إختبار الشخصية الأقوى .. اكتشفي هل أنت هشّة أم مرحة أم قوية مع الآخرين عبر شكل المفتاح الذي تختارينه أولا في صورة

اختر احد المفاتيح واكتشف

المفتاح 1

أنتِ شخص معتمد على المنطق في كلّ شيء، كما أنّك مصمِّمة ومحلِّلة للأمور. ولكنّك أيضاً هشّة ويمكن أن يتمّ قهرك بسهولة.

اخترت المفتاح ذا الشكل الأكثر تداولاً وبساطة، وبدون أيّ زخرفة. ولكنْ رغم خطوطه البسيطة، فهذا المفتاح هو الذي يفتح الأقفال بفعالية أكبر من غيره، وهذا يدلّ على عقلانيّتك، وصرامتك وتحليلك.

المفتاح 2

شخصيّتك الحقيقيّة هي:

أنت شخص لديه كاريزما عالية جدّاً، كما أنّك قويّة ومتجدّدة دوماً. يمكنك الحصول بسهولة فائقة على ما تريدين، وقوّتك الداخليّة هي في رغبتك بالاستقلاليّة. اخترت هذا المفتاح القادر على فتح أيّ قفل كان، وهذا يدلّ على شخصيّتك المحبّبة والقريبة إلى قلوب الجميع، وعلى قوّتك التي تنبعث من عدم رغبتك بالتقيّد بوعود الآخرين.

المفتاح 3

شخصيّتك الحقيقيّة هي:

أنت ذات شخصيّة حالمة ومبتكرة، كما أنّ خيالك واسع وحيويّ جدّاً. اخترت مفتاحاً يحتوي على تفاصيل متداخلة، وهو يشبه المفاتيح التي يتمّ وصفها في القصص الخياليّة. وهذا يدلّ على شخصيّتك الحالمة والبعيدة عن الواقع، وعلى خيالك الخصب. تأخذين الأمور وكأنّها متعلّقة بك شخصيّاً، ولهذا تجدين أنّ شخصيّتك الفريدة ليست مقبولة من قبل الجميع، وهذا يشعرك بأنّك مُبعَدة، وغير مفهومة من الآخرين.

المفتاح 4

شخصيّتك الحقيقيّة هي:

لديك ثقة كبيرة بنفسك وقدراتك، تتّخذين قرارات صارمة، كما أنّك تتمتّعين بشخصيّة لديها أفكار متعدّدة حول كلّ شيء. اخترت مفتاحاً ذا شكل فريد من نوعه، وهذا يعني أنّ لديك ثقة عالية بنفسك، وتعتقدين بأنّك دائماً على حقّ، وإلا، لِمَ تخاطرين بكلّ شيء وتختارين المفتاح الأكثر تعقيداً وغرابة؟ تقبلين التحدّيات بدون التفكير مرّتين بها، لذا ترين نفسك جاهزة دوماً للمغامرة، وهكذا تكونين أنت التي تتحكّمين دائماً بمصير حياتك.

المفتاح 5

شخصيّتك الحقيقيّة هي:

أنت مبتهجة وضحوكة وتسهّلين الأمور على الغير. لديك الكثير من التفاؤل، وهذا قد يضعك في مواقف محرجة، وحتى قد يعرّضك لمشاكل دون أن تدركي ذلك. اخترت مفتاحاً يشبه زهرة القرنفل بأربعة أوراق، وهذا يدلّ على تفاؤلك الكبير وعلى تقبّلك لكافّة الأمور ببهجة وفرح، كما أنّك تنظرين إلى الجانب اللمّاع من كلّ شيء. ولكن انتبهي! أحياناً تفاؤلك هذا يزيد من عفويّتك، وبالتالي تصبحين مشتّتة الذهن، وهذا قد يعرّضك للكثير من المشاكل.

المفتاح 6

شخصيّتك الحقيقيّة هي:

أنتِ عقلانيّة وتتصرّفين بمنطق دائماً. كما أنّك صادقة ومخلصة، وتتوقّعين الشيء نفسه من قبل الآخرين. اخترت مفتاحاً كلاسيكيّاً، وهذا يدلّ على تفكيرك المنطقي. تمتلكين قدرات كبيرة على التركيز، ولكن تجدين صعوبة في الخروج من منطقة الراحة النفسيّة التي تضعين نفسك في داخلها