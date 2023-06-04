انت الان تتابع خبر وصفة النشا والقرنفل الرهيبة لتبييض وتقشير وتعطير البشرة من أول استعمال .. إليكم طريقة تحضيره والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر وصفة النشا والقرنفل من أقوى الوصفات الرائعة التي تساعد على تبييض وتعطير وتقشير الجسم وإزالة تجاعيد الأعوام مهما كان عمرك، حيث انها وصفة خرافية يجب عليك تجربتها وتمتلك العديد من الفوائد الهامة لصحة البشرة.

حيث تمنح النعومة والنضارة في أسرع وقت وتقضي على البثور والحبوب وتمنحها لون وردي جميل، وتقلل من ظهور علامات تقدم العمر وتغلق المسام الواسعة وتخلص البشرة من الدهون الزائدة

كما تعطي للبشرة الحيوية والنضارة وتحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل مسام البشرة، وطريقة تحضير الوصفة سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت طويل، ومكوناتها بسيطة لا يخلو مطبخ منها .

وحتى نستطيع عمل وصفات منزلية رائعة تساعد على تفتيح البشرة في وقت قصير، سوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري، على طريقة عمل وصفة النشا والقرنفل السحري لحل جميع مشاكل البشرة المزعجة في أسرع وقت.

مكونات عمل وصفة النشا والقرنفل

تحتوي الوصفة على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها حتى نقوم بعمل وصفة طبيعي رائع تجعلك بيضاء كالثلج بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

ثلاث ملاعق من مطحون القرنفل الناعم.

ملعقة كبيرة ونصف من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

القليل من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة النشا والقرنفل الرهيبة لتبييض البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات الخليط جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً.

نضع الخليط في علبة نظيفة ونقوم باستخدامه كل يوم على البشرة قبل النوم لمدة ساعة كاملة.

يفضل وضع الخليط على وجهك والتدليك بحركة دائرية حتى يتشرب الوجه الكريم تماماً.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد ويدهن بزيت اللوز حتى نجعل البشرة رطبة.

فوائد النشا والقرنفل للبشرة

سوف نتعرف على فوائد النشا والقرنفل الرهيبة التي تجعل البشرة في منتهي الجمال وهى كما يلي:-

يساعد القرنفل على تعطير الجسم ويغلق المسام الواسعة.

يقلل من ظهور البقع وحب الشباب ويمنح البشرة النعومة.

يساعد على تقشير البشرة ويزيل التصبغات الجلدية.

يعطي للبشرة النضارة ويحافظ على سلامة الجلد.

كما يساعد النشا على شد تجاعيد البشرة ويمنع ظهور الشيخوخة المبكرة.

يزيل الخطوط الرفيعة ويفتح البشرة عشر درجات.

كما يساعد على تجديد الأنسجة الميتة ويعيد إصلاحها من جديد.

طريقة عمل وصفة القرنفل والزبادي لتفتيح البشرة

نقوم بإحضار وعاء صغير ونضع به ملعقة كبيرة من مطحون القرنفل، مع ملعقة كبيرة من الزبادي، وملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقلب المكونات جيداً.

نستمر في تقليب الخليط حتى نحصل على خليط ثقيل القوام، ثم نقوم بتوزيع الخليط على البشرة ويترك حتى يجف تماماً لمدة ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر سوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرة من أول استخدام.