انت الان تتابع خبر اختبار الشخصية : ما تشاهده أولا في هذه الصورة يكشف هل لديك شخصية قوية أم مترددة وضعيفة .. اكتشف المزيد؟! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعض الأشخـاص يعيشون حالة من عدم الوضوح احيانا أي لا يـستطيعون التفكير بشكـل صحيح أو أخـذ القرارات الفعالة وهذا ما يسببه تراكـم المهمات و الشعور بالضغط النفسي.

إلا أنـه بـإمكانهـم استعـادة توازنهم واكتشاف دواخلهم مـن خلال خوض هذا الاختبار البصري فمـا يمكن مشاهدته في الوهلة الأولى يحدّد ملامح الشخصية ويعيد رسم معالمها الواضحة.

1 الشجرة

إذا كانت الشجرة هي أول ما يقع عليه بصرك عند تنظرك إلى هذا الرسم، فهذا يعني أنّك تعتمدين بشكل كبير على العقل والمنطق. فأنت لا تسمحين لمشاعرك وانفعالاتك بأن تتحكم بك. كما يدل هذا على أنّك تتمتعين بصفات قيادية. إلا أنّه يشير إلى أنّك لا تحبين الحياة الاجتماعية وأن الكثيرين يرون أنّك تتسمين بالبرود العاطفي. لذا عليك السعي إلى تغيير هذه النظرة.

2 الغوريلا

في حال كانت الغوريلا هي أول ما ترينه، فهذا يشير إلى أنّك تمنحين عملك في المنزل وخارجه الكثير من الاهتمام حتى أنك لا تسمحين لنفسك بأخذ قسط من الراحة وترفضين الجلوس من دون القيام بأي حركة أو مبادرة. كما يكشف هذا أنّك تفضلين القيام بأي أمر على طريقتك الخاصة. فأنت تتمتعين بشخصية مستقلة إلى حدّ كبير. إلا أنّك لا تحبين في المقابل أن تفرضي رأيك على الأشخاص الآخرين، بل إنّك قد تمنحينهم ثقتك أحياناً.

3 الأسد

رؤيتك للأسد أولاً تدلّ على أنّك تتمتعين بشخصية قوية. إلا أنك ترفضين التغيير وتفضلين أن تعيشي حياة مستقرة وخالية من أي اضطراب. كذلك يعني هذا أنّك تحظين باحترام عدد كبير من الأشخاص المحيطين بك وأنّ هؤلاء يحبون استشارتك في الكثير من أمورهم. ويكشف هذا أيضاً أنّك طموحة وتحبين تحقيق الإنجازات التي تشعرك بالفخر والاعتزاز بالنفس.

4 السمكتان

في حال رأيت السمكتين فور نظرك إلى هذا الرسم، فهذا يعني أنّك تشعرين دائماً بالقلق بشأن ما قد يحدث معك في المستقبل. كما يدلّ على أنّك تحبين الهرب من المسؤوليات ومن التواصل مع الأشخاص المحيطين بك. فأنت تفضلين العزلة لأنك لا تثقين كثيراً بالآخرين.