انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف هل أنت الفتاة المثالية التي يحلم جميع الرجال بالزواج منك أم لا عبر شكل لون عدسات العين التي تفضلينها في الصورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أن كنت من محبي وضع عدسات العين الملونة فأنت حقاً تعرفين الكثير من الجمال وأهمية التجديد واليوم سنخبرك عن الكثير من صفاتك من خلال لون العدسات التي تفضلينه أكثر من غيره، كل ما عليك هو اختيار اللون ثم متابعة التحليل لتكتشفي ذاتك.

1 -الأخضر

إذا كنت تختارين عادة العدسات ذات اللون الأخضر، فهذا يدلّ على أنّك امرأة مثالية بطبعك وأنّك تتمتعين بعمق التفكير. كما أنّه يشير إلى أنّ الاهتمام بالأشخاص الذين يعيشون في محيطك يشكّل أبرز أولوياتك. لمَ لا؟ فأنت ترغبين دائماً في القيام بأعمال إنسانية وتمتلكين الكثير من الأفكار التي من شأنها أن تساعد على تطوير واقع عائلتك ومجتمعك. لكنّك لا تُظهرين تعلقك بأي أمر أو توجّه، بل تتسمين بالمرونة وبالقدرة على التكيّف مع الظروف كافة.

2- الأزرق

هل يقع خيارك عادة على العدسات الزرقاء إذاً، أنت تحبين التواصل الدائم مع محيطك العائلي والاجتماعي والمهني. كما أنّك تتسمين بالحساسية وبالوضوح الفكري، ما يساعدك على أخذ الكثير من القرارات الصائبة. ويدلّ خيارك هذا على أنّ حياتك تتميز بالصخب والحيوية، فمشاريعك العائلية والمهنية كثيرة ونشاطاتك مختلفة. كما أنّك مبدعة في عدد مهم من المجالات.

3- البني

اختيارك العدسات بنية اللون يعني أنّك لا تحبين أن يطرأ على حياتك أي تغيير وتحاولين الحفاظ عليها كما هي قدر الإمكان. وبالرغم من أنك محاطة بالكثير من الأشخاص، فإنّك لا تسمحين لأحد بأن يقدّم لك النصح بشأن أمورك الخاصة. كذلك يعني هذا الخيار أنّك شخص يحبّ تنظيم شؤونه، في المنزل كما في مكان العمل. إلا أنّك لا تُحسنين استخدام وقتك أحياناً، فتعمّ الفوضى حياتك قبل أن تعيدي إليها الانتظام من جديد. وفي المقابل، تحبين تقديم العون للآخرين وقضاء بعض الوقت برفقتهم، شرط ألا يتدخلوا في ما يعنيك.

4- العسليّ

تحبين أن تضيفي إلى نظراتك ذلك اللون العسلي الساحر، ما يكشف كونك تشعرين بالملل بسرعة وكون مزاجك سريع التقلّب والتغيير. لكنّه يعني أيضاً أنّك تحبين خوض المغامرات غير محسوبة النتائج في كلّ مجال من مجالات حياتك وأنّك لا تتقبّلين الحصول على ما هو سهل المنال. كذلك تشير عدساتك العسلية إلى أنّك صاحبة ذهن متقّد وأنّك تتسمين بالذكاء وإن لم تبلغي مراحل مهمة على المستوى التعليمي. كما أنّك تبذلين كل ما أمكنك من جهود من أجل تحقيق أهدافك.

لا بدّ من أن نقول لك، في حال كنت تفضلين العدسات زيتية اللون، إنّك امرأة حكيمة، إلا أنّ سطحية الكثيرين تحول دون ظهور ذلك إلى العلن. كما أنّك متحفظة إلى حدّ ما في ما يتعلق بالتعبير عن مشاعرك وعادة ما تلتزمين الصمت تجاه ما يحدث في محيطك. وفي المقابل، أنت طموحة وتسعين إلى تحقيق أحلامك وإن كنت تعلمين أحياناً أنها بعيدة المنال. كما أنك حذرة ولا تأخذين القرارات ولا تقومين بأي عمل إلا بعد التفكير ملياً.

6- الرمادي الغامق

في حال وقع خيارك على هذا اللون، فهو يدلّ على أنّك تتّسمين بالاندفاع حين يتعلق الأمر بتنفيذ مخططاتك العائلية ومشاريعك المهنية وعادة ما تبلغين أفضل النتائج. فأنت تتحلين بالثقة بنفسك وترين أنه يمكنك أن تحققي كل ما تريدين وإن كان صعباً. وعادة ما تحبين أن تشكل إنجازاتك علامة فارقة في الإطار الذي تظهر فيه. كما أنّك تفضلين أن تتبادلي وجهات النظر مع الآخرين وتُبدين حماسك تجاه ذلك وتحرصين على إظهار قدراتك في كل المجالات. لذا، لا يتردّد الآخرون في أن يعتمدوا عليك في تنفيذ المهمات.