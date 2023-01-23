كريم معجزة من النشا والقهوة السحرية لتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة الجلد الميت والقشور للأبد

انت الان تتابع خبر كريم معجزة من النشا والقهوة السحرية لتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة الجلد الميت والقشور للأبدوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تمثل مسئلة الجمال لدى المرأة جزء لايتجزأ عن حياتها أو اهتماماتها لذا نجد أغلب الفتيات يبحثن عن طرق لتبييض البشرة وتوحيدها لإزالة البقع الناتجة عن الشمس و الهالات السوداء التي ترافق قلة النوم والإرهاق لهذا أتينا لكن اليوم سيداتي بأحد أفضل الوصفات وأكثرها نجاحاً والتي ستعمل على معالجة مسئولة البقع والاستمرار كما لم يسبق من قبل.

مكونات خلطة النشا لتبييض الجسم :-

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أربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة النشا لتبييض الجسم

قومي بتجهيز إناء مناسب ونضع في هذا الإناء أربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضيف إليه ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض ويتم وضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها جيدا وقومي بوضع هذه الخلطة علي الجسم ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم يتم غسله بإستخدام الماء البارد ونقوم بتكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.