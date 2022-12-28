نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات أكسترا نهاية العام للجوالات 2022 فائدة 0% وخصم 60% حتي 7 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات أكسترا نهاية العام للجوالات وأقسام غير الجوالات داخل أكسترا السعودية بمناسبة قرب نهاية العام . كما تأتي عروض أكسترا نهاية العام 2022 بعرض خيالي لكافة العملاء وهو فائدة 0% . لحاملي بطاقات خاصة بالعديد من البنوك كذلك تتميز عروض extra السعودية نهاية العام 2022 علي . قسم التلفزيون بخصم 60% كما أن أقوي تخفيضات أكسترا نهاية العام للجوالات بجانب عروض بخصم 40% علي قسم الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة . وسنعرض داخل سطور مقال “موقع ثقفني” ما يخص عروض وخصومات وتخفيضات أكسترا السعودية .

تخفيضات أكسترا نهاية العام للجوالات 2022

عروض أكسترا نهاية العام 2022 علي قسم الجوالات المتنوعة ذات الماركات العالمية الشهيرة وغيرها . خصومات هائلة بمناسبة نهاية العام نتعرف عليها كالآتي :-

عروض أكسترا نهاية العام 2022 علي هاتف أيفون 11 سعة 128GB أبيض بسعر 2149 ريال . كما بنفس السعر السابق علي هاتف أيفون باللون الأسود بنفس السعة للتخزين . عروض extra السعودية نهاية العام 2022 علي هاتف أيفون 14 برو ماكس سعة 256GB بسعر 5699 ريال . كذلك بجانب خصم علي هاتف أيفون 14 برو سعة 128GB بسعر 4699 ريال سعودي مع هدية بقيمة 59 ريال . كما تقدم أكسترا السعودية أكبر خصم علي هاتف أيفون 14 لون أزرق سعة 128GB بسعر 3799 ريال سعودي . هناك العديد من عروض أكسترا للجوالات نستعرضها خلال السطور التالية من مقال “موقع ثقفني” .

أقوي تخفيضات أكسترا نهاية العام للجوالات

عروض extra السعودية نهاية العام 2022 علي هواتف سامسونج بفئات متعددة وجاءت أسعارها كالآتي :-

جوال سامسونج جالاكسي أس 22 بلس سعة 128GB بسعر 2799 ريال وهدية بقيمة 59 ريال .

كما أن أقوي تخفيضات أكسترا نهاية العام للجوالات علي هاتف سامسونج جالاكسي أس 22 ألترا بسعر 3699 ريال مع هدية .

كذلك بجانب عروض أكسترا السعودية علي سامسونج أس 20 سعة 128GB بسعر 2999 ريال مع هدية بقيمة 59 ريال .

كما تم خصم علي هاتف سامسونج جالاكسي أس 21 FA بسعر 2999 ريال مع هدية 59 ريال سعودي .

أقوي خصومات أكسترا نهاية العام للجوالات ماركة أوبو

خصومات أكسترا نهاية العام للجوالات بشكل قوي ومميز علي ماركة هواتف أوبو جاءت كالآتي :-

هاتف أوبو A96 سعة 256GB بسعر 1049 ريال مع هدية 59 ريال . كما عرض أكسترا السعودية علي أوبو رينو 8 برو سعة 256GB بسعر 2899 ريال مع قيمة 59 ريال هدية . كذلك بجانب العرض الرائع من أكسترا نهاية العام للجوالات علي أوبو A77 سعة 128GB بسعر 799 بجانب هدية 59 ريال

عروض extra السعودية نهاية العام 2022

تخفيضات أكسترا نهاية العام للجوالات ماركة هواوي أخذت النصيب الأقوى في العروض المميزة والتي جاءت أسعارها كالآتي :-

هاتف هواوي Y9A سعة 128GB بسعر 699 ريال مع هدية 59 ريال سعودي .

كما حصل هاتف هواوي نوفا 9 سعة 128GB بسعر 999 وهدية 59 ريال سعودي .

أقوي خصومات أكسترا نهاية العام للجوالات هواوي نوفا 9 SA سعة 128GB بقيمة 779 وهدية 59 ريال أيضاً .

كذلك بجانب تميز عروض أكسترا السعودية علي أقسام متعددة غير الجوالات بمناسبة نهاية العام .

يمكنكم زيارة أقرب فرع للتمتع مع عروض extra السعودية نهاية العام 2022 داخل السعودية .

تخفيضات أكسترا نهاية العام للجوالات بمناسبة نهاية العام علي قسم الجوالات وأقسام الأجهزة المنزلية الكبيرة والأجهزة . المنزلية الصغيرة وغيرهما من الأقسام المتعددة داخل أكسترا السعودية عرضنا التفاصيل داخل سطور مقال “موقع ثقفني” . كما أن تلك العروض داخل كافة فروع أكسترا السعودية تستمر حتي يوم 7 من يناير لعام 2023 .