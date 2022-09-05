نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والأجهزة extra بخصم حتى 76% والدفع بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة في السعودية متاحة بالتخفيضات الكبرى الخاصة بموسم العودة إلى المدارس، والتي وصلت إلى 76% على أشهر الماركات العالمية، حيث يقدم موقع اكسترا extra أسعار خاصة لعملاء المملكة، والتي يمكن تسديدها بالتقسيط على دفعات شهرية.

عروض اكسترا للجوالات والأجهزة بخصم حتى 76% والدفع بالتقسيط

تقدم extra اكسترا عروض على اسعار الجوالات والأجهزة المنزلية وكذلك الإلكترونيات الذكية ضمن خصومات آخر القطع المتاحة على الموقع الرسمي، والتي يمكن شرائها بالتقسيط مع خصومات وصلت إلى 76%، وتستمر التخفيضات لمدة محدودة أو حتى أن تنفذ الكمية، أيهما أقرب.

عروض اكسترا للجوالات

تقدم كل متاجر السعودية تخفيضات الجوالات الذكية الأكثر طلبًا في المملكة، والتي تم عرضها بأسعار تقسيط اكسترا المعلنة على الموقع الرسمي، والتي شملت أجهزة جوالات ايفون iphone وسامسونج، وهونر، حيث شملت الخصومات أسعار مميزة تناسب كل المستويات المادية، كما شهدت الجوالات المعروضة تنوع كبير في مواصفاتها وفاتها.

عروض موقع اكسترا اون لاين

يحتوي موقع اكسترا اون لاين على العديد من الأجهزة الذكية ضمن خصومات آخر القطع، وهي تشمل بها أجهزة جوالات، وساعات ابل الذكية، وكمبيوتر لوحي من هواوي huawei، وسماعات لاسلكية، كما ضمت أيضًا بعض البطاريات القلوية بسعر مناسب، مع مختلف أجهزة المطبخ الحديث، ومنقي الهواء الذكي، فسارعوا بالشراء فالكمية محدودة جدًا.

تخفيضات اكسترا extra

تشمل الخصومات التالية تخفيضات اكسترا للعودة إلى المدارس بخصم على الشاشات وصل إلى 78%، كما ضمت المعروضات أجهزة منزلية كهربائية من غسالات الملابس ذات التعبئة العلوية والأمامية، وغسالات الصحون، والثلاجات، وأجهزة التكييف، كما أنه عند التسوق من الموقع الإلكتروني يتم الحصول على هدايا مجانية تصل قيمتها إلى 1199 ريال سعودي.

وجدتم معنا اليوم أجدد ما قدمته متاجر أكسترا داخل المملكة العربية السعودية على أسعار الجوالات بالتقسيط، مع تخفيضات إضافية على أسعار الأجهزة الذكية، ومستلزمات المنزل الكهربائية، ولتفاصيل أكثر عن الخصومات المقدمة من متاجر السعودية الشهيرة، يمكنكم متابعة موقعنا الرسمي يوميًا من خلال النقر على زر المتابعة، والإشتراك في نشرة إشعاراتنا المستمرة.