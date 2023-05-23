إختبار الشخصية .. طريقتك في مسك القلم بيدك تكشف ما الشيء الذي تخفيه عن الآخرين ولا تحب أن يعرفه أحد أبدا

لكل منا شخصيته المختلفة والتي تنعكس على سلوكه وعادانه، فمن الممكن أن تعبر الطريقة التي تمسك بها قلمك على مدى تمتعك بالذكاء أو ما تخفيه شخصيتك، وفي الاختبار الترفيهي هذا سوف نقوم بالكشف عن بعض سمات شخصيتك عبر طريقة إمساكك بالقلم.

في هذه الصورة هناك عدة طرق لمسك القلم والتي يقوم بها معظم الأفراد في العالم، ومطلوب منك أن تحدد ما هي طريقتك في مسك القلم وتابع معنا التحليل الخاص بشخصيتك في الأسفل.

1- الطريقة الأولى

إذا كنت تمسك قلمك بين إصبعي السبابة والإبهام فهذا يدل على أنك شخص منفتح على العلم يعشق اكتساب الخبرات الجديدة ومهووس بتعلم الأشياء الجديدة، كما أنك مستمع جيد للناس ولمشاكلهم ولكن عندما يتعلق الأمر بحياتك وأسرارك فتفضل أن تكون كتوماً وأكثر غموضاً، تحاول كبح جماح غضبك ولا تحب أن يراك احد في موقف فوضوي وعصبي.

2- الطريقة الثانية

إذا كنت تمسك قلمك بين أصابعك بشكل متداخل فهذا يدل على أنك شخص طموح ونشيط جداً لا تتوقف حتى تحصل على ما تريد، تتحكم مشاعرك في سلوكياتك سواء كنت سعيد أو حزين أو قلق و مجروح، تحتاج لأشخاص يدعمونك بالطاقة الإيجابية في حياتك، قد تكون حساس بعض الشيء وتبالغ في تحليل المواقف على الرغم من أنك شخص جدير جداً بالثقة.

3- الطريقة الثالثة

إذا كنت تمسك قلمك بين السبابة والوسطى فهذا يدل على أنك شخص اجتماعي تحب أن تفتح مجالات للنقاش بين الناس ولكنك لا تفضل أن تنغمس في النميمة والحديث وراء ظهور الناس، متسامح جدا وهو ما يجعلك مُميز ومحبوب بين أصدقائك، لا تحب أن تبوح بما في صدرك إلا لن هو قريب منك جداً، تحاول أن تتخلى عن الذكريات السيئة بسرعة.

4- الطريقة الرابعة

إذا كنت تمسك قلمك بين الإبهام والسبابة والإصبع الأوسط ، فهذا يدل على أنك شخص مزدوج الشخصية فممكن أن تكون شخص عاطفي وحساس إذا تطلب الموقف ذلك وفي نفس الوقت تكون شخص تحليلي وناقد في المواقف التي تتطلب ذلك، قد تكون متقلب المزاج في أحيان كثيرة، من الممكن أن تكون شخص نشيط وعفوي وفي أحيان أخرى تكون منطوي وتنزعج من أشياء صغيرة، في الأغلب أنت شخص كريم وبالرغم من أنك في بعض الأوقات تأخذ وقت في التفكير إلا في أوقات أخرى تكون سريع القرار.