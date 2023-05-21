انت الان تتابع خبر إختبار شخصية رهيب يكشف هل أنت حساسة أم متعصبة ام قوية وشجاعة عبر شكل قبضة كفك .. مفاجأة لمن يضع الإبهام فوق السبابة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في هذه الصورة رسم توضيحي يمكنه الكشف عبر شكل أربع قبضات مختلفة على اسرار وخفايا شخصيتك، جرب هذا الاختبار الممتع وسوف يساعدك على اكتشاف نفسك وربما غيرك.

قبضة اليد رقم 1

ان كانت القبضة مغلقة كما في الصورة الأولى ، فهذا يدل على أنك شخص حساس . هذا يعني أنك منتبهة جدًا لمشاعرك ويمكن أن تبالغ في رد فعلك مقارنة بشخص عادي. لديك أيضًا تعاطف كبير وقدرة على فهم الآخرين بعمق. هذه علامة على الذكاء ولا داعي للخجل من هذه الشخصية. علاوة على ذلك ، أنت شخص لطيف ولطيف وينعكس هذا في سلوكك وتفاعلك مع الآخرين. أنت على استعداد لمساعدتهم ، والتواجد من أجلهم والاستماع إليهم عندما يحتاجون إلى التحدث.

قبضة اليد رقم 2

إذا انغلقت القبضة كما في الصورة الثانية ، فهذا يشير إلى أنك شخص مدروس. أنت حذر في اختياراتك وتستغرق وقتًا في الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات قبل اتخاذ أي قرار. لا تتصرف باندفاع وغالبا ما يكون الخيار صائبا. هذه الخاصية مفيدة في كثير من مواقف الحياة ، فهي تساعدك على تجنب اتخاذ قرارات متسرعة قد تندم عليها. كما يشير إلى أنك شخص ذكي.

قبضة اليد رقم 3

إذا تم إغلاق القبضة كما في الصورة الثالثة ، فهذا يشير إلى أنك شخص مصمم . بشكل عام ، أنت شخص لا يدع العقبات تعيقك. لديك أهداف محددة في ذهنك وتعمل بجد لتحقيقها. مثابرتك جديرة بالثناء لأنك لا تستسلم بسهولة وترغب في تقديم التضحيات اللازمة للنجاح. هذا أيضًا بسبب شخصيتك القوية ، والتي تتيح لك تأكيد نفسك في اختياراتك.

قبضة اليد رقم 4

إذا انغلقت القبضة كما في الصورة الثالثة ، فهذا يعني أنك طموح لكنك مشكوك فيه . أنت تعرف ما تريد ، لكن في بعض الأحيان تشك في نفسك. قد يكون من الصعب عليك اتخاذ قرارات مهمة أو القيام بمشاريع جديدة ، لأنك قد تخشى ألا تتمكن من القيام بذلك أو أنك لن تنجح.