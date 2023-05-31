معجزة الكولاجين الطبيعي : كريم الأرز ولبان الذكر لشد البشرة والقضاء على التجاعيد وتحدي بهذه الطريقة

انت الان تتابع خبر معجزة الكولاجين الطبيعي : كريم الأرز ولبان الذكر لشد البشرة والقضاء على التجاعيد وتحدي بهذه الطريق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منوف نعرض لكم اليوم كريم كولاجين طبيعي من الأرز ولبان الذكر لشد البشرة والقضاء على التجاعيد، حيث انه مناسب للفتيات اللاتي يتعرضن لظروف الحياة والعصبية

ولكن مع هذا الكريم سوف يعود إليهم الشباب الدائم لهم، فيعمل الكريم على شد البشرة بطريقة خرافية ومع الاستمرار سوف تختفي التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه.

بل يعمل على تفتيح البشرة بطريقة مبهرة لاحتوائه علي لبان الذكر الذي يحتوي على كولاجين طبيعي يشد البشرة ويعطيها نضارة وحيوية بعد هذا الكريم سوف ترجع لسنك الطبيعي، والآن مع هذا الكريم الرائع من خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الكولاجين الطبيعي كريم الأرز ولبان الذكر لشد البشرة والقضاء علي التجاعيد وتحدي2023.

مكونات عمل الكولاجين الطبيعي كريم الارز ولبان الذكر لشد البشرة والقضاء علي التجاعيد وتحدي 2023

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها في تحضير اقوي كريم لشد البشرة والقضاء علي التجاعيد نهائيا من البشرة وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين كبيرتين من الأرز.

ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الان على طريقة تحضير اقوي كريم لشد البشرة وتفتيحها بطريقة سهلة وبسيطة وهي كالاتي:-

نقوم بوضع ملعقة كبيرة من لبان الذكر وملعقتين من الارز بعد غسلهم جيداً في كوب ثم نضيف عليهم نصف كوب من الماء ونقلب ونتركهم منقوعين ليلة كاملة . بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في الخلاط كهربائي ونخلط المكونات جيداً. ثم نصفي الخليط جيداً ونقوم بوضع الخليط في وعاء علي نار هادئة جدا مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي. بعد ذلك نضع الكريم في برطمان زجاجي ونضع عليه ملعقة من جل الصبار ونقلب جيدا. ثم نضع ملعقة من ماء الورد ونقلب ثم نضع ملعقة من الجلسرين ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي.

طريقة تطبيق الكريم علي البشرة

اليوم سوف نتعرف على طريقة تطبيق الكريم علي البشرة بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ وتجفيفيها جيدا. ثم نقوم بوضع الكريم علي البشرة والرقبة واليدين وندلك برفق بحركات دائرية لمدة دقيقة . نترك الكريم علي البشرة لمدة نصف ساعة . ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم الماء البارد لقفل المسامات. نكرر استخدام هذا الكريم علي البشرة ثلاث مرات في الأسبوع ونحتفظ به في الثلاجة لمدة عشرة أيام فقط.

فوائد كريم الارز ولبان الذكر للبشرة

الأن سوف نتعرف على بعض الفوائد المذهلة لهذا الكريم علي البشرة وهي كالتالي: