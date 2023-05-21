انت الان تتابع خبر كنز رباني معجزة من الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجذور بدون ألم .. وتقشير وتبييض فوري للأماكن الغامقة بهذه الطريقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان إزالة الشعر عبر استخدام الوصفات الطبيعية يعتبر من الطرق التي تسهل على الجميع التخلص من الشعر الزائد من دون حاجة إلى استعمال مواد كيميائية تزيل الشعر، حيث يتعرض الجلد للكثير من المشكلات التي قد تصيبه نتيجة خطورة بعض كريمات إزالة الشعر.

لذلك سوف نعرض لكم في السطور التالية طريقة إزالة الشعر بسرعة وبدون ألم عن طريق استعمال وصفة الفازلين والملح والتي تعد وصفة طبيعية ممتازة تحقق لك نعومة البشرة بإزالة قوية للشعر.

وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد

تعتبر إزالة الشعر بالفازلين من أقوى الطرق الممتازة التي تعمل على إزالة الشعر ومن الجذور وبالتالي تساعد تلك الطريقة في التخلص من مشكلة جلدية تتعلق بنمو بصيلة الشعر تحت الجلد، لذا يتطلب الأمر استعمال وصفة ممتازة تتخلل سطح الجلد لتساعد البصيلة على أن تخرج بسهولة وتنتزع من دون ألم، وهذا ما يجعل وصفة الفازلين والملح هي الخيار الأمثل للتخلص سريعًا من نمو الشعر الذي يتواجد على سطح البشرة. مكونات خليط الملح والفازلين لنزع الشعر

ملعقة كبيرة من الفازلين.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة بودرة ترمس

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة ماء ورد.

خطوات التحضير

من الممكن تحضير المكونات من خلال استخدام وعاء مناسب نضع فيه الفازلين مع ماء الورد والملح وزيت الزيتون، ويتم مزج المقدار بالكامل.

يتم خلط بقية المقدار من النشا وبودرة ترمس المطحون ولكن بالتدريج لكي تكون التركيبة ناعمة وخالية من أي تكتلات.

بعد أن تخلط كافة المقادير يتم ترك الخليط ربع ساعة ثم استعماله على البشرة.

طريقة تطبيق وصفة الفازلين يتم تطبيق الوصفة كما يلي:

يتم غسل البشرة بشكل جيد بالماء والغسول المناسب لنوعها.

جففي منطقة البشرة جيدًا لتوضع عليها طبقة من الخليط.

بعد ذلك لا بد من ترك الخليط على الجلد مدة تصل إلى خمسة عشر دقيقة.

بعد أن يجف الخليط على سطح البشرة يتم فركه جيدًا ومن ثم يزال الشعر الزائد، غسل البشرة جيدًا بالماء الفاتر مع الغسول، وتكرار تطبيق الوصفة وقت الحاجة.