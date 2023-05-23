انت الان تتابع خبر اختبار شخصية مذهل يكشف الشيء الذي تحلم به في الحب عبر شكل الوردة التي تفضلها في الصورة .. مفاجأة لمن يحب الورد الأحمر! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحلم الجميع بشيء ما حتى عندما يبدو أنك تمتلك كل شيء ، فيوجد دائمًا شيء مفقود، حيث ان رغبات القلب تكون في بعض الأحيان بسيطة للغاية ، إلا أنها أساسية ؛ في أوقات أخرى تحلم أكثر مما أنت بحاجة له.

1. الوردة البيضاء

الوردة البيضاء تعتبر رمز للغموض والبراءة والحصافة. أنت شخص لطيف ومتواضع. تحب الراحة والنظافة والنظام. تأكد من أن منزلك نظيف ومرحب. انت شخص حساس من السهل أن تبهر الآخرين وتتعاطف معهم ، لكنك أيضًا معرضة للخطر بسهولة. أنت تحلم بحب كبير مشترك. أنت تحلم بأن يتم فهمك حتى بدون كلمات. تحلم بالصمت مع توأم روحك وأنه سيكون من دواعي سروري في شركة مشتركة وليس بحثًا مكثفًا عن الكلمات. روحك حساسة ، هذا جيد ، أنت تستحق الحب كما تحب. سوف ألتقي بك الحب الكبير.

2. وردة صفراء

الوردة الصفراء هي رمز للانفصال والحزن والصداقة أيضًا. انت صديق مخلص يحبك الناس لأنك سعيد وغالبًا ما تتجاهل آلامك الشخصية ومشاكلك من أجل الآخرين. أنت تعرف كيف تكون روح الشركة وتخفي مشاعرك الداخلية. الأشخاص الذين ليسوا قريبين منك لا يفهمون أبدًا العاصفة في أرواحهم والحزن في قلوبهم. أنت لا تحب الشكوى ، فأنت لا تشارك مشاكلك مع الجميع – تفضل الاستماع للآخرين ومساعدتهم. إنك تحلم بأكثر مما تحلم به – بعالم مليء بالخير ، عالم يتمتع فيه الأطفال بصحة جيدة ولديهم ما يكفيهم من الطعام. أحلامك أكبر بكثير من نفسك. لذلك فأنت تستحق السعادة الشخصية التي ستحدث لك عاجلاً أم آجلاً.

3. وردة حمراء

الوردة الحمراء هي رمز الحب والإثارة الجنسية والرغبات العاطفية. أنت حسي وعاطفي. أنت تحترق مع حبك. أنت تعطي ، لا تحفظ طاقتك ومشاعرك. عندما تكون مع شخص ما ، فأنت ملتزم تمامًا بذلك الشخص. أنت لا تغفر الكفر لأنك أنت نفسك غير قادر على ذلك. أنت لا تتسامح مع النفاق والكذب. بالنسبة لك ، يجب أن يكون الحب ناريًا وعاصفًا. الغيرة ليست غريبة عليك ، لأنك تعتقد أن هذا وجه من وجوه الحب. إذا كنت تحب شخصًا ما ، فعليك أن تحسده. ومع ذلك ، احذر من عبور الحدود. أنت تحلم بالعاطفة الأبدية. أنت لا تحب الملل. أنت بحاجة إلى الرومانسية ، والإيماءات اللطيفة ، والمغازلة – المشاعر التي ستبقيك على قيد الحياة. أنت تستحقهم وستحصل عليهم.

4. الوردة الوردية

الوردة الوردية هي رمز للحيوية والإرادة والشباب والجمال. أنت مثل أمازون حقيقي – جميل وقوي وحربي. أنت مقاتل بالولادة. أنت لا تخاف من المشاكل. لديك موقف عميق وحكيم تجاه الحياة. أنت تهتم بالروح وليس المظهر. أنت تحلم بشخص يمكنك مشاركة تحديات الحياة معه ، والقتال معًا ودعم بعضكما البعض. أنت تعلم أن الحب الدائم والدائم حقًا ليس الحب الذي تطير فيه الفراشات في المعدة ، بل هو الحب الذي تشعر فيه بالراحة بين ذراعي أحد أفراد أسرته ويمكنك فيه الاتكاء على كتفه بأمان. لقد عانيت في الحياة بما يكفي لترتيب الأولويات بشكل صحيح ونقل المهم من غير المهم. تحلم بالراحة والدفء والحب. تحلى بالصبر وسوف تمنحك الحياة لك.