موعد ارتداء الملابس الشتوية 2022/2023.. الأرصاد جابتلكم المفيد اعرف بالظبط

متى نلبس الملابس الشتوية 2022

وقامت الأرصاد الجوية بالكشف عن موعد ارتداء الملابس الشتوية، وقالت منار غانم عضو المجلس الإعلامي للهيئة خلال العديد من التصريحات الصحفية، إن الوقت ما زال مبكر كثيراً لارتداء الملابس الشتوي الثقيلة، وذلك لأن فصل الشتاء سوف يبدأ في نهاية شهر ديسمبر القادم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يشهد في الفترة القادمة الكثير من التقلبات الجوية والتي تأتي بين ارتفاع وانخفاض الحرارة، وهي تعتبر من الأشياء الطبيعية التي تحدث في فصل الخريف، والتوضيح أنه في العديد من المناطق وتزداد فرص سقوط الأمطار وتكون على فترات متقطعة، ويتم ارتداء الملابس الشتوية بدءاً من منتصف شهر نوفمبر المقبل، وعندما يشعر الشخص بالبرودة يرتدي بعض الملابس الثقيلة حتى لا يصاب بالبرد.