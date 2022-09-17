نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السبت 17 سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي لمختلف المنتجات في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض العثيم اليوم السبت 17 سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يوافق الثالث والعشرون من سبتمبر الجاري في كل المنتجات المختلفة، حيث توجد العديد من التخفيضات في عروض العثيم على أسعار المنتجات الغذائية والفواكه وأسعار الجوالات في كل العروض بشكل مستمر ومتواصل.
عروض العثيم اليوم السبت
تشمل عروض العثيم اليوم السبت عروضا على مختلف المنتجات الغذائية وتشمل:
- شاي بروك بوند
- دجاج الفروج
- حليب المراعي
- كريم جونسون
- ماء الزهر يمامة
- صندوق الخضراوات
- بقدونس طازج
- خروف نعيمي كامل
- كريم أولادي مغذي بسكويت
- ماء العطر ستيلا
- مانجو يمني قلب
- ذرة الرفاعي
- لبنة أولكر
- شامبو دوف عناية
عروض العثيم اليوم بمناسبة اليوم الوطني السعودي
تشميل عروض العثيم كذلك عروض على المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر والأطعمة المختلفة وأهمها:
- شامبو دوف عادي.
- شامبو صانسيلك
- تفاح أحمر طازج
- مرتديلا
- ماء كولونيا
- مزيل كلين اند
- كارما كزبرة
- لوشن فازلين
- معمول ديمة
- تمارا تمر كارفور
- ريو ماري لحم
- مافن متنوع 420
- صابون ديتول
- شامبو دوف الشعر
- عنب أبيض
- قهوة زدني جولد
- صابون ديتول
- صابون بالموليف
- مكسرات الرفاعي.
عروض العثيم في مختلف الأسواق
يذكر أن عروض العثيم مستمرة حتى في اليوم الوطني وخاصة على منتجات
- قودي شرائح خوخ
- تمر سكري ملكي
- نيكتارين
- صبغة شعر
- ليمون
- غسول كيرفري
- زنجبيل صيني
- نكتارين
- مجدد بشرة
- كريم فيراند
- قطن كوتونيف
- جون ويست رنجة
- ممسحة بالينو
- قودي تونا
- كارفور بايو
- عصير مانجو طازج
- فليفلة أحمر
بالنظر إلى العروض المختلفة، نجد صابون تايد بودرة وصل غلى 19 ريال بدلا من 43 ريال، وسكر الأسرة وصل إلى 29 ريال بدلا من 34 ريال، كما توجد تخفيضات كبيرة على لحم العجل الباكستاني بالعظم ولحم الغنم بالعظم، ولحم غنم روماني بالعظم، كما توجد عروض على العنب الأحمر الكبير والأناناس حيث يصل الكيلو إلى 6 ريال.
وتوجد تخفيضات كذلك على المكسرات المشكل والفستق والهيل وكذلك على الهريس الحب والسبع بهارات وتورتة النصفين الوسط وشابورة السمسم وحبة البركة وزود الموفن الأبيض وغيرها من العروض والتخفيضات في العثيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم السبت 17 سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي لمختلف المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.