نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض درعه لليوم الوطني 92 تخفيضات على العطور وأدوات التجميل والشنط في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض درعه لليوم الوطني 92 والذي يحل اليوم الجمعة في كل ربوع المملكة العربية السعودية، حيث تحرص درعه على مزيد من العروض والخصومات المميزة على جميع الأدوات والمنتجات التي يحتاجها الجميع في المحالّ التجارية على مستوى المملكة السعودية وذلك بمناسبة العيد الوطني حيث يوجد عروض وتخفيضات هائلة على جميع المنتجات الأساسية والعديد من المنتجات الأخرى التي تشمل الإكسسوارات والهدايا والعطور وكثير من الأشياء التي يهتم بها الجميع حيث وصلت التخفيضات إلى 70 بالمئة على معظم السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها الجميع.

عروض درعه في اليوم الوطني السعودي

توجد العديد من المنتجات وأدوات التجميل التي يوجد عليها تخفيضات مميزة حيث وصل سعر عطر لورنا إلى 120 ريال بعد أن كان سعرها حوالي 240 ريال، أما بالنسبة لعطر بيرفكت وصل سعرها إلى 130 ريال بعد أن كان سعرها الأساسي 260 ريال.

خصومات على العطور خلال اليوم الوطني

توجد تخفيضات مميزة على أفضل العطور الفرنسية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة ومن أهمها العود العربي وسيفورا التي يوجد إقبال عليها بشكل كبير حيث وصل سعره إلى 92 ريال فقط وفي حاله شراء بشكل إلكتروني يتم خصم 10 %.



يوجد عروض مميزة على أفضل المستحضرات التجميلية تصل إلى 50 بالمئة وعلى حقائب اليد موديل 2022 تصل إلى 54 بالمئة أما بالنسبة للإكسسوارات المجانية والنسائية يمكن تخفيضاتها إلى تصل إلى 50 بالمئة والهدايا المختلفة يبدأ الخصم فيها من 50 إلى 70 % أما بالنسبة إلى الفرنسية يوجد تخفيضات هائله عليها تصل إلى 50 % أما بالنسبة للمنتجات العناية بالجسم تصل الى 50 وبعض المنتجات يوجد عليها خصم كبير يصل الى 75 بالمائة.



أما بالنسبة لعطر كلامبر 100 مللي وصل سعره إلى 85 ريال بدلا 180 ريال بينما وصل سعر عطر بيريز حوالي 150 ريال بدلا من 300 ريال ويمكن للجميع الحصول على التخفيضات المميزة على أفضل أنواع على العطور التي يعشقها الجميع.

عروض اليوم الوطني درعه

توجد تخفيضات مميزة على جميع أدوات التجميل والشنط بأسعار مميزة حيث وصل سعر شنطة روز 163 ريال بعد أن كان سعرها الأساسي 326 ريال أما بالنسبة لسعر شنطة 101 250 ريال بدلا من كان سعرها الأساسي 500 ريال سعودي.