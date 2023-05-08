انت الان تتابع خبر وصفات طبيعية للقضاء على تشقق الكعبين.. مكونات كلها في مطبخك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشقق الكعبين من المشاكل التي يعاني منها البعض، ودائمًا ما يبحثون عن وصفات طبيعية للقضاء على هذه المشكلة نهائيًا بعيدًا عن استخدام مستحضرات التجميل، التي أصبح أسعارها مبالغ فيها بشكل كبير، ومن هنا قررنا أن نقدم لكم الوصفات الطبيعية التي يمكنها القضاء على هذه المشكلة بأسهل الخطوات وأقل الإمكانيات.

وصفات طبيعية للقضاء على تشقق الكعبين

الفازلين

يعد الفازلين من أبرز الوصفات الطبيعية التي يمكنها أن تقضي على تشقق الكعبين، كما أنه متوافر داخل كل منزل، وهذا يعني أنه من الممكن القضاء على هذه المشكلة بكل سهولة، ولهذا يجب أن تقومي بغسل القدمين جيدًا جدًا، ثم قومي بفركها جيدًا عن طريق استخدام الحجر الخفاف، ومن الضروري أن تقومي بتجفيفها جيدًا، ثم قومي بتوزيع الفازلين عليها جيدًا مع ضرورة ارتداء جوارب قطينة طوال الليل، وللحصول على أفضل وأسرع النتائج ينصح بتكرار هذه الخطوات بشكل منتظم.

الفازلين

زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند من الزيوت المرطبة، وهذا يعني أنه قادر على ترطيب الكعبين والقضاء على التشقق نخائيًا، فقط قومي بغسل القدمين بالماء الدافئ، ثم قومي بتجفيفهم جيدًا، ثم قومي بتوزيع زيت جوز الهند على الكعبين وتدليهم بالزيت جيدًا، ثم قومي بارتداء جوارب قطنية طوال الليل، وفي الصباح قومي بغسل القدمين بالماء العادي.