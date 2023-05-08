انت الان تتابع خبر طريقة عمل حواوشي إسكندراني.. حضريه في بيتك أحلي من المحلات واضمني نضافته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طريقة عمل حواوشي إسكندراني يبحث عنها عدد كبير ممن يحبون تناوله من المحلات، ولكن يريدون تحضيره في المنزل لضمان نظافته وجودته وطعمه المميز، وهو من الأكلات الرائعة التي توضع على المائدة كنوع من أنواع التغيير على الغداء.

مكونات عمل الحواوشي الإسكندراني

دقيق أبيض.

ملح ناعم.

ماء.

1/4 كيلو بسطرمة.

1/4 كيلو زيتون مخلي.

1/4 كيلو جبن رومي مبشور.

1/4 كيلو جبن موتزاريلا.

أثنان بيض.

ملح ناعم.

فلفل أسود ناعم.

صفار بيض.

حليب سائل.

طريقة تحضير حواوشي إسكندراني