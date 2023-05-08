انت الان تتابع خبر طريقة عمل فيليه الدجاج بالخضار.. خطوات بسيطة هطلعي أكله جديدة على الغداء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد طريقة عمل فيليه الدجاج بالخضار الأكثر بحثاً حالياً لأنه من الأطباق الأساسية والجديدة التي يتم تقديمها لجميع أفراد الأسرة في المنزل، وهو يتمتع بمذاق شهي ولذيذ وملئ بالكثير من العناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم، ويتناوله كلاً من يتبعون نظام غذائي صحي.

مكونات عمل فيليه الدجاج بالخضار

واحد كيلو فيليه دجاج.

1/4 كوب عصير برتقال.

اثنان ملعقة كبيرة صلصة.

1 ملعقة كبيرة بصل بودر.

1 ملعقة صغيرة ثوم بودر.

1 ملعقة صغيرة زعتر جاف.

1 ملعقة صغيرة من الـ 7 بهارات.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة شطا.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

جزر مقطع شرائح.

كوسة مقطعة شرائح.

بطاطس مقطعة شرائح.

طريقة تحضير فيليه الدجاج بالخضار