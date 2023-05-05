انت الان تتابع خبر اختبار الشخصية.. اختر تسريحة شعر واكتشف هل أنت رومانسية أم عملية ام قوية ؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حينما يكون أمامك لديك اختيارات، ومطلوب منك أن تختار بينهم من شيء نابع عن شيء داخلي يمكن أن لا تدركه جيداً إلا أن فرصة الاختيار تجعل سماتك الشخصية تتغلب عليك وتختار ما يناسبك كفرد.

وليس ما الذي يجب أن تختاره لترضي المجتمع وبالتالي يوجد اختبارات نفسية يمكنك من خلالها تحليل شخصيتك عبر وضعك في محل اختيار بين عدة اختيارات.

في هذه الصورة هناك 4 سيدات لكل منهم تسريحة شعر مختلفة ومطلوب منك أن تختار التسريحة التي جذبت انتباهك وبناءاً على اختيارك سيتم تحليل سمات شخصيتك .

1- التسريحة الأولى

إذا قمت باختيار تصفيفة الشعر الأولى والتي تمتاز بأنها شعر قصير جداً فهذا يدل على أنك شخصية عملية واجتماعية جداً تعرف كيف تجعل علاقاتك الاجتماعية ذات قيمة، ولكن نقطة ضعفك انك تتصرف بدون تفكير.

2- التسريحة الثانية

إذا قمت باختيار تصفيفة الشعر الثانية والتي تمتاز بأنها شعر قصير فهذا يدل على أنك شخصية مخلصة وبسيطة، تستطيع أن تصل للتوازن بين حياتك العملية والشخصية وعلاقاتك الاجتماعية عامة، ولكن من المرجح أنك قررت تغير أسلوب حياتك هذه الفترة.

3- التسريحة الثالثة

إذا قمت باختيار تصفيفة الشعر الثالثة والتي تمتاز بأنها شعر متوسط الطول فهذا يدل على أنك شخصية حازمة وقوية تتمتع بكاريزما عالية لا تخشى التحدث أمام الجمهور ، لديك إعجاب بمظهرك الخارجي.

4- التسريحة الرابعة

إذا قمت باختيار تصفيفة السعر الرابعة والتي تمتاز بأنها شعر طويل فهذا يدل على أنك شخصية رومانسية حالمة، تحب أن تقرأ القصص الرومانسية، كما أنك شخصية نزيهة، ولكن عليك أن تتعلم كيف تقوم بتنظيم حياتك