شوف عروض السنة الجديدة 2023 في السعودية للجوالات والأجهزة والإلكترونيات

أكبر تخفيضات الجوالات والأجهزة في عروض السنة الجديدة 2023 في السعودية، فتوجد تشكيلة كبرى من المنتجات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية في انتظاركم في فروع اكسايت السعودية، والتي يبلغ عددهم 10 فروع متاحة في جميع أنحاء المملكة، لذا استقبل العام الجديد مع جوالك الجديد، كما أنها فرصة رائعة لتجديد أجهزة المنزل، واكسسوارات الجوال متاحة بأسعار تبدأ من 1 ريال.

عروض السنة الجديدة 2023 في السعودية

لا تفوتكم فرصة التسوق خلال فترة التخفيضات الحالية بمناسبة العام الجديد 2023، سواء كنت تبحث عن جوالات فيوجد عرض على جوال سامسونج A13 5G مع كاش باك وخصم على سعره، وأهم الامكانيات المتاحة به هى 4 جيجا رام، مساحة تخزين حتى 128 جيجا، ونستمر في تقديم أفضل عروض السنة الجديدة 2023 على الجوالات وخاصةً من ماركة ابل، حيث يكون الجوال مثالي من ناحية الشكل الخارجي الفخم والألوان الرائعة لجوال ايفون، والامكانيات الداخلية للجوال من رامات عالية، كاميرا ذات دقة عالية سواء الأمامية أو الخلفية، كما يعمل الجوال بنظام التشغيل IOS الخاص بأجهزة ابل فقط.

ابل ايفون 13 بسعر 3099 ريال بدلًا من 3299 ريال سعودي.

سامسونج A13 بسعر 725 ريال مع كاش باك 26 ريال.

أيفون 14 ومساحة التخزين به 128 جيجا بسعر 3699 ريال بدلًا من 3799 ريال.

هونر ذو 6 جيجا رام وأيضًا 128 جيجابايت، بسعر 949 ريال مع 75 كاش باك.

عروض السنة الجديدة 2023 للدفايات

يحرص متجر اكسايت على توفير احتياجاتكم بأقل سعر، لذا نجد الخصم على الدفايات حتى 34%، ومع الأشكال المتنوعة من الدفايات بالطبع ستجد ما تؤدي غرضها وهو تدفئة الغرفة بالكامل وأيضًا ما هو متوافق مع ديكور الغرفة، سواء غرفة المعيشة او غرف النوم.

مدفأة 1200 واط من Wansa بسعر 85 ريال بدلًا من 129 ريال.

مدفأة الزيت بسعر 199 ريال بدلًا من 279 ريال.

دفاية إلكترونية 1850 واط، بسعر 229 ريال بدلًا من 299 ريال.

تخفيضات العام الجديد 2023 في السعودية

فقط في تخفيضات الإلكترونيات في السعودية بمناسبة العام الجديد يمكنك شراء لابتوب لينوفو بتصميم فريد من نوعه وتحصل على شاشة ذكية بقيمة 1899 ريال معه، وتسوق أغطية الجوالات بسعر يبدأ من 1 ريال، وتشمل العروض أيضًا الأجهزة المنزلية التي وصلت حديثًا إلى متجر اكسايت ومنها غسالة تحميل أمامي بخصم 39%، وتشمل التخفيضات أيضًا راوتر بخصم 78%.