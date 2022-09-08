نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل التكاليف اعملي الباتيه والكرواسون المورق المنفوخ بعجينة خفيفة وقطنية والمكونات من مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الباتيه والكرواسون من أجمل المخبوزات الشهية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال بفضل مذاقها الشهي وقوامها المنفوخ الخفيف وحشواتها المتنوعة من حشوات حادقة مثل الجبنة والبسطرمة وحشوات حلوة مثل الشيكولاتة والمربى بالإضافة إلى سهولة التحضير ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم طريقة تحضير الباتيه والكرواسون، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

طريقة تحضير الباتيه المورق

يعتبر الباتيه من المأكولات الشهية كما أنه لا يحتاج إلى الكثير من المكونات في التحضير ففي الغالب تكون كافة المقادير في مطبخكم وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الباتيه في المنزل.

مكونات الباتيه المنفوخ المورق

ثلاث أكواب من الدقيق. ربع كأس من السمنة. ملعقتان من لبن البودرة. ملعقة من الخميرة الفورية. نصف ملعقة من الملح. ملعقة كبيرة من السكر. مياه دافئة للعجن.

مكونات الحشوة

جبنة بيضاء. زيتون أسود ويقطع إلى حلقات.

مقادير لدهن الوجه

بيضة مخفوقة. القليل من السمسم. القليل من حبة البركة.

خطوات تحضير الباتيه المورق

يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات الآتية: