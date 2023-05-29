انت الان تتابع خبر كريم معجزة لتبييض وتقشير البشرة وإزالة أي بقع غامقة وتصبغات من أول استخدام بهذه الطريقة .. والنتيجة مبهرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ​​​​معروف أن كل النساء يرغبن بالحصول على ببشرة صافية وبيضاء خالية من مشاكل أو عيوب حيث ان الشيء هذا قد يؤثر على شكل الوجه و اغلب الاحيانغ يتسبب في حدوث تدهور الحالة النفسية.

ولأجل أن تحصل الفتاة على بشرة بيضاء بالإمكان أن تلجأ إلى الكثير من الطرق المختلفة ومن أبرزها الخلطات الطبيعية أو الليزر أو كريمات التفتيح أو مستحضرات التجميل.

هذه الأشياء التي تم ذكرها تساعد بشكل كبير تفتيح البشرة ولكن منها المفيد ومنها الضار فمن المعروف أن الأشياء الطبيعية تكون مفيدة جدا بالنسبة للبشرة لذلك الكثير من الفتيات يلجأون إلى إستعمال الخلطات، فقد تتوافر خلطات كثيرة ومختلفة تعمل على تبييض الوجه بدون آثار سلبية.

ولكن الوصفة التي تساعد على ذلك بشكل سريع وبدون أضرار جانبية ويكون لها مفعول قوي وتأثير يدوم لأطول فترة ممكنة هي وصفة كريم بانثينول، فهذا الكريم يوجد له عدة مميزات ومن ضمنها هي أنه يساعد على علاج معظم مشاكل البشرة في أسرع وقت ولكن عند خلط كريم بانثينول مع مكونات طبيعية فيمكننا أن نحصل علي بشرة نقية وبيضاء.

وصفة كريم بانثينول لتبييض البشرة

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من كريم بانثينول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة كريم بانثينول لتبييض البشرة

نقوم بإحضار طبق ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من كريم بانثينول ونضيف إلى هذا الكريم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثم يتم إضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

وبعد ذلك يتم وضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند ونقوم بمزج كل هذه المكونات مع بعض بشكل جيد.

وقومي بوضع هذا المزيج على البشرة ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد مرور هذه المدة نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونضع كريم مرطب وتكرر هذه الوصفة مرتين في الإسبوع