نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السبت 17 سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي لمختلف المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض العثيم اليوم السبت 17 سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يوافق الثالث والعشرون من سبتمبر الجاري في كل المنتجات المختلفة، حيث توجد العديد من التخفيضات في عروض العثيم على أسعار المنتجات الغذائية والفواكه وأسعار الجوالات في كل العروض بشكل مستمر ومتواصل.

عروض العثيم اليوم السبت

تشمل عروض العثيم اليوم السبت عروضا على مختلف المنتجات الغذائية وتشمل:

شاي بروك بوند

دجاج الفروج

حليب المراعي

كريم جونسون

ماء الزهر يمامة

صندوق الخضراوات

بقدونس طازج

خروف نعيمي كامل

كريم أولادي مغذي بسكويت

ماء العطر ستيلا

مانجو يمني قلب

ذرة الرفاعي

لبنة أولكر

شامبو دوف عناية

عروض العثيم اليوم بمناسبة اليوم الوطني السعودي

تشميل عروض العثيم كذلك عروض على المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر والأطعمة المختلفة وأهمها:

شامبو دوف عادي.

شامبو صانسيلك

تفاح أحمر طازج

مرتديلا

ماء كولونيا

مزيل كلين اند

كارما كزبرة

لوشن فازلين

معمول ديمة

تمارا تمر كارفور

ريو ماري لحم

مافن متنوع 420

صابون ديتول

شامبو دوف الشعر

عنب أبيض

قهوة زدني جولد

صابون ديتول

صابون بالموليف

مكسرات الرفاعي.

عروض العثيم في مختلف الأسواق

يذكر أن عروض العثيم مستمرة حتى في اليوم الوطني وخاصة على منتجات

قودي شرائح خوخ

تمر سكري ملكي

نيكتارين

صبغة شعر

ليمون

غسول كيرفري

زنجبيل صيني

نكتارين

مجدد بشرة

كريم فيراند

قطن كوتونيف

جون ويست رنجة

ممسحة بالينو

قودي تونا

كارفور بايو

عصير مانجو طازج

فليفلة أحمر

بالنظر إلى العروض المختلفة، نجد صابون تايد بودرة وصل غلى 19 ريال بدلا من 43 ريال، وسكر الأسرة وصل إلى 29 ريال بدلا من 34 ريال، كما توجد تخفيضات كبيرة على لحم العجل الباكستاني بالعظم ولحم الغنم بالعظم، ولحم غنم روماني بالعظم، كما توجد عروض على العنب الأحمر الكبير والأناناس حيث يصل الكيلو إلى 6 ريال.

وتوجد تخفيضات كذلك على المكسرات المشكل والفستق والهيل وكذلك على الهريس الحب والسبع بهارات وتورتة النصفين الوسط وشابورة السمسم وحبة البركة وزود الموفن الأبيض وغيرها من العروض والتخفيضات في العثيم.