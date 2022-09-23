نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “أقوى العروض” تخفيضات الماجد للعود اليوم الوطني 92 في كافة معارض الماجد للعود في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم العروض التي تجذب المتابعين في المملكة هي تخفيضات الماجد للعود اليوم الوطني 92، حيث أعلنت شركة الماجد للعود والمنتجات العطرية عن العديد من التخفيضات بمناسبة الاحتفال السنوي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى توحيد المملكة تحت راية واحدة وقيادة حكيمة بقيادة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود عليه رحمات الله، وقد اعتاد العديد من مواطني المملكة الاستفادة من عروض الماجد للعود السنوية، لذلك انتشر التساؤل عبر شبكات التواصل للاجتماعي حول آخر عروض من شركة الماجد للعود، وتأتي هذه العروض ضمن العديد من التخفيضات والعروض لكافة المتاجر والشركات في الأسواق السعودية خلال أيام الاحتفال بالعيد الوطني، منها عروض شركة المنيع للأجهزة الكهربائية، وعروض فلورينا للمنتجات الجلدية.

تخفيضات الماجد للعود اليوم الوطني

وبهذه المناسبة السنوية السعيدة قررت شركة الماجد للعطور الإعلان عن عدة عروض وتخفيضات على منتجاتها العطرية الرائدة والزيوت العطرية الفاخرة سواء للرجال أو النساء حيث بلغت التخفيضات الخاصة بالعطور مايقرب من 50% من قيمة السعر الأصلي للعطور، ونقدم لكم في السطور التالية أهم عروض شركة الماجد للمنتجات العطرية:

عطر برستيج بلاك متاح للمشترين بسعر 195 ريال سعودي فقط بدلا من سعر 390 ريال.

أما عطر وهج كلاسيك الثأر فيكون بسعر 69 ريال سعودي بتخفيض يصل إلى 50% حيث كان سعره السابق 138 ريال.

وعطر جولدن ستون كلاسيك بنفس سعر العرض السابق، حيث أنه أصبح متاحا بسعر 69 ريال بمناسبة اليوم الوطني 92 بدلا من سعر 138 ريال.

عطر وود قري الأصلي بسعر 159 ريال فقط بدلا من السعر الأصلي الذي يبلغ 318 ريال.

عطر بيبي بتخفيض يصل إلى 50% حيث أصبح متاحا بسعر 53 ريال بدلا من سعر 106 ريال.

أما عطر ريبان عبوة الزجاجة 100 مللي فهي بسعر 97 ريال بدلا من سعر 194 ريال.

عروض المنتجات العطرية

وتعد شركة الماجد للعود من أشهر شركات المنتجات العطرية وصناعة العطور في المملكة، وقد تأسست هذه الشركة في عام 1956، لذلك قامت الشركة بتخفيضات كبيرة على المنتجات والزيوت العطرية مثل: