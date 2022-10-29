انت الان تتابع خبر طريقة عمل كريب الشوكولاتة.. حضريه في العشاء أو الفطار لأولادك لذيذ ومغذي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تريدد الكثير من الأمهات معرفة طريقة عمل كريب الشوكولاتة لتقديمها إلى الأطفال والكبار كوجبة إفطار أو عشاء، ومن الممكن تحضيره بالكثير من الوصفات الشهية التي تجعل الأطفال والكبار يحبون تناولها بشكل مستمر.

مكونات كريب الشوكولاتة

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

واحد كوب من الحليب.

واحد بيضة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح صغيرة.

خطوات عمل كريب الشوكولاتة