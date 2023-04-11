انت الان تتابع خبر خلطة الملح الإعجازية للقضاء على الشعر الأبيض نهائيا وبدون حناء .. لن يعود مرة أخرى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تـعد وصفة الملح للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا من بين الوصفات الطبيعية الممتازة والتي من الممكن أن يعتمد عليها للتخلص تماما من أي تواجد للشعر الأبيض حيث أنه من الممكن أن نستخدم مجموعة من المكونات لطبيعية والتي لها رائع الأثر على الشعر وفي نفس الوقت تعمل على تلوين الشعر وتخليصه تماما من أي مظهر من مظاهر اللون الأبيض وكذلك تعد من الخلطات المعالجة لفروة الرأس.

و وسنقوم بمتابعة فيما يلي وكذلك الوصفة لها دور في تنعيم خصل الشعر للتخلص من ملمسها الخشن.

وصفة الملح للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا من اليسير تحضير وصفة الملح للتخلص من الشيب في البيت وبالاعتماد على مكونات كلها بسيطة تستعمل في الحصول على الشعر خالي تماما من الشيب مع تنعيمه وإكسابه اللون المثالي وبطريقة طبيعية لا تعمل على الإضرار بالشعر ومن أهم ما يجب اتباعه لعمل تلك الوصفة الطبيعية ما يلي بعد توفير المقدار الآتي:

مكونات لوصفة الملح للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا من الممكن أن نستعين بالمكونات الطبيعية الآتية:

1ـ ملعقة من الملح.

2ـ ملعقة من القهوة.

3ـ ملعقة من الحناء.

4ـ ملعقة من الخل.

5ـ ملعقة زيت زيتون.

6ـ ملعقة زيت خروع.

7ـ ملعقة زيت سمسم.

8ـ ملعقة من الفازلين.

9ـ وعاء ملائم.

طريقة التحضير للوصفة:

من اليسير أن تقومي بالتحضير للخليط الطبيعي الصابغ للشعر وهذا ما يكون بالاستعانة بالخطوات القادمة:

1ـ الخطوة الأولى تكون بتذويب الفازلين ثم خلطه مع الملح.

2ـ بعد ذلك يتم استخدام القهوة والحناء مع لتقليب الجيد للمكونات.

3ـ يتم خلط بقية المقادير بعد الإضافة لكل مقدار بشكل تدريجي.

4ـ لا بد وأن تكون خلطة الملح متجنسة وناعمة ولا تحتوي على أي تكتلات بالخليط.

5ـ من السهل بعد ذلك أن يتم تطبيق خليط الملح على الشعر للتخلص من آثار الشعر الأبيض.

6ـ مدة تطبيق وصفة الملح على الشعر لا تتعد ثلاثين دقيقة ويكون الشعر خلالها مغطى تماما بالغطاء من البلاستيك.

7ـ غسل الشعر بعد انقضاء مدة التطبيق باستعمال الماء الفاتر مع الشامبو الطبيعي.

8ـ من الممكن أن يتم تكرار تطبيق الوصفة عند الحاجة.