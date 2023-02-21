نتيجة مباراة الأهلي وأسوان اليوم في الدوري بالجولة الـ19

يقدم دوت الخليج نتيجة مباراة الأهلي وأسوان اليوم في مسابقات الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر البطولة، والتي بدأت اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 على ملعب استاد أسوان الرياضي، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت السعودية، وخلال السطور التالية نتعرف على نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام أسوان.

نتيجة مباراة الأهلي وأسوان اليوم

يحتاج جمهور القلعة الحمراء معرفة نتيجة مباراة الأهلي وأسوان اليوم حتى الآن مباشر، حيث استطاع النادي الأهلي ترجمة الفرص السهلة الضائعة إلى أهداف، حيث تمكن لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك السابق من تسجيل أول أهداف اللقاء، جاء من عرضية حسين الشحات في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، لتصبح نتيجة مباراة الأهلي اليوم حتى الآن مباشر 0:1 للأهلي من أحداث الشوط الأول، وننتظر أحداث الشوط الثاني من عمر المباراة، لمعرفة النتيجة النهائية للمباراة.

ثم تمكن جناح الأهلي الأيمن أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الثاني للأهلي والثالث الشخصي في الدوري، من تمريرة سحرية من حسن الشحات في الدقيقة 40، ليعدل النتيجة إلى 0:2 دون رد.

وفي الدقيقة 45 تمكن محمد مجدي أفشة من تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي، ليصعب الأمور على فريق أسوان، وبذلك أصبحت النتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

أهداف مباراة الأهلي وأسوان اليوم

تمكن رأس حربى الأهلي محمود كهربا من إحراز هدف الأهلي الأول في شباك حارس مرمى تماسيح النيل في الدقيقة 31 من عمر مباراة اليوم في الشوط الأول.

ثم عاد أحمد عبد القادر لزيد من غلة المارد الأحمر التهديفية، ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40، ولم تمر 5 دقائق بدون أهداف، حيث أسكن “أفشة” هدفه الأول في لقاء اليوم.

ملخص مباراة الأهلي وأسوان

انتهت أحداث ومجريات الشوط الأول بثلاثية نظيفة للمارد الأحمر على حساب تماسيح النيل نادي أسوان، وخرجت نتيجة مباراة الأهلي وأسوان في الشوط الأول 0:3، واستطاع الحفاظ على الصدارة ليرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 40 في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة 22 في المركز التاسع.