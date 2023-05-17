اختبار شخصية يكشف عن مزاجك وصفات القيادة فيك في بالعمل عبر شكل ووضعية قدمك !

الا انه يمكن أيضًا أن تخبرنا كثيرًا عن الجوانب الخفية لشخصيتنا ، فغالبًا ما يكون الأشخاص ذوو القوس العالي مستقلين ومكتفين ذاتيًا ، بينما من المرجح أن يكون الأشخاص ذوو القوس المنخفض اجتماعيًا واجتماعيًا.

رقم الساق 1: الساق المصرية

يمكن أن يعطي هيكل أصابع القدم نظرة ثاقبة لشخصيته. إصبع القدم الكبير هو الأطول ، ويتم ترتيب بقية أصابع القدم في خط منحدر حاد ، يتناقص من إصبع القدم الأول إلى الخامس. يسمى شكل القدم هذا بالقدم المصرية ويعتبر القدم المثالية. يمكن لأكثر من نصف الأوروبيين التباهي بمثل هذه الأرجل.

أما بالنسبة للسمات الشخصية للأشخاص الذين يمتلكون مثل هذه الأقدام ، فهم عادةً أشخاص مبدعون يتمتعون بخيال عظيم يستخدمونه بشكل إبداعي. في بعض الأحيان يصعب عليهم التركيز على عملهم ولا يكونون دائمًا متسقين في تحقيق أهدافهم.

ومع ذلك ، فإنهم يميلون إلى التفاؤل والجاذبية ، مما يساعدهم في التغلب على الصعوبات. لذلك إذا كان لديك قدم مصرية ، فقد يعني ذلك أنك شخص مبدع يتمتع بإمكانيات كبيرة.

القدم رقم 2: القدم الرومانية

هل أنت قائد بالفطرة؟ هل لديك مهارات اجتماعية ممتازة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد يكون لديك قدم رومانية. تُعرف القدم الرومانية أيضًا باسم القدم المربع ، وتتميز بإصبعين أو ثلاثة أصابع متساوية الطول أو متساوية تقريبًا. غالبًا ما ينجح الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الأرضية في العلاقات ويكونون قادرين على الحفاظ على صداقات طويلة الأمد.

هم أيضًا قادة طبيعيون وممتازون في تنظيم الأشخاص والموارد. إذا كانت لديك خطوة رومانية ، فربما تكون واثقًا ومرنًا وقادرًا على التعامل مع الشدائد. كثير من الناس يعتبرونك صديقًا موثوقًا به وقيِّمًا. لذلك إذا كنت تريد معرفة المزيد عن شخصيتك ، انظر إلى قدميك!

رقم الساق 3: الساق اليونانية

إصبع القدم الثاني هو الأطول بين جميع الأصابع. الخطوة اليونانية تخلق مجمعات لأصحابها لأنها أقل جمالية. ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بهذا الشكل من القدم ودودون للغاية ومرحون ، ويعيشون حياة نشطة ويصيبون كل من حولهم بحماسهم.

إنهم يعملون بجد للنجاح والتركيز على تحقيق أحلامهم. يمكنك دائمًا الاعتماد على صديق قدم يوناني لتشجيعك على متابعة أهدافك . لذلك إذا كان لديك ساق إغريقية ، فلا تدع مظهرها الأقل من الكمال يوقفك. احتضان المشجع الداخلي الخاص بك واذهب لتحقيق أحلامك.

رقم الرجل 4: ساق ناعمة

إذا كان إصبع قدمك الكبير أطول من الأصابع الأخرى ، فهذا يعني أنك شخص لطيف ومتفهم. تحب أن تستمع للآخرين ، وأن تقدم النصائح وأن تكون متواجدًا من أجل أحبائك. أنت تشع بالتعاطف والرحمة ، مما يجعلك صديقًا مثاليًا أو فردًا من أفراد العائلة. ومع ذلك ، قد تجد نفسك في دور مقدم الرعاية أكثر مما تريد.

بينما يمكنك فعل الكثير لمن تحب ، من المهم أن تتذكر أن تعتني بنفسك أيضًا. تأكد من تخصيص وقت كل أسبوع للاسترخاء والتعافي ، وإلا فقد تشعر بالإرهاق والإرهاق بسبب ثقل مشاكل الآخرين.

رقم القدم 5: القدم النشطة

إذا كان إصبع قدمك الثاني أطول من إصبع قدمك الكبير ، فأنت على الأرجح شخص ساحر وحيوي يحب المغامرة. ينجذب الناس إلى موقفك الإيجابي وأنت دائمًا على استعداد لتجربة أشياء جديدة.

قد تبدو خجولًا في البداية ، لكنك تنفتح بسرعة وتشكل حياة الحفلة. أنت دائمًا على استعداد لمواجهة التحدي وتتعامل مع الحياة بحماس. يمكن للآخرين الاعتماد على تفاؤلك ودعمك ، بغض النظر عن الموقف. أنت شخص مفعم بالحيوية يحب تجربة كل ما يقدمه العالم