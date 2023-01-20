انت الان تتابع خبر حتى لو الكرش كبير ومدلدل .. خلطة الزنجبيل والفازلين معجزة لحرق دهون البطن والافخاد والجناب بدون رياضة وريجيم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سنقدم لكم اليوم أفضل طريقة لتخسيس الكرش ونسف الدهون الصعبة التي لا تذهب حتى مع الريجيم والتدريبات وذلك عن طريق الفازلين حيث يستخدم في التخلص من الدهون الزائدة والنتائج مضمونة، والان تابع ا معنا طريقة الاستخدام للحصول على قوام ممشوق وفي غاية التناسق.

طريقة عمل وصفة الفازلين لتخسيس الكرش

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المكونات المطلوبة:-

أنبول فازلين طبي.

ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل المطحون.

كمية مناسبة من زيت النعناع أو أوراق النعناع المطحونة.

خطوات عمل وصفة الفازلين للتخسيس:-

قومي بإحضار وعاء أو طبق عميق لخلط المكونات وضعي بداخلها الفازلين والزنجبيل والنعناع المطحون وقلبي المكونات كلها جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا.

بعد ذلك قومي بدهن المنطقة التي ترغبين في إزالة الدهون الزائدة في الجسم وخاصة في الكرش والأرداف ودلكي جيدًا لمدة خمس دقائق تقريبًا.

ضعي على الفازلين الموضوع على المنطقة ورق من النايلون ثم قومي بدهن بطنك أو المنطقة التي ترغبين في إزالة الدهون منها بماء دافئ.

اتركي المزيج على بطنك أو المنطقة لمدة حوالي ساعتين ثم قومي بإزالته ونظفي المنطقة جيدًا واستمري على هذه الوصفة لمدة ثلاثة أيام على الأقل واستجدي نتائج مذهلة بعد فترة قصيرة.

أبرز النصائح لتخسيس الكرش :-

احرصي على عدم تناول الأطعمة الجاهزة “التيك أواي” لأنها تعمل على تركيز الدهون الضارة في الجسم وخاصة في منطقة البطن فمن الأفضل تناولها مرة واحدة فقط كل شهر أو مرتين.

الحرص على تناول وجبة إفطار متكاملة الأركان وخاصة تحتوي على البروتين وعدم تناول الأيس كريم والتفاح وبعض الأطعمة التي تزيد الوزن في أي وقت.

ومن أهم الأمور التي يجب عليك اتباعها هي ممارسة التمارين الرياضة فهي أهم طريق لكل شيء صحي وليس فقط تخسيس الوزن على الأقل نصف ساعة يوميًا.

تناول الخضروات والفواكه الخفيفة يوميًا والحرص على عدم تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم والذهاب إليه مباشرة