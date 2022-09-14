شوف عروض العثيم الاسبوعية خصومات تصل ل 60% بمناسبة اليوم الوطني

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية خصم 60% تحت شعار هى لنا دار بمناسبة اليوم الوطني السعودي، تحرص أسواق عبدالله العثيم بالسعودية على الاحتفال مع عملائها في كل مناسبة وذلك بتقديم أقوى العروض الحصرية والتخفيضات على كل ما يلزمهم من سلع ومنتجات، تأتي العروض متضمنة السلع الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية والاستهلاكية واللحوم الحمراء والأسماك وغيرها من المنتجات، تدعو أسواق العثيم جميع عملائها ومتابعيها بزيارة فروعها المنتشرة بجميع أنحاء المملكة لمتابعة أحدث العروض والتخفيضات والاستفادة من الخصومات الهائلة على كل احتياجاتهم المنزلية، كما أنه يمكن تصفح هذه العروض أونلاين من خلال البروشور الخاص بالعروض الاسبوعية.

عروض العثيم الاسبوعية خصومات تصل ل 60% بمناسبة اليوم الوطني السعودي

تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية مجموعة من أقوى العروض الترويجية على العديد من المنتجات والسلع الأساسية التي لاغنى عنها في أي منزل، وذلك احتفالاً باليوم الوطني السعودي بالمملكة، تسري العروض لهذا الاسبوع من اليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية، ونعرض لكم فيما يلي بعض من أهم هذه العروض:

عروض الاسبوع على اللحوم الحمراء، هناك تشكيلة متنوعة من اللحوم الحمراء بأسعار تنافسية و متفاوتة لتناسب جميع الأذواق والمستويات، كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 49.95 ريال.

سعر كيلو لحم حاشي بدون عظم 42.95 ريال سعودي، لحم غنم روماني بالعظم سعر الكيلو 62.95 ريال سعودي، كيلو لحم غنم سواكني بالعظم بسعر 52.95 ريال، لحم مفروم بقر برازيلي مبرد سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي، سعر كيلو لحم خروف بربري بالعظم 52.95 ريال سعودي.

أقوى التخفيضات الاسبوعية على الأرز

لكل محبي الجملة هناك أنواع متنوعة من الأرز بأسعار حصرية وبجودة عالية، لتلبية احتياجات أصحاب المطاعم والمشاريع التجارية وكذلك لتلبية احتياجات المنزل، أرز جودان مزة 5 كيلو بسعر 14.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال، أرز باب القصر بسمتي أبيض سعر ال 5 كيلو 25.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال، سعر 10 كيلو أرز بسمتي زاد الوطن مزة هندي 45.95 ريال بدلاً من 64.95 ريال، أرز فيكتو سيلا بسمتي أبيض 5 كيلو بسعر 27.95 بدلاً من 35.95 ريال، هذا بالإضافة إلى أنواع أخرى يمكن الاختيار فيما بينها عند زيارة أقرب فرع من فروع العثيم.