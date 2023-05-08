انت الان تتابع خبر طريقة عمل حواوشي إسكندراني.. حضريه في بيتك أحلي من المحلات واضمني نضافته والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - طريقة عمل حواوشي إسكندراني يبحث عنها عدد كبير ممن يحبون تناوله من المحلات، ولكن يريدون تحضيره في المنزل لضمان نظافته وجودته وطعمه المميز، وهو من الأكلات الرائعة التي توضع على المائدة كنوع من أنواع التغيير على الغداء.
مكونات عمل الحواوشي الإسكندراني
- دقيق أبيض.
- ملح ناعم.
- ماء.
- 1/4 كيلو بسطرمة.
- 1/4 كيلو زيتون مخلي.
- 1/4 كيلو جبن رومي مبشور.
- 1/4 كيلو جبن موتزاريلا.
- أثنان بيض.
- ملح ناعم.
- فلفل أسود ناعم.
- صفار بيض.
- حليب سائل.
طريقة تحضير حواوشي إسكندراني
- قومي بوضع كل مكونات العجين مع بعضها البعض داخل العجان الكهربائي وامزجيهم لمدة عشر دقائق لتحصلي على عجين لين وطرى وناعم وغير مشقق وغير ملتصق في اليد، واتركيها لمدو 30دقيقة قبل وضع الحشو.
- ورشي الدقيق على الرخامة وافردي عليها العجين على شكل دائري، وحضري صاج وادهنيه بالزيت أو ضعي ورق الزبدة لوضع عليه العيش.
- وحضري وعاء وضعي فيه بسطرمة وزيتون مخلي وعليه الجبن الرومي والموتزاريلا و2 بيضة ورشة الملح وقلبي الحشو مع بعضه البعض، وضعي الحشوة في منتصف الأرضية الخاصة بالرغيف، واحرصي أن لا تضعي الحشو في الأطراف.
- وافردي العجين مرة أخرى واغلقي به الحشو من جميع الأتجاهات والأحرف بشكل جيد، وادهني الوجه بصفار البيض مع الحليب السائل باستعمال الفرشاة وادخليه الفرن المشتعل مسبقاً على درجة حرارة 200 إلى أن ينضج العجين، ويحصل على اللون الذهبي واخرجيه وقدميه ساخناً.