الليمون أو مسحوق الغسيل قبل غسلها من أكثر الخطوات الفعالة في تنظيف الغسيل الأبيض.

يمكنك استخدام نوع جيد من مسحوق الغسيل في نقع الغسيل، من خلال ملئ حوض المغسلة بالماء وربع كوب من مسحوق الغسيل، مع تقليبهما معاً جيداً.

ثم قومي بنقع الغسيل في هذا الخليط لمدة ساعتين على الأقل، ثم وضع الملابس في الغسالة من أجل غسلها بشكل كامل.

مبيض الأكسجين لإزالة البقع من الملابس

يعد من أكثر الطرق الآمنة في تنظيف الملابس، فيما عدا الصوف والحرير، ويتم ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية: