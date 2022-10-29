انت الان تتابع خبر طريقة عمل كريب الشوكولاتة.. حضريه في العشاء أو الفطار لأولادك لذيذ ومغذي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تريدد الكثير من الأمهات معرفة طريقة عمل كريب الشوكولاتة لتقديمها إلى الأطفال والكبار كوجبة إفطار أو عشاء، ومن الممكن تحضيره بالكثير من الوصفات الشهية التي تجعل الأطفال والكبار يحبون تناولها بشكل مستمر.
مكونات كريب الشوكولاتة
- كوب واحد من الدقيق الأبيض.
- واحد كوب من الحليب.
- واحد بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت.
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة ملح صغيرة.
خطوات عمل كريب الشوكولاتة
- احضري بولة كبيرة وضعي فيها كل المكونات الجافة مثل الدقيق والملح والسكر.
- وضعي الحليب مع البيض والفانيليا، ثم ضعي قطعى الزبدة التي تكون بدرجة حرارة المطبخ، وتخفق كل المكونات جيداً باليد أو باستعمال مضرب كهربائي.
- وضعي خليط الدقيق على المزيج السائل بشكل تدريجي إلى أن يصبح متجانس.
- وسخني مقلاة الكريب على النار على درجة حرارة متوسطة، وضعي فيها كوب صغير من العجين في منتصف المقلاة وابدئي في توزيعه من المنتصف للجوانب.
- وانتظري لمدة دقيقة واحدة فقط حتى يصبح لونها أحمر، وتقلب العجينة على الناحية الأخرى وانتظري إلى نصف دقيقة ثم اخرجيها على فوطة نظيفة.
- وضعي عليها الشوكولاتة والفراولة أو العسل وغيرها من النكهات الأخرى حسب الرغبة.