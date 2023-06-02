انت الان تتابع خبر اختبار شخصية عجيب يكشف ما يريد عقلك الباطن أن يخبرك به وهل انت واثق من قراراتك أم متردد عبر ما تراه أولا في الصورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البومة تعتبر من رموز الحكمة والبصيرة والشجاعة حيث أن مظهرها يخيف ويجذب في ذات الوقت لهذا السبب ، منذ العصور القديمة تعتبر البومة رمزًا يتمتع بقوة خاصة.

كل شخص منا لديه حدس أو صوت داخلي يعطينا طوال الحياة أدلة معينة ، ويرسل إشارات ، إلا اننا في كثير من الأحيان لا نلاحظها ، منشغلين بصخب وضجيج الحياة اليومية.

1. الخوف / الجهل

هل لاحظت أنك تحاول باستمرار المضي قدمًا ، لتوفير بعض المبلغ ، وعندما يكون لديك أموال إضافية في بطاقتك المصرفية ، تنشأ فجأة نفقات غير متوقعة وتختفي مدخراتك؟ المال يختفي مثل الماء.

هل تراودك في كثير من الأحيان أفكار مفادها أنه ربما “سينهار كل شيء” ، سيتم طردك ، وستترك بلا مصدر رزق؟

هذه الأفكار والمخاوف ترهقك.

بمرور الوقت ، تبدأ في التساؤل عما إذا كنت ستتمكن من المضي قدمًا ، وتوفير المال ، وإنشاء وسادة هوائية مالية لنفسك.

يمنحك عقلك الباطن تلميحًا – لا تدع الخوف من نقص الأموال يمنعك من التخلص من هذه القيود المالية.

ربما عاش والداك في ظروف صعبة ، وفي حالة نقص مستمر ، وانتقلت هذه المخاوف والمعتقدات إليك. مهمتك هي تعلم كيفية توفير المال ، ومحاولة الاحتفاظ بجدول بيانات يحتوي على المصاريف والدخل ، وإجراء عمليات شراء لا تحتاجها ، إلى حد كبير ، لأنك تخشى المال. أنت نفسك تخشى إنقاذهم.

اقطع وعدًا جديدًا لنفسك بأنك ستبذل قصارى جهدك لإعادة تنظيم معتقداتك وعمليات تفكيرك. قراءة المعلومات عن التفكير المال. ابدأ في ادخار 10٪ من دخلك ، وتحدي نفسك أنك ستجمع مبلغًا مقبولاً لك خلال 3-4 أشهر. تجادل مع شخص ما.

سوف تنجح.

2. الثقة بالنفس / الهوية

هل أنت غير مرتاح في مركز الاهتمام عندما ينصب انتباه الآخرين عليك؟ هل تجد نفسك تضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاتك؟

قد تفعل هذا دون وعي لأنك بحاجة إلى موافقة الآخرين.

رسالة من عقلك الباطن – حان الوقت لسماع نفسك واحتياجاتك والبدء في تطوير شخصيتك.

نعم ، من الجيد والمهم أن تدعم الآخرين ، لكنك غالبًا ما تضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاتك.

أحيانًا تفعل أشياء للآخرين ولا يطلبون المساعدة ، وتشعر بالإحباط لأنهم لم يطلبوا منك المساعدة على الإطلاق أو لم يقلوا شيئًا بعد قيامك بكل العمل لمساعدتهم. ترتبط شخصيتك بما يعتقده الآخرون عنك.

بطريقة ما ، يمكنك أيضًا جذب الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من طبيعتك السخية.

بدءًا من اليوم ، ابدأ في فعل شيء ما لنفسك كل يوم ، وحقق أقصى استفادة من كل يوم ، وتقبل نفسك كما أنت.

راجع هواياتك ومهاراتك واتخذ الخطوات اللازمة لتطويرها ، وخصص وقتًا لتلك الهوايات والاهتمامات. مهمتك هي التعبير عن نفسك وجعل أهدافك أولوية ، وسيهتم عقلك الباطن بالباقي.

وجه طاقتك الإيجابية إلى الداخل.

3. الانسحاب / الخوف من التغيير

هل تبقى في العلاقات والمواقف لفترة أطول من اللازم؟

هل تجد نفسك أحيانًا في علاقات غير صحية ومترابطة ، على الصعيدين الشخصي والمهني؟

من الممكن أنك تخاف من الرفض وتخشى أن تكون وحيدًا.

لا يعني ذلك أنك لست على دراية بالسمية والوضع لصالحك الأفضل ، إنه خوفك من التغيير. يبدو لك أن طريقة الحياة المعتادة أفضل بكثير من أن تكون وحيدًا.

نصيحة عقلك الباطن لمساعدتك في حل هذه المشكلة هي أن تحب نفسك ، وأن تفهم أنك شخص رائع ، وأنك شخص قوي وحكيم للغاية.

اكتشف من أين نشأ الخوف من الهجر. ربما له علاقة بالطفولة؟ افهم أن هذا الخوف يمنعك من بناء علاقات صحية وسعيدة. ابحث عن معلومات حول كيفية زيادة ثقتك بنفسك.